Дружня Зеленському компанія "Онур", яка під час "Великого будівництва" отримувала великі замовлення, намагається відсудити у держави 1 млрд грн, - ЦПК
Компанія "Онур", яка під час "Великого будівництва" отримувала одні з найбільших замовлень, намагається відсудити у держави 1 млрд грн. Наступне судове засідання по цій справі має відбутись 14 жовтня у Господарському касаційному суді у складі Верховного Суду.
Про це пише Центр протидії корупції, повідомляє Цензор.НЕТ.
У ЦПК нагадали, що йдеться про справу щодо ремонту ділянок траси Київ-Одеса за європейські гроші. У 2020 році на тендері виявили махінації на користь "Онуру", тому європейські банкіри зупинили фінансування ремонту, а НАБУ відкрило кримінальне провадження.
Детальніше про це йшлося в матеріалі проєкту "Наші гроші". Там зазначили, що попри те, що європейці забрали свої гроші з цього проєкту, компанія на свій розсуд продовжила ремонтні роботи і подала в суд на "Укравтодор", щоб отримати часткову оплату розміром 347 млн грн із державного бюджету. Фірма виграла суд першої інстанції, й тодішнє керівництво Укравтодору в 2021 році вирішило навіть не подавати апеляцію та добровільно заплатило туркам бажану ними суму наприкінці 2021 року.
Вже під час повномасштабного російського вторгнення "Онур" збільшив свої вимоги по ремонту цієї траси і в 2024 році виграв новий суд про стягнення ще 1,09 млрд грн із Держвідновлення (перейменований "Укравтодор"). Однак нове керівництво Агентства на відміну від попередників подало апеляцію і в березні 2025 року виграло її.
Тепер очікується розгляд справи на 1 мільярд гривень у касаційній інстанції. Справу розглядають судді Ірина Кондратова, Ганна Вронська, Надія Губенко.
У своїй статті журналіст проєкт "Наші гроші" Юрій Ніколов називає компанію "Онур" "дорожнім фаворитом" президента Володимира Зеленського.
"Ще до президентських виборів 2019 року "Квартал 95" гастролював там у готелі "Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa", який був побудований турецькою компанією "Gocay" на замовлення групи "Онур". Тому не дивно, що після обрання президентом Зеленський відкритим текстом запропонував віддавати підряди "Онуру" без тендерів, радо вітався з представниками компанії на презентації "Великого будівництва"", - пише журналіст.
Під час "Великого будівництва" компанія "Онур" отримувала одні з найбільших замовлень, отримуючи привілеї від "Укравтодору".
Наприклад, тендер на добудову моста в Запоріжжі за 12 млрд грн завершився відхиленням всіх українських конкурентів та розіграшом підряду між "Onur" і тим самим "Gocay", який будував для онурівців готель у Туреччині.
Крім цього, Ніколов зауважив, що під час повномасштабного вторгнення компанія потрапила до числа обраних підрядників на енергетичному будівництві, а в грудні 2024 року Зеленський вручив Емре Караахметоглу орден "За заслуги" ІІІ ступеня.
ЦПК вірити, це все одно, що вірити опросам КМІС.)
І він про це відверто заявив в 2019-му на стадіоні. Тоді, правда, мало хто зрозумів, ЩО воно мало на увазі, але зараз вже до багатьох стало хоть щось доходити.
Ще й моральну компенсацію за підрив іміджу компанії отримають!