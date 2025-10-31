Затриманням Кудрицького влада кинула каменюку в переговорний процес із європейцями, - Ніколов

Справою проти ексголови "Укренерго" Володимира Кудрицького влада лише зробила гірше для переговорного процесу із європейськими партнерами.

Про це заявив журналіст Юрій Ніколов

"Я думаю, що, покаравши одного, партія корупціонерів намагається злякати всіх інших антикорупціонерів. От як в справі НАБУ СБУ заарештувала за висмоктаними з пальця підозрами двох детективів, так і тут: б'ють по Кудрицькому, щоб злякалися усі інші його прибічники, які досі залишились працювати в державній компанії "Укренерго", - зазначив він.

За словами Ніколова, для європейців історія із Кудрицьким стала ще одним маркером.

"Наша влада на свою голову знайшла ще один "геморой", який треба буде постійно долати, переконуючи європейців підтримувати фінансування в Україні хоча б як є. Зараз уся Європа думає, де б нам знайти гроші; ми намагаємося виковиряти 150 мільярдів євро арештованих і заморожених там російських грошей.

Усе це – переговорний процес. І тепер у цей переговорний процес Зеленський і Галущенко власноруч кинули таку каменюку. Мовляв, у нас тут робиться такий беспрєдєл, так що, європейські донори демократії, дасте нам ще гроші?" - пояснив він.

Справа Кудрицького

Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.

28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".

Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.

29 жовтня 2025 року Кудрицького взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.

30 жовтня за Кудрицького було внесено заставу і він вийшов із СІЗО.

Що каже слідство?

За версією ДБР, Гринкевич організував схему шахрайського заволодіння коштів НЕК "Укренерго" під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем.

Кудрицький на той час обіймав посаду заступника директора з інвестицій "Укренерго" і нібито вступив у змову з представниками приватної компанії, яка брала участь у закупівлях.

"За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання", - зазначили там.

