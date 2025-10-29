УКР
ЗЕ-РЕПРЕСІЇ: справа Кудрицького / Сі та ТРАМП: закінчення війни близько чи ні? БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич проаналізують останні новини: справа Кудрицького, переговори керівників США та Китаю та чи наближається закінчення війни.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Без Цензури": Захід бачить, як Банкова маніпулює війною - Мартина Богуславець. ВIДЕО

Збір на авто для передового підрозділу звʼязку, де служить Богдан Буткевич:

🎯Ціль: 275 000.00 ₴

🔗Посилання на банку https://send.monobank.ua/jar/8hpny7jyZM

💳Номер картки банки 4441 1111 2008 3062

Карта Приват 5221191136536082

PayPal [email protected]

Автор: 

Трамп Дональд (7550) Данилюк-Ярмолаєва Марина (365) Кудрицький Володимир (195) Буткевич Богдан (444)
чому досі не мобілізована Марина Данилюк-Ярмолаєва ????

ганьба ОПі преЗЄдента !

29.10.2025 21:13 Відповісти
Цікаво як Буткевича відпустили. Звичайних мобілізованих пускають у відпустку мінімум через півроку, і то не завжди.
29.10.2025 21:58 Відповісти
 
 