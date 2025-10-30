За Кудрицького внесли 13,7 млн грн застави, - ЗМІ
За ексголову "Укренерго" Володимира Кудрицького внесли 13,7 млн грн застави.
Про це Суспільному повідомили джерела, передає Цензор.НЕТ.
Наразі відбуваються процедури, після яких уже за кілька годин Кудрицький вийде з СІЗО.
Справа Кудрицького
Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.
За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.
28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".
Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.
29 жовтня 2025 року Кудрицького взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.
Що каже слідство?
За версією ДБР, Гринкевич організував схему шахрайського заволодіння коштів НЕК "Укренерго" під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем.
Кудрицький на той час обіймав посаду заступника директора з інвестицій "Укренерго" і нібито вступив у змову з представниками приватної компанії, яка брала участь у закупівлях.
"За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання", - зазначили там.
якісь багаті друзі?
впливові "партнери"?
а от, як затримали, то це продажні мєнти, печерний суд, політичні переслідування.
чувака, який чотири роки плазував перед зе!шоблою.
чувака, який відсмоктував у коломойського.
так то таке, звісно.
де можна подивитися декларації кудрицького та порівняти з фактичним майном?
чи, все на сторічних батьків записано?
Сидіти повинен тільки жебрак, а всім іншим баригам і злодіям свободу.
Так я розумію, що 73% за це голосувало?