Жодного доказу причетності Кудрицького до схеми, яку йому інкримінують, немає, - адвокат

Документи, на які посилалася під час судового засідання у справі Володимира Кудрицького сторона обвинувачення, не містять навіть непрямих доказів його причетності до схеми.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявив його адвокат Микола Грабик.

За словами захисника, у матеріалах слідства немає жодного доказу того, що Кудрицький нібито вступив у змову з компанією Гринкевича.

"Прямо підозрюють в тому, що була попередня змова, однак жодного документа, який би про це говорив, немає в матеріалах справи. Ба більше, Володимир Дмитрович (Кудрицький. - Ред.) мені як захиснику повідомляв, що вони (з Гринкевичем. - Ред.) навіть незнайомі та ніколи не бачилися", - каже адвокат.

Грабик зазначив, що Кудрицький як уповноважена особа "Укренерго" підписав договори і все.

"Жодного іншого відношення до виконання і проходження надалі цих договорів він не має, від слова зовсім. Жодного доказу, що компанія "Візин Річ", заволодівши цими коштами, якимось чином витратила їх на інших осіб. Принаймні на Кудрицького точно там немає, і на будь-якого іншого члена НЕК теж", - наголосив він.

За словами захисника жодного доказу причетності Кудрицького в матеріалах справи немає.

"Тут суть навіть не в тому, що доказу немає, а сама ситуація - абсурдна. Вони витребували гарантійні кошти до НЕК, а тепер по заяві компанії банку "Конкорд" вони вважають, що діями Кудрицького при укладанні цього договору, що начебто він знав, що компанія "Візин Річ" нібито не виконуватиме свої зобов'язання перед НЕК. І відповідно, витративши гроші НЕК на "Візин Річ", стягне їх з банку", - пояснив він.

Грабик заявив, що документи, на які посилалася під час судового засідання сторона обвинувачення, не містять жодних даних, навіть непрямих, його причетності до цієї схеми.

Внесення застави

Адвокат підтвердив, що за Кудрицького внесли заставу.

"Очікуємо найближчим часом Володимир Дмитрович має вийти із СІЗО", - додав він.

Оскарження запобіжного заходу

Наразі захисник ще не спілкувався із Кудрицьким щодо оскарження запобіжного заходу.

"Як адвокат рекомендуватиму оскаржувати. Оскільки це абсолютно безпідставне рішення суду. 5 листопада оголосять повний текст ухвали, тоді розумітимемо аргументацію слідчого судді щодо можливості застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - сказав він.

Справа Кудрицького

Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.

28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".

Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.

29 жовтня 2025 року Кудрицького взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.

Що каже слідство?

За версією ДБР, Гринкевич організував схему шахрайського заволодіння коштів НЕК "Укренерго" під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем.

Кудрицький на той час обіймав посаду заступника директора з інвестицій "Укренерго" і нібито вступив у змову з представниками приватної компанії, яка брала участь у закупівлях.

"За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання", - зазначили там.

