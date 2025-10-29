Экс-главе "Укрэнерго" Кудрицкому выбирают меру пресечения. ФОТОрепортаж
Печерский райсуд Киева начал заседание по избранию меры пресечения экс-главе "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Дело Кудрицкого
Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.
28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".
Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.
