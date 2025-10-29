1 141 2
ЗЕ-РЕПРЕСІЇ: справа Кудрицького / Сі та ТРАМП: закінчення війни близько чи ні? БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО
Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич проаналізують останні новини: справа Кудрицького, переговори керівників США та Китаю та чи наближається закінчення війни.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Збір на авто для передового підрозділу звʼязку, де служить Богдан Буткевич:
🎯Ціль: 275 000.00 ₴
🔗Посилання на банку https://send.monobank.ua/jar/8hpny7jyZM
💳Номер картки банки 4441 1111 2008 3062
Карта Приват 5221191136536082
PayPal [email protected]
ганьба ОПі преЗЄдента !
.