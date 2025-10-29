Ексголову "Укренерго" Кудрицького взяли під варту із можливістю застави 13,7 млн грн
Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід ексголові "Укренерго" Володимиру Кудрицькому у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Суддя Костянтинова відмовила кільком народним депутатам, які хотіли взяти Кудрицького на поруки.
Термін тримання під вартою - 60 днів.
Справа Кудрицького
Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.
За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.
28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".
Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.
Що каже слідство?
За версією ДБР, Гринкевич організував схему шахрайського заволодіння коштів НЕК "Укренерго" під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем.
Кудрицький на той час обіймав посаду заступника директора з інвестицій "Укренерго" і нібито вступив у змову з представниками приватної компанії, яка брала участь у закупівлях.
"За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання", - зазначили там.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
13 701 462, 50 грн.
Свій, до свого, по своє!!
Середньомісячна заробітна плата державних службовців у 2024 році зросла на 43%, проте 78,6% чиновників вважають, що вона все ще не є адекватною винагородою Джерело: https://censor.net/n3582237
Хай трошки посидить, хоча думаю що знайдуться "небайдужі спонсори" на заставу.
"Я дізналася про арешт Володимира Кудрицького - ексглави Укренерго - сидячи на зустрічі з депутатами Європарламенту. Це було десь у той момент, коли вони відверто розповідали, як сильно по Україні вдарила історія з НАБУ і САП. Та просили не робити більше нічого, що можна сприйняти як ознаки встановлення авторитарного режиму в Україні. Бо інакше трохи важко захищати збільшення або принаймні збереження нам допомоги.
Цікаво про це дізнатися і нашим міжнародним партнерам, адже саме за Кудрицького Укренерго втримала енергосистему під час найважчого для енергетики періоду війни (хоча й ця зима може нас неприємно здивувати).
Натомість з медіа ми знаємо, що авто Кудрицького зупинила поліція для перевірки документів, а потім поліцейський вихопив з його рук телефон і кудись побіг. Тоді Кудрицький був у статусі свідка по іншій справі. Це все виглядає дуже дивно.
Але ні мої звернення, ні численні публічні розслідування про можливу мільярдну корупцію в Енергоатомі, - жодні правоохоронні органи не зацікавили. А Галущенко в нас знову міністр. Тепер уже юстиції. Який міністр, така й юстиція.
https://www.youtube.com/watch?v=5oeSWWg01hQ