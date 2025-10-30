УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9810 відвідувачів онлайн
Новини Справа Кудрицького
880 12

За Кудрицького внесли 13,7 млн грн застави, - ЗМІ

За Кудрицького внесли 13,7 млн грн застави. Що відомо?

За ексголову "Укренерго" Володимира Кудрицького внесли 13,7 млн грн застави.

Про це Суспільному повідомили джерела, передає Цензор.НЕТ.

Наразі відбуваються процедури, після яких уже за кілька годин Кудрицький вийде з СІЗО.

Також дивіться: ЗЕ-РЕПРЕСІЇ: справа Кудрицького / Сі та ТРАМП: закінчення війни близько чи ні? БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

Справа Кудрицького

Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.

28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".

Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.

29 жовтня 2025 року Кудрицького взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що каже слідство?

За версією ДБР, Гринкевич організував схему шахрайського заволодіння коштів НЕК "Укренерго" під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем.

Кудрицький на той час обіймав посаду заступника директора з інвестицій "Укренерго" і нібито вступив у змову з представниками приватної компанії, яка брала участь у закупівлях.

"За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання", - зазначили там.

Також дивіться: Ексголові "Укренерго" Кудрицькому обирають запобіжний захід (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

застава (715) Кудрицький Володимир (202)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Хто вніс і звідкіля в них ці гроші, що там у деклараціях податкових
показати весь коментар
30.10.2025 15:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сам кудрицькій вніс?
якісь багаті друзі?
впливові "партнери"?
показати весь коментар
30.10.2025 15:29 Відповісти
Мабуть міндіч або шурма. Нє? А яка різниця хто вніс? Це суперечить закону? От затримання його ''печерним'' судом мабуть мають ознаки не законності.
показати весь коментар
30.10.2025 15:42 Відповісти
красти гроші, то таке. хто у нас в україні їх не краде?
а от, як затримали, то це продажні мєнти, печерний суд, політичні переслідування.
чувака, який чотири роки плазував перед зе!шоблою.
чувака, який відсмоктував у коломойського.
так то таке, звісно.

де можна подивитися декларації кудрицького та порівняти з фактичним майном?
чи, все на сторічних батьків записано?
показати весь коментар
30.10.2025 15:48 Відповісти
Зароблені нєпосільним трудом.
показати весь коментар
30.10.2025 15:30 Відповісти
Хорошие зарплаты! Хорошие друзья! Хорошие зрители! Хорошие режиссёры! Виват!!!
показати весь коментар
30.10.2025 15:31 Відповісти
Та хто б сумнівався! Це ж копійки для цього вилупка! Левова частка пішла на підкуп тих, хто визначає заставу! Як і з крупою та іншими бандюганами!
показати весь коментар
30.10.2025 15:31 Відповісти
Хто вніс і звідкіля в них ці гроші, що там у деклараціях податкових
показати весь коментар
30.10.2025 15:32 Відповісти
Таке враження, що коментувати влізли пацієнти психлікарні, найперші. Як чекали. Вже підготовлені зі своїм ядом. Зелені, як вам живеться. Все добре, шашлики продовжуєте їсти, чи вже потихеньку готуєтесь на зону зі своїм хазяїном?
показати весь коментар
30.10.2025 15:38 Відповісти
А что вы хотели ? это наслідки 52% кто голосовал в 2014 году, поржали ? 400к зелени на легке занесли
показати весь коментар
30.10.2025 15:41 Відповісти
Під час війни в корупціонерів, тобто зрадників держави, має бути вибір. Якщо здав усіх то гуманна і гвидка евтаназія. Не здав повільне четвертування і скотомогильник
показати весь коментар
30.10.2025 15:46 Відповісти
Кругообіг у природі, знаємо, вчили.
Сидіти повинен тільки жебрак, а всім іншим баригам і злодіям свободу.
Так я розумію, що 73% за це голосувало?
показати весь коментар
30.10.2025 15:55 Відповісти
У чергового потужного реформатора менш ніж за добу знайшлись вільні 14 лямів на заставу, хто б міг подумати.
показати весь коментар
30.10.2025 16:01 Відповісти
 
 