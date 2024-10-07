Збитки держбюджету на 1 мільярд: У Нацполіції пояснили обшуки у найбільшого підрядника "Великого будівництва" (оновлено)

У п'ятницю, 4 жовтня, Нацполіція провела обшуки в компанії у дорожньо-будівельній компанії "Автомагістраль-Південь".

У пресслужбі компанії у понеділок вранці повідомили, що працівники головного слідчого управління Національної поліції спільно з Департаментом стратегічних розслідувань провели обшуки в офісних приміщеннях, квартирах працівників компанії та приватних автомобілях.

"Як з’ясувалось, провадження пов’язано з декількома тендерами, які у різний час у різних регіонах компанія виграла на Prozorro. Жодних претензій до якості і вартості наших робіт не висунуто", – заявили в компанії.

В "Автомагістраль-Південь" слідчі дії на назвали "класичним рейдерством" та "спробою залякати співробітників, паралізувати роботу, а згодом знищити підприємство". В компанії додали, що планують скаржитися на обшуки до Офісу генерального прокурора і Ради бізнес-омбудсмена.

Своєю чергою у пресслужбі Нацполіції згодом підтвердили проведення невідкладних обшуків у будівельній компанії, що здійснює ремонтні та будівельні роботи на державних інфраструктурних об’єктах.

"Компанію підозрюють у порушенні тендерних процедур та самовільному встановленні цін на вартість робіт в різних областях України", – йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.

Зокрема, за версією слідства, посадові особи компанії шляхом "штучної" націнки в ланцюгу постачання товарно-матеріальних цінностей неправомірно збільшили вартість товарів, внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, чим спричинили збитки державному бюджету в особливо великих розмірах – на суму понад 1 мільярд гривень.

"Невідкладні обшуки за місцями роботи і проживання службових осіб цієї компанії були проведені у зв’язку з отриманням оперативної інформації про те, що документи, які свідчать про злочинну діяльність, найближчим часом можуть бути знищені", – пояснили у Нацполіції.

У відомстві додали, що під час обшуків правоохоронці вилучили документи, а також цифрові носії з корисною для слідства інформацією. Крім т ого, призначено ряд будівельно-технічних експертиз з метою встановлення реальної вартості матеріалів, робіт та послуг, наданих компанією.

Водночас у Нацполіції запевняють, що діяльність підприємства не заблокована, воно продовжує функціонувати у штатному режимі.

Розслідування інших фактів заволодіння бюджетними коштами при здійсненні ремонтних та будівельних робіт на державних інфраструктурних об’єктах триває в рамках провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України (Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом організованою групою в особливо великих розмірах).

Як пише Forbes, "Автомагістраль-Південь" є головним підрядником президентської ініціативи "Велике будівництво". Лише у 2020 році вона виграла тендерів на 28,8 млрд грн – майже стільки ж, скільки три найближчих конкуренти разом узятих.

Власником ТОВ "Автомагістраль-Південь" з 2023 року є бізнесмен Олександр Бойко.

Як повідомлялося, у вересні КП "Київавтодор" обрала ТОВ "Автомагістраль-Південь" переможцем тендеру на ремонт аварійного шляхопроводу на вулиці Будівельників – над червоною гілкою метро біля станції "Дарниця" і Броварським проспектом