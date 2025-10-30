Никаких доказательств причастности Кудрицкого к схеме, которую ему инкриминируют, нет, - адвокат

Документы, на которые ссылалась во время судебного заседания по делу Владимира Кудрицкого сторона обвинения, не содержат даже косвенных доказательств его причастности к схеме.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил его адвокат Николай Грабик.

По словам защитника, в материалах следствия нет ни одного доказательства того, что Кудрицкий якобы вступил в сговор с компанией Гринкевича.

"Прямо подозревают в том, что был предварительный сговор, однако ни одного документа, который бы об этом говорил, нет в материалах дела. Более того, Владимир Дмитриевич (Кудрицкий. - Ред.) мне как защитнику сообщал, что они (с Гринкевичем. - Ред.) даже незнакомы и никогда не виделись", - говорит адвокат.

Грабик отметил, что Кудрицкий как уполномоченное лицо "Укренерго" подписал договоры и все.

"Никакого другого отношения к выполнению и прохождению в дальнейшем этих договоров он не имеет, от слова совсем. Никакого доказательства, что компания "Візін Річ", завладев этими средствами, каким-то образом потратила их на других лиц. По крайней мере, на Кудрицкого точно там нет, и на любого другого члена НЭК тоже", - подчеркнул он.

По словам защитника, ни одного доказательства причастности Кудрицкого в материалах дела нет.

"Здесь суть даже не в том, что доказательства нет, а сама ситуация - абсурдна. Они истребовали гарантийные средства у НЭК, а теперь по заявлению компании банка "Конкорд" они считают, что действиями Кудрицкого при заключении этого договора, как будто он знал, что компания "Візін Річ" якобы не будет выполнять свои обязательства перед НЭК. И соответственно, потратив деньги НЭК на "Візін Річ", взыщет их с банка", - пояснил он.

Грабик заявил, что документы, на которые ссылалась во время судебного заседания сторона обвинения, не содержат никаких данных, даже косвенных, о его причастности к этой схеме.

Внесение залога

Адвокат подтвердил, что за Кудрицкого внесли залог.

"Ожидаем, что в ближайшее время Владимир Дмитриевич должен выйти из СИЗО", - добавил он.

Обжалование меры пресечения

Пока защитник еще не общался с Кудрицким по поводу обжалования меры пресечения.

"Как адвокат буду рекомендовать обжаловать. Поскольку это абсолютно безосновательное решение суда. 5 ноября объявят полный текст постановления, тогда поймем аргументацию следственного судьи относительно возможности применения меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал он.

Дело Кудрицкого

Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укренерго" Владимира Кудрицкого.

По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.

28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укренерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЕК "Укренерго".

Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.

29 октября 2025 года Кудрицкого взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.

Что говорит следствие?

По версии ГБР, Гринкевич организовал схему мошеннического завладения средствами НЭК "Укренерго" во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем.

Кудрицкий на тот момент занимал должность заместителя директора по инвестициям "Укренерго" и якобы вступил в сговор с представителями частной компании, которая участвовала в закупках.

"По результатам закупок между сторонами было заключено два договора на общую сумму более 68 млн грн. После этого государственное предприятие перечислило подрядчику более 13,7 млн грн авансовых платежей, которые злоумышленники присвоили без намерения выполнять взятые на себя обязательства", - отметили там.

