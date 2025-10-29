РУС
Экс-главе "Укрэнерго" Кудрицкому выбирают меру пресечения. ФОТОрепортаж

Печерский райсуд Киева начал заседание по избранию меры пресечения экс-главе "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Кудрицкому выбирают меру пресечения. Что известно?
Читайте также: Кудрицкий рассказал подробности обысков у него: "Абсурдная ситуация, которая имеет политический подтекст"

Дело Кудрицкого

Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.

28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".

Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.

Купа пузанів-ухилянтів...
показать весь комментарий
29.10.2025 16:09 Ответить
Вчитується де він промахнувся
показать весь комментарий
29.10.2025 16:12 Ответить
"тільки дурні навчаються на своїх помилках"
показать весь комментарий
29.10.2025 16:22 Ответить
То в нас вже в підкорці - ловляться телепні придурки - а я ж вумний - в мене все вигорить
показать весь комментарий
29.10.2025 16:25 Ответить
2018 р. Парашенка віноват!
Для ДБР головне, що не з 2019 року витворяють зелені шкідники!
показать весь комментарий
29.10.2025 16:27 Ответить
Бо не друг ЗЕзедента...
показать весь комментарий
29.10.2025 16:29 Ответить
Це за минуле літо. На фронт гниду
показать весь комментарий
29.10.2025 16:34 Ответить
Как-то вызывающе жулик сидит, может его на кол посадить...
показать весь комментарий
29.10.2025 16:38 Ответить
ну не верю я в честного чиновника, потому как свора не подпустит такого и на пушечный выстрел
показать весь комментарий
29.10.2025 16:44 Ответить
 
 