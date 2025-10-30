За Кудрицкого внесли 13,7 млн грн залога, - СМИ
За экс-главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого внесли 13,7 млн грн залога.
Об этом Суспільному сообщили источники, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас проходят процедуры, после которых уже через несколько часов Кудрицкий выйдет из СИЗО.
Дело Кудрицкого
Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.
28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".
Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.
29 октября 2025 года Кудрицкого взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.
Что говорит следствие?
По версии ГБР, Гринкевич организовал схему мошеннического завладения средствами НЭК "Укрэнерго" во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем.
Кудрицкий на тот момент занимал должность заместителя директора по инвестициям "Укрэнерго" и якобы вступил в сговор с представителями частной компании, которая участвовала в закупках.
"По результатам закупок между сторонами было заключено два договора на общую сумму более 68 млн грн. После этого государственное предприятие перечислило подрядчику более 13,7 млн грн авансовых платежей, которые злоумышленники присвоили без намерения выполнять взятые на себя обязательства", - отметили там.
якісь багаті друзі?
впливові "партнери"?
а от, як затримали, то це продажні мєнти, печерний суд, політичні переслідування.
чувака, який чотири роки плазував перед зе!шоблою.
чувака, який відсмоктував у коломойського.
так то таке, звісно.
де можна подивитися декларації кудрицького та порівняти з фактичним майном?
чи, все на сторічних батьків записано?
Сидіти повинен тільки жебрак, а всім іншим баригам і злодіям свободу.
Так я розумію, що 73% за це голосувало?