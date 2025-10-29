Ексголову "Укренерго" Кудрицького взяли під варту із можливістю застави 13,7 млн грн

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід ексголові "Укренерго" Володимиру Кудрицькому у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.

Суддя Костянтинова відмовила кільком народним депутатам, які хотіли взяти Кудрицького на поруки.

Термін тримання під вартою - 60 днів.

Справа Кудрицького

Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.

28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".

Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.

Що каже слідство?

За версією ДБР, Гринкевич організував схему шахрайського заволодіння коштів НЕК "Укренерго" під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем.

Кудрицький на той час обіймав посаду заступника директора з інвестицій "Укренерго" і нібито вступив у змову з представниками приватної компанії, яка брала участь у закупівлях.

"За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання", - зазначили там.

