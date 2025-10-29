РУС
ЗЕ-РЕПРЕССИИ: дело Кудрицкого / Си и ТРАМП: окончание войны близко или нет? БЕЗ ЦЕНЗУРЫ онлайн. ВИДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич проанализируют последние новости: дело Кудрицкого, переговоры руководителей США и Китая, близится ли окончание войны.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Сбор на авто для передового подразделения связи, где служит Богдан Буткевич.

🎯 Цель: 275 000.00 ₴

🔗Ссылка на банку https://send.monobank.ua/jar/8hpny7jyZM

💳Номер карты банки 4441 1111 2008 3062

Карта Приват 5221191136536082

PayPal [email protected]

Автор: 

Трамп Дональд (6981) Данилюк-Ярмолаева Марина (359) Кудрицкий Владимир (79) Буткевич Богдан (438)
чому досі не мобілізована Марина Данилюк-Ярмолаєва ????

ганьба ОПі преЗЄдента !

.
29.10.2025 21:13 Ответить
 
 