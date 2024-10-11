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Новини
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Уряд оголосив конкурс на незалежних членів наглядової ради "Укренерго"

укренерго

Кабінет Міністрів оголосив початок конкурсного відбору на посади трьох незалежних членів Наглядової ради НЕК "Укренерго".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що ще одного, четвертого, незалежного члена наглядової ради – вже обирають за раніше запущеною конкурсною процедурою.

Загалом до наглядової ради "Укренерго" мають входити сім осіб – чотири незалежних члени і троє представників держави.

Призначення всіх незалежних членів наглядової ради "Укренерго" має відбутися до 9 грудня. Документи для участі в оголошеному конкурсному відборі прийматимуться до 31 жовтня 2024.

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Нагадаємо, у понеділок, 2 вересня, наглядова рада звільнила голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За його звільнення проголосували троє членів наглядової від держави – Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний – Роман Піонковські. Ще двоє незалежних членів – проголосували проти.

За даними ЗМІ, на засіданні Ставки Верхового головнокомандувача 30 серпня Кудрицького звинуватили в тому, що на підстанціях "Укренерго" нібито були незавершені захисні конструкції, що призвело до перебоїв з постачанням електроенергії після російського масованого обстрілу 26 серпня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням. Утім, той відмовився.

Уже 3 вересня голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень.

Автор: 

Кабмін (7794) наглядова рада (562) Укренерго (2016)


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Як завжди, очолить ставленик дєрмака, попри всі результати конкурсів ,як в МОУ

За місяць відповідна комісія в МО відібрала трьох переможців. А потім процес ліг,.. . кажуть, на столі міністра. Бо шукали українську частину.

В результаті лежання в 5 місяців британець знайшов інше застосування своїм знанням. Довелось швидко шукати заміну.

Цікаво, що в довгому списку навіть було 3 українці. Ніби була ідея і їх відібрати разом з іноземцями. Але пошуки української частини тривали ті самі 5 місяців. І в результаті ми подаємо Тараса Чмута і Гліба Канєвського. Питань по першому нема. Питання по другому: а це точно етично? Людина займалась організацією конкурсу. І в ньому перемогла Джерело:
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11.10.2024 14:54 Відповісти
Це знов гра "Хто хоче стати мільйонером" з конськими зарплатами?
Ай молодці!
Встановіть винагороду, яку ви ставите простим українцям - мін.зарплату 8000 грн/місяць та проводьте конкурс на просиджування штанів.
Побачимо, можливо 8000 грн це теж забагато!
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11.10.2024 15:08 Відповісти
Зрозуміло, шукають "незалежних" закородонних, а "залежних" українських вже знайшли.
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11.10.2024 16:29 Відповісти
Так сказали. - Ей! Незалежні друзі Єрмака! Бігом на конкурс. Не пожалкуєте!
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11.10.2024 16:44 Відповісти
пропоную бородату піхву сєрьожку лєщєнка. йому все одно на якій посаді сонцесяйному дупу вилізувати
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11.10.2024 16:55 Відповісти

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