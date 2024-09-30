Влада Києва витратить 440 мільйонів на ремонт аварійного мосту біля станції метро "Дарниця"

Комунальна корпорація "Київавтодор" обрала ТОВ "Автомагістраль-Південь" переможцем тендеру на ремонт аварійного шляхопроводу на вулиці Будівельників (над червоною гілкою метро біля станції "Дарниця" і Броварським проспектом).

Компанія запропонувала виконати роботи за 440 мільйонів гривень, наразі замовник оприлюднив повідомлення про намір укласти з нею угоду, передає Liga.net із посиланням на дані у системі Prozorro.

ТОВ "Мостобудівельний загін №112" пропонувало нижчу ціну – 437,7 млн грн, але її пропозицію відхилили через недоліки у документації. Тому 27 вересня право на договір підряду вирішили віддати компанії "Автомагістраль-Південь".

Очікувана вартість робіт становила 459,5 млн грн. Строк виконання робіт – до 31 грудня 2026 року.

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Як повідомлялося, міст на Будівельників – один із двох основних шляхопроводів, які з'єднують північну і південну частину лівого берега Києва. На період реконструкції рух автотранспорту шляхопроводом буде закритий і здійснюватиметься за тимчасовою схемою організації дорожнього руху.

Під час ремонту на мосту замінять зношене дорожнє покриття та гідроізоляцію. Також заплановано усунути пошкоджені конструкції деформаційних швів і привести до належного стану залізобетонні ділянки прогонових будов та опор. Крім того, встановлять нові поруччя та огородження, опори освітлення, а на тротуарах з'являться фігурні елементи мощення та велодоріжки. Під час реконструкції також планують збільшити пропускну спроможність розв’язки.

Цей шляхопровід побудували у 1963 році, відтоді його жодного разу капітально не ремонтували, повідомляли у "Київавтодорі". У 2018 році на мосту провалився тротуар. У 2021 році після спеціального обстеження технічний стан шляхопроводу визнали як непрацездатний, а його залишковий ресурс – як вичерпаний.