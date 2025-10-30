РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9810 посетителей онлайн
Новости Дело Кудрицкого
857 12

За Кудрицкого внесли 13,7 млн грн залога, - СМИ

За Кудрицкого внесли 13,7 млн грн залога. Что известно?

За экс-главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого внесли 13,7 млн грн залога.

Об этом Суспільному сообщили источники, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас проходят процедуры, после которых уже через несколько часов Кудрицкий выйдет из СИЗО.

Смотрите также: ЗЕ-РЕПРЕССИИ: дело Кудрицкого / Си и ТРАМП: конец войны близок или нет? БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Дело Кудрицкого

Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.

28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".

Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.

29 октября 2025 года Кудрицкого взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что говорит следствие?

По версии ГБР, Гринкевич организовал схему мошеннического завладения средствами НЭК "Укрэнерго" во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем.

Кудрицкий на тот момент занимал должность заместителя директора по инвестициям "Укрэнерго" и якобы вступил в сговор с представителями частной компании, которая участвовала в закупках.

"По результатам закупок между сторонами было заключено два договора на общую сумму более 68 млн грн. После этого государственное предприятие перечислило подрядчику более 13,7 млн грн авансовых платежей, которые злоумышленники присвоили без намерения выполнять взятые на себя обязательства", - отметили там.

Смотрите также: Экс-главе "Укрэнерго" Кудрицкому выбирают меру пресечения (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

залог (540) Кудрицкий Владимир (85)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Хто вніс і звідкіля в них ці гроші, що там у деклараціях податкових
показать весь комментарий
30.10.2025 15:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сам кудрицькій вніс?
якісь багаті друзі?
впливові "партнери"?
показать весь комментарий
30.10.2025 15:29 Ответить
Мабуть міндіч або шурма. Нє? А яка різниця хто вніс? Це суперечить закону? От затримання його ''печерним'' судом мабуть мають ознаки не законності.
показать весь комментарий
30.10.2025 15:42 Ответить
красти гроші, то таке. хто у нас в україні їх не краде?
а от, як затримали, то це продажні мєнти, печерний суд, політичні переслідування.
чувака, який чотири роки плазував перед зе!шоблою.
чувака, який відсмоктував у коломойського.
так то таке, звісно.

де можна подивитися декларації кудрицького та порівняти з фактичним майном?
чи, все на сторічних батьків записано?
показать весь комментарий
30.10.2025 15:48 Ответить
Зароблені нєпосільним трудом.
показать весь комментарий
30.10.2025 15:30 Ответить
Хорошие зарплаты! Хорошие друзья! Хорошие зрители! Хорошие режиссёры! Виват!!!
показать весь комментарий
30.10.2025 15:31 Ответить
Та хто б сумнівався! Це ж копійки для цього вилупка! Левова частка пішла на підкуп тих, хто визначає заставу! Як і з крупою та іншими бандюганами!
показать весь комментарий
30.10.2025 15:31 Ответить
Хто вніс і звідкіля в них ці гроші, що там у деклараціях податкових
показать весь комментарий
30.10.2025 15:32 Ответить
Таке враження, що коментувати влізли пацієнти психлікарні, найперші. Як чекали. Вже підготовлені зі своїм ядом. Зелені, як вам живеться. Все добре, шашлики продовжуєте їсти, чи вже потихеньку готуєтесь на зону зі своїм хазяїном?
показать весь комментарий
30.10.2025 15:38 Ответить
А что вы хотели ? это наслідки 52% кто голосовал в 2014 году, поржали ? 400к зелени на легке занесли
показать весь комментарий
30.10.2025 15:41 Ответить
Під час війни в корупціонерів, тобто зрадників держави, має бути вибір. Якщо здав усіх то гуманна і гвидка евтаназія. Не здав повільне четвертування і скотомогильник
показать весь комментарий
30.10.2025 15:46 Ответить
Кругообіг у природі, знаємо, вчили.
Сидіти повинен тільки жебрак, а всім іншим баригам і злодіям свободу.
Так я розумію, що 73% за це голосувало?
показать весь комментарий
30.10.2025 15:55 Ответить
У чергового потужного реформатора менш ніж за добу знайшлись вільні 14 лямів на заставу, хто б міг подумати.
показать весь комментарий
30.10.2025 16:01 Ответить
 
 