Енергоспівтовариство попередило про наслідки зміни керівництва "Укренерго". У НКРЕКП відповіли (оновлено)

Україна має до 9 грудня вирішити проблеми з відповідністю компанії "Укренерго" європейським стандартам, в іншому випадку компанія ризикує втратити європейську сертифікацію оператора.

Про це йдеться у листі директора Секретаріату Енергетичного співтовариства Артура Лорковського на адресу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), який є у розпорядженні "Європейської правди".

У листі директора Секретаріату Енергоспівтовариства наголошується, що наразі "Укренерго" не відповідає вимогами євродирективи 2019/944 щодо анбандлінгу.

Перша проблема, яку наводить директор Секретаріату Енергоспівтовариства, – неповний склад наглядової ради НЕК "Укренерго". Всі 7 її членів призначаються Міненерго, але четверо мають бути незалежними і обиратися через конкурс.

Зараз у наглядовій раді – лише четверо членів, з яких троє призначені міністерством і один – незалежний, його повноваження завершуються 9 грудня, і хоча Мінекономіки оголошувало процедуру обрання одного члена, вона все ще не завершена. Відтак наглядова рада "Укренерго" з 9 грудня може стати недієздатною, наголошується у листі.

"Відтак критично важливо, щоб усі четверо незалежних членів були невідкладно призначені – не пізніше 9 грудня 2024 року, і потім було призначено голову правління", – йдеться у листі.

Другим пунктом у листі вказані зауваження до статуту "Укренерго", який потрібно переглянути з метою посилити роль незалежної наглядової ради в ухваленні рішень.

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По-третє, Секретаріат ЕС нагадує Міненерго про зобов’язання створити відокремлений підрозділ, який мав би незалежно координувати операторів паливно-енергетичного комплексу. У Секретаріаті наразі не мають інформації, чи вже створено такий підрозділ і чи він функціонує належним чином.

Водночас Секретаріат Енергоспівтовариства згадує наказ Міненерго 408/2022, який створив "паралельну систему контролю, що призвело до конфліктуючих ліній відповідальності, зокрема що стосується відповідальності перед відповідальними наглядовими радами".

"Наказ 408/2022 слід переглянути, аби забезпечити, що "Укренерго" може функціонувати повністю незалежно від втручання Міністерства енергетики та міністра енергетики", – йдеться у листі.

Секретаріат ЕС наголошує, що кожен з цих пунктів вже є достатньою причиною для перезапуску процедури сертифікації, оскільки кожен є перешкодою для незалежного функціонування "Укренерго".

"Просимо НКРЕКП оцінити відповідність "Укренерго" вимогам щодо анбандлінгу та повторно відкрити процедуру сертифікації, якщо до 9 грудня не буде досягнено відповідності у вищезазначених питаннях", – підсумовують у листі.

Експерт з енергетичних питань, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попередив, що у разі втрати сертифікації "Укренерго" Україна може втратити імпорт електроенергії з Європи, і це є серйозною загрозою перед новою зимою в умовах російських обстрілів.

Своєю чергою у пресслужбі НКРЕКП підтвердили отримання цього листа 9 жовтня, але вважають, наразі підстав для зупинки сертифікації "Укренерго" немає.

"Так, Секретаріат Енергетичного Співтовариства інформує НКРЕКП, зокрема, про необхідність доформування наглядової ради оператора. Слід зазначити, що всі необхідні для цього процедури вже відбуваються у встановлені строки та у визначеному порядку", – йдеться у заяві регулятора.

Водночас у НКРЕКП назвали "відвертою маніпуляцією" інформацію щодо загрози імпорту електроенергії наразі немає .

"Наголошуємо, що станом на сьогодні жодних підстав для зупинки сертифікації оператора системи передачі або неможливості використання транскордонних перетоків для залучення імпорту електроенергії немає", – додали у НКРЕКП.

Звільнення Кудрицького з "Укренерго"

Нагадаємо, 2 вересня наглядова рада звільнила голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За його звільнення проголосували троє членів наглядової від держави – Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний – Роман Піонковські. Ще двоє незалежних членів – голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андерсон – проголосували проти. 3 вересня вони подали заяви про дострокове припинення своїх повноважень.

За даними ЗМІ, на засіданні Ставки Верхового головнокомандувача 30 серпня Кудрицького звинуватили в тому, що на підстанціях "Укренерго" нібито були незавершені захисні конструкції, що призвело до перебоїв з постачанням електроенергії після російського масованого обстрілу 26 серпня. Президент Володимир Зеленський заявив, що Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням. Утім, той відмовився.

Наразі виконує обов'язки очільника "Укренерго" заступник голови правління Олексій Брехт.