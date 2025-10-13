Дружня Зеленському компанія "Онур", яка під час "Великого будівництва" отримувала великі замовлення, намагається відсудити у держави 1 млрд грн, - ЦПК

Компанія "Онур", яка під час "Великого будівництва" отримувала одні з найбільших замовлень, намагається відсудити у держави 1 млрд грн. Наступне судове засідання по цій справі має відбутись 14 жовтня у Господарському касаційному суді у складі Верховного Суду.

Про це пише Центр протидії корупції, повідомляє Цензор.НЕТ.

У ЦПК нагадали, що йдеться про справу щодо ремонту ділянок траси Київ-Одеса за європейські гроші. У 2020 році на тендері виявили махінації на користь "Онуру", тому європейські банкіри зупинили фінансування ремонту, а НАБУ відкрило кримінальне провадження.

Детальніше про це йшлося в матеріалі проєкту "Наші гроші". Там зазначили, що попри те, що європейці забрали свої гроші з цього проєкту, компанія на свій розсуд продовжила ремонтні роботи і подала в суд на "Укравтодор", щоб отримати часткову оплату розміром 347 млн грн із державного бюджету. Фірма виграла суд першої інстанції, й тодішнє керівництво Укравтодору в 2021 році вирішило навіть не подавати апеляцію та добровільно заплатило туркам бажану ними суму наприкінці 2021 року.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вже під час повномасштабного російського вторгнення "Онур" збільшив свої вимоги по ремонту цієї траси і в 2024 році виграв новий суд про стягнення ще 1,09 млрд грн із Держвідновлення (перейменований "Укравтодор"). Однак нове керівництво Агентства на відміну від попередників подало апеляцію і в березні 2025 року виграло її.

Тепер очікується розгляд справи на 1 мільярд гривень у касаційній інстанції. Справу розглядають судді Ірина Кондратова, Ганна Вронська, Надія Губенко.

У своїй статті журналіст проєкт "Наші гроші" Юрій Ніколов називає компанію "Онур" "дорожнім фаворитом" президента Володимира Зеленського.

"Ще до президентських виборів 2019 року "Квартал 95" гастролював там у готелі "Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa", який був побудований турецькою компанією "Gocay" на замовлення групи "Онур". Тому не дивно, що після обрання президентом Зеленський відкритим текстом запропонував віддавати підряди "Онуру" без тендерів, радо вітався з представниками компанії на презентації "Великого будівництва"", - пише журналіст.

Під час "Великого будівництва" компанія "Онур" отримувала одні з найбільших замовлень, отримуючи привілеї від "Укравтодору".

Наприклад, тендер на добудову моста в Запоріжжі за 12 млрд грн завершився відхиленням всіх українських конкурентів та розіграшом підряду між "Onur" і тим самим "Gocay", який будував для онурівців готель у Туреччині.

Крім цього, Ніколов зауважив, що під час повномасштабного вторгнення компанія потрапила до числа обраних підрядників на енергетичному будівництві, а в грудні 2024 року Зеленський вручив Емре Караахметоглу орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Читайте також: Збитки держбюджету на 1 мільярд: У Нацполіції пояснили обшуки у найбільшого підрядника "Великого будівництва" (оновлено)