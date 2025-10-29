Экс-главу "Укрэнерго" Кудрицкого взяли под стражу с возможностью залога 13,7 млн грн

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения экс-главе "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.

Судья Константинова отказала нескольким народным депутатам, которые хотели взять Кудрицкого на поруки.

Дело Кудрицкого

Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.

28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".

Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.

Что говорит следствие?

По версии ГБР, Гринкевич организовал схему мошеннического завладения средствами НЭК "Укрэнерго" во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем.

Кудрицкий на тот момент занимал должность заместителя директора по инвестициям "Укрэнерго" и якобы вступил в сговор с представителями частной компании, которая участвовала в закупках.

"По результатам закупок между сторонами было заключено два договора на общую сумму более 68 млн грн. После этого государственное предприятие перечислило подрядчику более 13,7 млн грн авансовых платежей, которые злоумышленники присвоили без намерения выполнять взятые на себя обязательства", - отметили там.

