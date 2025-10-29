Экс-главу "Укрэнерго" Кудрицкого взяли под стражу с возможностью залога 13,7 млн грн
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения экс-главе "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Судья Константинова отказала нескольким народным депутатам, которые хотели взять Кудрицкого на поруки.
Дело Кудрицкого
Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.
28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".
Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.
Что говорит следствие?
По версии ГБР, Гринкевич организовал схему мошеннического завладения средствами НЭК "Укрэнерго" во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем.
Кудрицкий на тот момент занимал должность заместителя директора по инвестициям "Укрэнерго" и якобы вступил в сговор с представителями частной компании, которая участвовала в закупках.
"По результатам закупок между сторонами было заключено два договора на общую сумму более 68 млн грн. После этого государственное предприятие перечислило подрядчику более 13,7 млн грн авансовых платежей, которые злоумышленники присвоили без намерения выполнять взятые на себя обязательства", - отметили там.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
13 701 462, 50 грн.
Свій, до свого, по своє!!
Середньомісячна заробітна плата державних службовців у 2024 році зросла на 43%, проте 78,6% чиновників вважають, що вона все ще не є адекватною винагородою Джерело: https://censor.net/n3582237
Хай трошки посидить, хоча думаю що знайдуться "небайдужі спонсори" на заставу.
"Я дізналася про арешт Володимира Кудрицького - ексглави Укренерго - сидячи на зустрічі з депутатами Європарламенту. Це було десь у той момент, коли вони відверто розповідали, як сильно по Україні вдарила історія з НАБУ і САП. Та просили не робити більше нічого, що можна сприйняти як ознаки встановлення авторитарного режиму в Україні. Бо інакше трохи важко захищати збільшення або принаймні збереження нам допомоги.
Цікаво про це дізнатися і нашим міжнародним партнерам, адже саме за Кудрицького Укренерго втримала енергосистему під час найважчого для енергетики періоду війни (хоча й ця зима може нас неприємно здивувати).
Натомість з медіа ми знаємо, що авто Кудрицького зупинила поліція для перевірки документів, а потім поліцейський вихопив з його рук телефон і кудись побіг. Тоді Кудрицький був у статусі свідка по іншій справі. Це все виглядає дуже дивно.
Але ні мої звернення, ні численні публічні розслідування про можливу мільярдну корупцію в Енергоатомі, - жодні правоохоронні органи не зацікавили. А Галущенко в нас знову міністр. Тепер уже юстиції. Який міністр, така й юстиція.