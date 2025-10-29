РУС
Новости ГБР задержало Кудрицкого
800 19

Экс-главу "Укрэнерго" Кудрицкого взяли под стражу с возможностью залога 13,7 млн грн

кудрицький

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения экс-главе "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Судья Константинова отказала нескольким народным депутатам, которые хотели взять Кудрицкого на поруки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-главе "Укрэнерго" Кудрицкому выбирают меру пресечения (обновлено). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Дело Кудрицкого

Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.

28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".

Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.

Что говорит следствие?

По версии ГБР, Гринкевич организовал схему мошеннического завладения средствами НЭК "Укрэнерго" во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем.

Кудрицкий на тот момент занимал должность заместителя директора по инвестициям "Укрэнерго" и якобы вступил в сговор с представителями частной компании, которая участвовала в закупках.

"По результатам закупок между сторонами было заключено два договора на общую сумму более 68 млн грн. После этого государственное предприятие перечислило подрядчику более 13,7 млн грн авансовых платежей, которые злоумышленники присвоили без намерения выполнять взятые на себя обязательства", - отметили там.

Читайте также: Кудрицкий рассказал подробности обысков у него: "Абсурдная ситуация, которая имеет политический подтекст"

Кудрицкий Владимир (79) Печерский суд Киева (32)
Топ комментарии
+4
Ублюдки зеленомордые.
показать весь комментарий
29.10.2025 19:13 Ответить
+3
особисто, для лютих захисників прілічного чєловєка подивимось, чи знайдеться ота ніщебродська сума в 13,7 млн грн для чесного чиновника вищої ланки.
показать весь комментарий
29.10.2025 19:06 Ответить
+2
Так точно вирахували суму застави...

13 701 462, 50 грн.
показать весь комментарий
29.10.2025 19:04 Ответить
29.10.2025 19:04 Ответить

13 701 462, 50 грн.
показать весь комментарий
29.10.2025 19:04 Ответить
13,7 - это был авансовый платеж за выполнение работ.
показать весь комментарий
29.10.2025 19:34 Ответить
Зараз оті, Екс-кєровніки Міненерго та Укренерго, а також, оті прем'єр-міністри разом з держсекретарями з КМУ та голови ОДА, з 2014 року, скинуться грошима, як жінка Насирова грошенятами з пазухи, і усьож буде по домашньому!!! Хетьманцев з татаровим і аброхамієм, в «курсє дєла»!?!?! Тарифи для населення, (НКРЕКП здійснює державне регулювання з метою досягнення балансу інтересів споживачів, суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики)…., то чималенькі млрд грн грошенят!!
Свій, до свого, по своє!!
показать весь комментарий
29.10.2025 19:56 Ответить
Так вже несуть - і полетить він білим голубом на волю
показать весь комментарий
29.10.2025 19:05 Ответить
особисто, для лютих захисників прілічного чєловєка подивимось, чи знайдеться ота ніщебродська сума в 13,7 млн грн для чесного чиновника вищої ланки.
показать весь комментарий
29.10.2025 19:06 Ответить
А судді хто і за що їм платят по триста тисяч зарплати під час війни ?
показать весь комментарий
29.10.2025 19:07 Ответить
Вони вважають , що така зарплата недостатня -
Середньомісячна заробітна плата державних службовців у 2024 році зросла на 43%, проте 78,6% чиновників вважають, що вона все ще не є адекватною винагородою Джерело: https://censor.net/n3582237
показать весь комментарий
29.10.2025 19:21 Ответить
Ублюдки зеленомордые.
показать весь комментарий
29.10.2025 19:13 Ответить
Кудрицький цей той, при кому після куди слабших російських ударів по енергетиці світло влітку вимикали по 8 годин кожного дня два місяці поспіль?
Хай трошки посидить, хоча думаю що знайдуться "небайдужі спонсори" на заставу.
показать весь комментарий
29.10.2025 19:27 Ответить
Збирайте юристів побільше, таких розумних, як ви.
показать весь комментарий
29.10.2025 20:09 Ответить
Кудрицкий был назначен наблюдательным советом Укрэнерго в результате конкурсного отбора и в 24 -м году его сняли по указке дерьмака, несмотря на предостережения ****, IFC и посла ЕС. Поводом для снятия послужил ракетный обстрел РФ 26 августа, уничтоживший важные подстанции компании. Не сработался с елдаком.
показать весь комментарий
29.10.2025 19:29 Ответить
А назначен был в 20-м.
показать весь комментарий
29.10.2025 19:31 Ответить
Інна Совсун, депутат від "Голосу":

"Я дізналася про арешт Володимира Кудрицького - ексглави Укренерго - сидячи на зустрічі з депутатами Європарламенту. Це було десь у той момент, коли вони відверто розповідали, як сильно по Україні вдарила історія з НАБУ і САП. Та просили не робити більше нічого, що можна сприйняти як ознаки встановлення авторитарного режиму в Україні. Бо інакше трохи важко захищати збільшення або принаймні збереження нам допомоги.
показать весь комментарий
29.10.2025 19:43 Ответить
Я не бачила матеріалів слідства щодо цих звинувачень у шахрайствах на закупівлях у 2018 році. Але мені, як і решті українців, було б цікаво дізнатися деталі та зрозуміти, наскільки обвинувачення об'єктивні й обґрунтовані. Чи це не банальна помста, ну, наприклад, від колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Цікаво про це дізнатися і нашим міжнародним партнерам, адже саме за Кудрицького Укренерго втримала енергосистему під час найважчого для енергетики періоду війни (хоча й ця зима може нас неприємно здивувати).
показать весь комментарий
29.10.2025 19:44 Ответить
А також залучила десятки мільярдів грантів та кредитів від міжнародних партнерів, які не мають звички розбазарювати гроші на розпил. І саме Кудрицького так натужно намагалися і врешті змогли звільнити з подачі тодішнього міністра Галущенка і його «старших товаришів».

Натомість з медіа ми знаємо, що авто Кудрицького зупинила поліція для перевірки документів, а потім поліцейський вихопив з його рук телефон і кудись побіг. Тоді Кудрицький був у статусі свідка по іншій справі. Це все виглядає дуже дивно.
показать весь комментарий
29.10.2025 19:45 Ответить
І ще дивніше мені згадувати, як роки два тому я надіслала в усі правоохоронні органи звернення з приводу дуже підозрілих закупівель Енергоатому, рідної для Галущенка компанії. Ціни на закупівлях в Енергоатомі були в рази вищі за аналогічні контракти Укренерго, яким, до речі, тоді керував Кудрицький.

Але ні мої звернення, ні численні публічні розслідування про можливу мільярдну корупцію в Енергоатомі, - жодні правоохоронні органи не зацікавили. А Галущенко в нас знову міністр. Тепер уже юстиції. Який міністр, така й юстиція.
показать весь комментарий
29.10.2025 19:47 Ответить
******** зелені..Головне досягнення Кудрицбкого в тім що перед великою війною він перемкнув єнергетику країни на Захід..Я спрощую але він зробив велику та реально потужну справу дуже вчасно..Без цого кацапам й бомбить нічого ненабулоб..вимкнули рубильник й все...За те Зеленодупе йому й віддячило...
показать весь комментарий
29.10.2025 20:05 Ответить
 
 