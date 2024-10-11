Уряд оголосив конкурс на незалежних членів наглядової ради "Укренерго"

Кабінет Міністрів оголосив початок конкурсного відбору на посади трьох незалежних членів Наглядової ради НЕК "Укренерго".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що ще одного, четвертого, незалежного члена наглядової ради – вже обирають за раніше запущеною конкурсною процедурою.

Загалом до наглядової ради "Укренерго" мають входити сім осіб – чотири незалежних члени і троє представників держави.

Призначення всіх незалежних членів наглядової ради "Укренерго" має відбутися до 9 грудня. Документи для участі в оголошеному конкурсному відборі прийматимуться до 31 жовтня 2024.

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Нагадаємо, у понеділок, 2 вересня, наглядова рада звільнила голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За його звільнення проголосували троє членів наглядової від держави – Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний – Роман Піонковські. Ще двоє незалежних членів – проголосували проти.

За даними ЗМІ, на засіданні Ставки Верхового головнокомандувача 30 серпня Кудрицького звинуватили в тому, що на підстанціях "Укренерго" нібито були незавершені захисні конструкції, що призвело до перебоїв з постачанням електроенергії після російського масованого обстрілу 26 серпня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням. Утім, той відмовився.

Уже 3 вересня голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень.