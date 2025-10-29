409 1
ЗЕ-РЕПРЕССИИ: дело Кудрицкого / Си и ТРАМП: окончание войны близко или нет? БЕЗ ЦЕНЗУРЫ онлайн. ВИДЕО
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич проанализируют последние новости: дело Кудрицкого, переговоры руководителей США и Китая, близится ли окончание войны.
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Сбор на авто для передового подразделения связи, где служит Богдан Буткевич.
🎯 Цель: 275 000.00 ₴
🔗Ссылка на банку https://send.monobank.ua/jar/8hpny7jyZM
💳Номер карты банки 4441 1111 2008 3062
Карта Приват 5221191136536082
PayPal [email protected]
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ганьба ОПі преЗЄдента !
.