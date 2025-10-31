Задержанием Кудрицкого власти бросили камень в переговорный процесс с европейцами, - Николов

Делом против экс-главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого власти только ухудшили переговорный процесс с европейскими партнерами.

Об этом заявил журналист Юрий Николов, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что, наказав одного, партия коррупционеров пытается запугать всех остальных антикоррупционеров. Вот как в деле НАБУ СБУ арестовала по выдуманным подозрениям двух детективов, так и здесь: бьют по Кудрицкому, чтобы испугались все остальные его сторонники, которые до сих пор остались работать в государственной компании "Укрэнерго", - отметил он.

По словам Николова, для европейцев история с Кудрицким стала еще одним маркером.

Читайте также: Дружественная Зеленскому компания "Онур", которая во время "Большого строительства" получала крупные заказы, пытается отсудить у государства 1 млрд грн, - ЦПК

"Наша власть на свою голову нашла еще один "геморрой", который нужно будет постоянно преодолевать, убеждая европейцев поддерживать финансирование в Украине хотя бы как есть. Сейчас вся Европа думает, где бы нам найти деньги; мы пытаемся выковырять 150 миллиардов евро арестованных и замороженных там российских денег.

Все это - переговорный процесс. И теперь в этот переговорный процесс Зеленский и Галущенко собственноручно бросили такой камень. Мол, у нас здесь творится такой беспредел, так что, европейские доноры демократии, дадите нам еще деньги?" - пояснил он.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ по ссылке.

Читайте: Никаких доказательств причастности Кудрицкого к схеме, которую ему инкриминируют, нет, - адвокат

Дело Кудрицкого

Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.

28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".

Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.

29 октября 2025 года Кудрицкого взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.

30 октября за Кудрицкого был внесен залог и он вышел из СИЗО.

Что говорит следствие?

По версии ГБР, Гринкевич организовал схему мошеннического завладения средствами НЭК "Укрэнерго" во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем.

Кудрицкий в то время занимал должность заместителя директора по инвестициям "Укрэнерго" и якобы вступил в сговор с представителями частной компании, которая участвовала в закупках.

"По результатам закупок между сторонами было заключено два договора на общую сумму более 68 млн грн. После этого государственное предприятие перечислило подрядчику более 13,7 млн грн авансовых платежей, которые злоумышленники присвоили без намерения выполнять взятые на себя обязательства", - отметили там.

Смотрите: ЗЕ-РЕПРЕССИИ: дело Кудрицкого / Си и ТРАМП: конец войны близок или нет? БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО