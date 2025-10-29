УКР
Ексголову "Укренерго" Кудрицького взяли під варту із можливістю застави 13,7 млн грн

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід ексголові "Укренерго" Володимиру Кудрицькому у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.

Суддя Костянтинова відмовила кільком народним депутатам, які хотіли взяти Кудрицького на поруки.

Термін тримання під вартою - 60 днів.

Справа Кудрицького

Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.

28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".

Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.

Що каже слідство?

За версією ДБР, Гринкевич організував схему шахрайського заволодіння коштів НЕК "Укренерго" під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем.

Кудрицький на той час обіймав посаду заступника директора з інвестицій "Укренерго" і нібито вступив у змову з представниками приватної компанії, яка брала участь у закупівлях.

"За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання", - зазначили там.

+4
Ублюдки зеленомордые.
29.10.2025 19:13 Відповісти
+3
особисто, для лютих захисників прілічного чєловєка подивимось, чи знайдеться ота ніщебродська сума в 13,7 млн грн для чесного чиновника вищої ланки.
29.10.2025 19:06 Відповісти
+2
Так точно вирахували суму застави...

13 701 462, 50 грн.
29.10.2025 19:04 Відповісти
Так точно вирахували суму застави...

13 701 462, 50 грн.
29.10.2025 19:04 Відповісти
13,7 - это был авансовый платеж за выполнение работ.
29.10.2025 19:34 Відповісти
Зараз оті, Екс-кєровніки Міненерго та Укренерго, а також, оті прем'єр-міністри разом з держсекретарями з КМУ та голови ОДА, з 2014 року, скинуться грошима, як жінка Насирова грошенятами з пазухи, і усьож буде по домашньому!!! Хетьманцев з татаровим і аброхамієм, в «курсє дєла»!?!?! Тарифи для населення, (НКРЕКП здійснює державне регулювання з метою досягнення балансу інтересів споживачів, суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики)…., то чималенькі млрд грн грошенят!!
Свій, до свого, по своє!!
29.10.2025 19:56 Відповісти
Так вже несуть - і полетить він білим голубом на волю
29.10.2025 19:05 Відповісти
особисто, для лютих захисників прілічного чєловєка подивимось, чи знайдеться ота ніщебродська сума в 13,7 млн грн для чесного чиновника вищої ланки.
29.10.2025 19:06 Відповісти
А судді хто і за що їм платят по триста тисяч зарплати під час війни ?
29.10.2025 19:07 Відповісти
Вони вважають , що така зарплата недостатня -
Середньомісячна заробітна плата державних службовців у 2024 році зросла на 43%, проте 78,6% чиновників вважають, що вона все ще не є адекватною винагородою Джерело: https://censor.net/n3582237
29.10.2025 19:21 Відповісти
Ублюдки зеленомордые.
29.10.2025 19:13 Відповісти
Кудрицький цей той, при кому після куди слабших російських ударів по енергетиці світло влітку вимикали по 8 годин кожного дня два місяці поспіль?
Хай трошки посидить, хоча думаю що знайдуться "небайдужі спонсори" на заставу.
29.10.2025 19:27 Відповісти
Збирайте юристів побільше, таких розумних, як ви.
29.10.2025 20:09 Відповісти
Кудрицкий был назначен наблюдательным советом Укрэнерго в результате конкурсного отбора и в 24 -м году его сняли по указке дерьмака, несмотря на предостережения ****, IFC и посла ЕС. Поводом для снятия послужил ракетный обстрел РФ 26 августа, уничтоживший важные подстанции компании. Не сработался с елдаком.
29.10.2025 19:29 Відповісти
А назначен был в 20-м.
29.10.2025 19:31 Відповісти
Інна Совсун, депутат від "Голосу":

"Я дізналася про арешт Володимира Кудрицького - ексглави Укренерго - сидячи на зустрічі з депутатами Європарламенту. Це було десь у той момент, коли вони відверто розповідали, як сильно по Україні вдарила історія з НАБУ і САП. Та просили не робити більше нічого, що можна сприйняти як ознаки встановлення авторитарного режиму в Україні. Бо інакше трохи важко захищати збільшення або принаймні збереження нам допомоги.
29.10.2025 19:43 Відповісти
Я не бачила матеріалів слідства щодо цих звинувачень у шахрайствах на закупівлях у 2018 році. Але мені, як і решті українців, було б цікаво дізнатися деталі та зрозуміти, наскільки обвинувачення об'єктивні й обґрунтовані. Чи це не банальна помста, ну, наприклад, від колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Цікаво про це дізнатися і нашим міжнародним партнерам, адже саме за Кудрицького Укренерго втримала енергосистему під час найважчого для енергетики періоду війни (хоча й ця зима може нас неприємно здивувати).
29.10.2025 19:44 Відповісти
А також залучила десятки мільярдів грантів та кредитів від міжнародних партнерів, які не мають звички розбазарювати гроші на розпил. І саме Кудрицького так натужно намагалися і врешті змогли звільнити з подачі тодішнього міністра Галущенка і його «старших товаришів».

Натомість з медіа ми знаємо, що авто Кудрицького зупинила поліція для перевірки документів, а потім поліцейський вихопив з його рук телефон і кудись побіг. Тоді Кудрицький був у статусі свідка по іншій справі. Це все виглядає дуже дивно.
29.10.2025 19:45 Відповісти
І ще дивніше мені згадувати, як роки два тому я надіслала в усі правоохоронні органи звернення з приводу дуже підозрілих закупівель Енергоатому, рідної для Галущенка компанії. Ціни на закупівлях в Енергоатомі були в рази вищі за аналогічні контракти Укренерго, яким, до речі, тоді керував Кудрицький.

Але ні мої звернення, ні численні публічні розслідування про можливу мільярдну корупцію в Енергоатомі, - жодні правоохоронні органи не зацікавили. А Галущенко в нас знову міністр. Тепер уже юстиції. Який міністр, така й юстиція.
29.10.2025 19:47 Відповісти
******** зелені..Головне досягнення Кудрицбкого в тім що перед великою війною він перемкнув єнергетику країни на Захід..Я спрощую але він зробив велику та реально потужну справу дуже вчасно..Без цого кацапам й бомбить нічого ненабулоб..вимкнули рубильник й все...За те Зеленодупе йому й віддячило...
29.10.2025 20:05 Відповісти
Чому справа Кудрицького - це кінець Банкової? || Без цензури
https://www.youtube.com/watch?v=5oeSWWg01hQ
29.10.2025 20:33 Відповісти
 
 