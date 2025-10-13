УКР
Дружня Зеленському компанія "Онур", яка під час "Великого будівництва" отримувала великі замовлення, намагається відсудити у держави 1 млрд грн, - ЦПК

Зеленський

Компанія "Онур", яка під час "Великого будівництва" отримувала одні з найбільших замовлень, намагається відсудити у держави 1 млрд грн. Наступне судове засідання по цій справі має відбутись 14 жовтня у Господарському касаційному суді у складі Верховного Суду.

Про це пише Центр протидії корупції, повідомляє Цензор.НЕТ.

У ЦПК нагадали, що йдеться про справу щодо ремонту ділянок траси Київ-Одеса за європейські гроші. У 2020 році на тендері виявили махінації на користь "Онуру", тому європейські банкіри зупинили фінансування ремонту, а НАБУ відкрило кримінальне провадження.

Детальніше про це йшлося в матеріалі проєкту "Наші гроші". Там зазначили, що попри те, що європейці забрали свої гроші з цього проєкту, компанія на свій розсуд продовжила ремонтні роботи і подала в суд на "Укравтодор", щоб отримати часткову оплату розміром 347 млн грн із державного бюджету. Фірма виграла суд першої інстанції, й тодішнє керівництво Укравтодору в 2021 році вирішило навіть не подавати апеляцію та добровільно заплатило туркам бажану ними суму наприкінці 2021 року.

Вже під час повномасштабного російського вторгнення "Онур" збільшив свої вимоги по ремонту цієї траси і в 2024 році виграв новий суд про стягнення ще 1,09 млрд грн із Держвідновлення (перейменований "Укравтодор"). Однак нове керівництво Агентства на відміну від попередників подало апеляцію і в березні 2025 року виграло її.

Тепер очікується розгляд справи на 1 мільярд гривень у касаційній інстанції. Справу розглядають судді Ірина Кондратова, Ганна Вронська, Надія Губенко.

У своїй статті журналіст проєкт "Наші гроші" Юрій Ніколов називає компанію "Онур" "дорожнім фаворитом" президента Володимира Зеленського.

"Ще до президентських виборів 2019 року "Квартал 95" гастролював там у готелі "Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa", який був побудований турецькою компанією "Gocay" на замовлення групи "Онур". Тому не дивно, що після обрання президентом Зеленський відкритим текстом запропонував віддавати підряди "Онуру" без тендерів, радо вітався з представниками компанії на презентації "Великого будівництва"", - пише журналіст. 

Під час "Великого будівництва" компанія "Онур" отримувала одні з найбільших замовлень, отримуючи привілеї від "Укравтодору".

Наприклад, тендер на добудову моста в Запоріжжі за 12 млрд грн завершився відхиленням всіх українських конкурентів та розіграшом підряду між "Onur" і тим самим "Gocay", який будував для онурівців готель у Туреччині.

Крім цього, Ніколов зауважив, що під час повномасштабного вторгнення компанія потрапила до числа обраних підрядників на енергетичному будівництві, а в грудні 2024 року Зеленський вручив Емре Караахметоглу орден "За заслуги" ІІІ ступеня.  

+1
Якщо держава програє,то хай ЗЕбіл зі свого кармана виплачує,разом з Єрмаком і "Кварталом"
13.10.2025 21:01 Відповісти
+1
зеленський і обкрадання держави йдуть поруч! У нього цих міндічів-чернишових стільки, що місць в тюрмах не вистачить!
13.10.2025 21:01 Відповісти
Якщо держава програє,то хай ЗЕбіл зі свого кармана виплачує,разом з Єрмаком і "Кварталом"
13.10.2025 21:01 Відповісти
А у їх «своєму кармані» звідки взялися ті гроші?
13.10.2025 21:10 Відповісти
зеленський і обкрадання держави йдуть поруч! У нього цих міндічів-чернишових стільки, що місць в тюрмах не вистачить!
13.10.2025 21:01 Відповісти
Турки - ше й рішили відсудити 1 лярд під час війни
13.10.2025 21:03 Відповісти
скоро весь израиль и все иудеи будут миллиардерами .пока сопли украинцы жуют.........
13.10.2025 21:03 Відповісти
Джерело: https://censor.net/ua/n3579495
ЦПК вірити, це все одно, що вірити опросам КМІС.)
ЦПК вірити, це все одно, що вірити опросам КМІС.)
13.10.2025 21:05 Відповісти
Віслючий гешефт підвис. Подивимося, чи ляже під гундосика Верховний Суд.
13.10.2025 21:05 Відповісти
ЗЕ - вирок Україні!
І він про це відверто заявив в 2019-му на стадіоні. Тоді, правда, мало хто зрозумів, ЩО воно мало на увазі, але зараз вже до багатьох стало хоть щось доходити.
13.10.2025 21:10 Відповісти
Хтось має сумнів, що відсудять ?
Ще й моральну компенсацію за підрив іміджу компанії отримають!
13.10.2025 21:10 Відповісти
Це треба було очікувати ! Ще треба пробачити усі борги державі олігархів та корупціонерів.
13.10.2025 21:10 Відповісти
13.10.2025 21:11 Відповісти
В Україні з 2019 року сплошний " ОНУР".
13.10.2025 21:12 Відповісти
Пущай забєрают! Дєржава нє обєднєєт! Правда?
13.10.2025 21:19 Відповісти
Гундосий зі своєю бандою вирішив зрубати грошей з України. На армії, що краде недостатньо.
13.10.2025 21:23 Відповісти
 
 