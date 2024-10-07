БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Збитки держбюджету на 1 мільярд: У Нацполіції пояснили обшуки у найбільшого підрядника "Великого будівництва" (оновлено)

Автомагістраль-Південь

У п'ятницю, 4 жовтня, Нацполіція провела обшуки в компанії у дорожньо-будівельній компанії "Автомагістраль-Південь".

У пресслужбі компанії у понеділок вранці повідомили, що працівники головного слідчого управління Національної поліції спільно з Департаментом стратегічних розслідувань провели обшуки в офісних приміщеннях, квартирах працівників компанії та приватних автомобілях.

"Як з’ясувалось, провадження пов’язано з декількома тендерами, які у різний час у різних регіонах компанія виграла на Prozorro. Жодних претензій до якості і вартості наших робіт не висунуто", – заявили в компанії.

В "Автомагістраль-Південь" слідчі дії на назвали "класичним рейдерством" та "спробою залякати співробітників, паралізувати роботу, а згодом знищити підприємство". В компанії додали, що планують скаржитися на обшуки до Офісу генерального прокурора і Ради бізнес-омбудсмена.

Своєю чергою у пресслужбі Нацполіції згодом підтвердили проведення невідкладних обшуків у будівельній компанії, що здійснює ремонтні та будівельні роботи на державних інфраструктурних об’єктах.

"Компанію підозрюють у порушенні тендерних процедур та самовільному встановленні цін на вартість робіт в різних областях України", – йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.

Зокрема, за версією слідства, посадові особи компанії шляхом "штучної" націнки в ланцюгу постачання товарно-матеріальних цінностей неправомірно збільшили вартість товарів, внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, чим спричинили збитки державному бюджету в особливо великих розмірах – на суму понад 1 мільярд гривень.

"Невідкладні обшуки за місцями роботи і проживання службових осіб цієї компанії були проведені у зв’язку з отриманням оперативної інформації про те, що документи, які свідчать про злочинну діяльність, найближчим часом можуть бути знищені", – пояснили у Нацполіції.

У відомстві додали, що під час обшуків правоохоронці вилучили документи, а також цифрові носії з корисною для слідства інформацією. Крім т ого, призначено ряд будівельно-технічних експертиз з метою встановлення реальної вартості матеріалів, робіт та послуг, наданих компанією.

Водночас у Нацполіції запевняють, що діяльність підприємства не заблокована, воно продовжує функціонувати у штатному режимі.

Розслідування інших фактів заволодіння бюджетними коштами при здійсненні ремонтних та будівельних робіт на державних інфраструктурних об’єктах триває в рамках провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України (Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом організованою групою в особливо великих розмірах).

Як пише Forbes, "Автомагістраль-Південь" є головним підрядником президентської ініціативи "Велике будівництво". Лише у 2020 році вона виграла тендерів на 28,8 млрд грн – майже стільки ж, скільки три найближчих конкуренти разом узятих. 

Власником ТОВ "Автомагістраль-Південь" з 2023 року є бізнесмен Олександр Бойко.

Як повідомлялося, у вересні КП "Київавтодор" обрала ТОВ "Автомагістраль-Південь" переможцем тендеру на ремонт аварійного шляхопроводу на вулиці Будівельників – над червоною гілкою метро біля станції "Дарниця" і Броварським проспектом

обшук (618) тендер (2225) Велике будівництво (25)
Топ коментарі
+15
А у головного крадія друга дитинства боневтіка кирюши тимошенко обшуки зробили ?
07.10.2024 15:12 Відповісти
+13
шкода, що немає фото... Якщо слідчі роззувалися під час обшуку, то показуха.
07.10.2024 12:19 Відповісти
+7
07.10.2024 20:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значить був "дощ"!
07.10.2024 19:24 Відповісти
мабудь ця фірма зажидила %
07.10.2024 13:17 Відповісти
Ті обшуки потрібно проводити вже і у легендарних 5-6 менеджерів і у їхнього вождя теж .
07.10.2024 20:17 Відповісти
тут все просто, повинен залишитися тільки один .. підрядник,
вгадайте його назву і хто там бенефіціар (ясна річ неофіційний) ?
07.10.2024 16:47 Відповісти
"Онур"?
07.10.2024 20:30 Відповісти
ні, в немилости.
Дивимось хто перший по підрядах з відновлення
і це ... Автострада!
07.10.2024 22:26 Відповісти
Ну звісно, це не єрмак
07.10.2024 20:31 Відповісти
Ці обшуки мають багато спільного із сумнозвісним "контрнаступом". За пів-року до обшуку всі все знали. Тому офіс цих ворюг був вже "стерильним".
07.10.2024 17:58 Відповісти
07.10.2024 20:01 Відповісти
жабагадюкинг.....
07.10.2024 20:04 Відповісти
1 лярд і ВСЕ?
07.10.2024 20:08 Відповісти
Судячи з переглядів статей народ вже перестала цікавити корупція. Настільки її багато що стало пофіг. Мільярд туди мільярд сюди. Просто пофіг.
07.10.2024 20:09 Відповісти
Це прямо якийсь наступ. Поліція з хабарниками наступають один на одного. Війна!
Хто кого?
07.10.2024 20:10 Відповісти
"Автомагістраль-Південь" є головним підрядником президентської ініціативи "Велике будівництво"

А у кирилика тимошенка, або у його працедавця єрмака, обшуки не проводили?
07.10.2024 20:12 Відповісти
Сильно там не старайтеся, бо вийдете на ОПу а це "декому" несподобається
07.10.2024 20:22 Відповісти
В 2022 році ця контора виграла тендер(170 мільйонів) на ремонт ділянки (1700 метрів довжиною) шляху в містечку. Ну прямо золота ціна але мабуть їм недостатньо бо все розрито і роботи ще багато.
07.10.2024 20:30 Відповісти
Негідники ви такі...
На святе ''позарились''.
На головну кормушку Зеленського.
Зараз вам ''прилетить''...
07.10.2024 20:31 Відповісти
Це тільки мої коментарі ріжутьця, при слові "президент" або "зеленський", чи у когось такі ж проблеми є?
07.10.2024 20:34 Відповісти
Арестуйте,судите и посадите ермака для начала,а потом и голобородько будет давать показания.
07.10.2024 20:36 Відповісти
Цей фокус татаров апробував із своїм корешком, теж потужним будівельником. Вилучили документи і хер їх то дістане.
07.10.2024 20:42 Відповісти
Вони еннакі. Бо то що роблять на Оболоні оті ******** то е дичина.
07.10.2024 20:46 Відповісти
"суровые органы по вызову" если и "не догонят, то хоть нАгреются"..
07.10.2024 21:04 Відповісти
07.10.2024 21:16 Відповісти
В Києві куди не глянь, скрізь ця автомагістраль-південь. Якого #єра, інших підрядників немає? Чи іншим просто не дають наблизитись до підрядів? І які, на#єр, ремонти доріг та тротуарчиків в тилу? На будівництво оборонних споруд, а не в столицю, сук@
07.10.2024 21:29 Відповісти
Мабуть опередили НАБУ. Тема яка: забрати документи, а потім їх загубити. Мусора за остані 15р не посадили ні одного корупціонера і не посадят
07.10.2024 21:47 Відповісти
Йшов шостий рік великого будівництва
07.10.2024 22:16 Відповісти
це вибір 73% для яких "какая разница" і " хуже не будет".
