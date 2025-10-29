УКР
Ексголові "Укренерго" Кудрицькому обирають запобіжний захід (оновлено). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Печерський райсуд Києва розпочав засідання з обрання запобіжного заходу ексголові "Укренерго" Володимиру Кудрицькому.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Суддя - Крістіна Константінова. Захист попросив суддю випустити Володимира Кудрицького з боксу, але суддя відмовила. Конвой заявив, що не забезпечить належне дотримання конвоювання і відповідно підозрюваний далі сидітиме в боксі.

Прокурор просить для Кудрицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 13,7 млн грн. На думку прокуратури підозрюваний може переховуватися від слідства та впливати на свідків. Крім того, у нього 3 неповнолітніх дітей і він має можливість перетнути кордон. 

Адвокат Кудрицького вважає підозру необґрунтованою. За його словами, у матеріалах немає жодних доказів причетності Кудрицького до злочину, який йому закидають. Цього немає в жодному документі: ні в експертизах, ні в матеріалах негласних слідчих дій.

На засідання суду прийшла низка народних депутатів, зокрема, від фракції "Голос" Інна Совсун та Ярослав Железняк. Обидва заявили, що візьмуть Кудрицького на поруки, якщо буде можливість. Також в залі присутні Анастасія Радіна та Андрій Герус від "Слуги народу".

Кудрицький у суді
Кудрицький у суді

"Що стосується обрання запобіжного заходу і ризиків, які обвинувачення наводить щодо переховування, конспірації. Ми з родиною поїхали в Трускавець відпочити, отака конспірація. Справі вже 7 років, і це не перша слідча дія, яка відбулась вчора по цій справі. За ці 7 років немає жодного факту, який би свідчив про те, що я якимось чином ухилявся, перешкоджав слідству чи негативно впливав.

Я людина, яка має бездоганну ділову репутацію в енергетичному секторі, і я є перша людина, яка зацікавлена в тому, щоб суд об'єктивно оцінив всю порожнечу цієї підозри і встановив істину. Тому що саме моя репутація залежить від суду. Я не збираюся ні ухилятися, ні тікати, ні перешкоджати слідству чи знищувати докази", - заявив Кудрицький у суді.

Справа Кудрицького

Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.

28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".

Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.

Що каже слідство?

За версією ДБР, Гринкевич організував схему шахрайського заволодіння коштів НЕК "Укренерго" під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем.

Кудрицький на той час обіймав посаду заступника директора з інвестицій "Укренерго" і нібито вступив у змову з представниками приватної компанії, яка брала участь у закупівлях.

"За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання", - зазначили там.

Топ коментарі
+8
Класс!!!
Кудрицкий - единственный приличный человек и профессионал в этой сфере
А значит - надо посадить
А вот ГАЛУЩЕНКО - который за деньги не только Украину
МАМУ ПРОДАСТ
Надо продвигать !!!!!
Еханый !!!!!
Мы уже хуже ,чем россия
Путин профессионалов бережет!!!!!!!!
Потому что благодаря им Россия держится на плаву
А украинскому ПАХАНАТУ ЗЕЛЕНСКОГО - профи нахрен не нужны
Паханату и так Запад дает немеряно бабла!!!!!
Это просто оху......о!!!!
29.10.2025 17:16 Відповісти
+5
Вчитується де він промахнувся
29.10.2025 16:12 Відповісти
+5
2018 р. Парашенка віноват!
Для ДБР головне, що не з 2019 року витворяють зелені шкідники!
29.10.2025 16:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Купа пузанів-ухилянтів...
29.10.2025 16:09 Відповісти
Вчитується де він промахнувся
29.10.2025 16:12 Відповісти
"тільки дурні навчаються на своїх помилках"
29.10.2025 16:22 Відповісти
То в нас вже в підкорці - ловляться телепні придурки - а я ж вумний - в мене все вигорить
29.10.2025 16:25 Відповісти
Оце саме воно: лохи вчаться, помиляються, знову вчаться, знову помиляються - щоб кудись дійти або нікуди не дійти.

А вумні - відразу, в'юноші з горящими очима, на всі рибні місця, по-крупняку, всі закони пох...рить.

Сенс є: копійчана застава і закордон із "набатраченим"
29.10.2025 17:26 Відповісти
Буває і на старуху проруха - Портнов
29.10.2025 17:36 Відповісти
2018 р. Парашенка віноват!
Для ДБР головне, що не з 2019 року витворяють зелені шкідники!
29.10.2025 16:27 Відповісти
Бо не друг ЗЕзедента...
29.10.2025 16:29 Відповісти
Це за минуле літо. На фронт гниду
29.10.2025 16:34 Відповісти
Відкопуйтесь, Василий, із зегнидника - і на фронт!
29.10.2025 17:43 Відповісти
Ти я бачу воюєш в тро акЛОХоми
29.10.2025 17:48 Відповісти
Откуда бачите, Васильєв? Невже вилізли?😬
29.10.2025 17:55 Відповісти
Как-то вызывающе жулик сидит, может его на кол посадить...
29.10.2025 16:38 Відповісти
ну не верю я в честного чиновника, потому как свора не подпустит такого и на пушечный выстрел
29.10.2025 16:44 Відповісти
Класс!!!
Кудрицкий - единственный приличный человек и профессионал в этой сфере
А значит - надо посадить
А вот ГАЛУЩЕНКО - который за деньги не только Украину
МАМУ ПРОДАСТ
Надо продвигать !!!!!
Еханый !!!!!
Мы уже хуже ,чем россия
Путин профессионалов бережет!!!!!!!!
Потому что благодаря им Россия держится на плаву
А украинскому ПАХАНАТУ ЗЕЛЕНСКОГО - профи нахрен не нужны
Паханату и так Запад дает немеряно бабла!!!!!
Это просто оху......о!!!!
29.10.2025 17:16 Відповісти
Довбаний зоопарк
29.10.2025 17:16 Відповісти
Може его как главного энергетика сразу на электрический стул посадить? а то как-то ему весело очень...
29.10.2025 17:27 Відповісти
Ну не так легко як ти отсасуєш, бот ібаний!
29.10.2025 17:56 Відповісти
Шановні, Ви вже визначіться, що маємо робити, нагороджувати, чи на кіл саджати....
Судячи з того, що маючи можливість виїхати за кордон, не втік, це вже про щось говорить.....
29.10.2025 17:30 Відповісти
Шкуру, Серый Вовк, не підсмалить?!😷
29.10.2025 17:38 Відповісти
Кудрицького потрібно звільнити , так як його вина
надумана ,
а на його місце потрібно саджати Зеленського і його
шоблу , - Галущенка і інших !!
29.10.2025 17:45 Відповісти
💯
29.10.2025 17:56 Відповісти
Перед тим , як всіх украінців просто фізично знищити ,
Зе і цого банда нас повністю грабують !!
Саме такі люди , як Кудрицький і його команда спасали Україну ,
тому результат цієі шобли бачимо в дії 🤬
29.10.2025 18:04 Відповісти
 
 