Дружественная Зеленскому компания "Онур", которая во время "Великого будівництва" получала крупные заказы, пытается отсудить у государства 1 млрд грн, - ЦПК
Компания "Онур", которая во время "Великого будівництва" получала одни из крупнейших заказов, пытается отсудить у государства 1 млрд грн. Следующее судебное заседание по этому делу должно состояться 14 октября в Хозяйственном кассационном суде в составе Верховного Суда.
Об этом пишет Центр противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.
В ЦПК напомнили, что речь идет о деле по ремонту участков трассы Киев-Одесса за европейские деньги. В 2020 году на тендере обнаружили махинации в пользу "Онура", поэтому европейские банкиры остановили финансирование ремонта, а НАБУ открыло уголовное производство.
Подробнее об этом шла речь в материале проекта "Наші гроші". Там отметили, что несмотря на то, что европейцы забрали свои деньги из этого проекта, компания по своему усмотрению продолжила ремонтные работы и подала в суд на "Укравтодор", чтобы получить частичную оплату в размере 347 млн грн из государственного бюджета. Фирма выиграла суд первой инстанции, и тогдашнее руководство Укравтодора в 2021 году решило даже не подавать апелляцию и добровольно заплатило туркам желаемую ими сумму в конце 2021 года.
Уже во время полномасштабного российского вторжения "Онур" увеличил свои требования по ремонту этой трассы и в 2024 году выиграл новый суд о взыскании еще 1,09 млрд грн с Госвосстановления (переименованный "Укравтодор"). Однако новое руководство Агентства в отличие от предшественников подало апелляцию и в марте 2025 года выиграло ее.
Теперь ожидается рассмотрение дела на 1 миллиард гривен в кассационной инстанции. Дело рассматривают судьи Ирина Кондратова, Анна Вронская, Надежда Губенко.
В своей статье журналист проект "Наші гроші" Юрий Николов называет компанию "Онур" "дорожным фаворитом" президента Владимира Зеленского.
"Еще до президентских выборов 2019 года "Квартал 95" гастролировал там в отеле "Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa", который был построен турецкой компанией "Gocay" по заказу группы "Онур". Поэтому неудивительно, что после избрания президентом Зеленский открытым текстом предложил отдавать подряды "Онуру" без тендеров, радостно здоровался с представителями компании на презентации "Великого будівництва", - пишет журналист.
Во время "Великого будівництва" компания "Онур" получала одни из крупнейших заказов, получая привилегии от "Укравтодора".
Например, тендер на достройку моста в Запорожье за 12 млрд грн завершился отклонением всех украинских конкурентов и розыгрышем подряда между "Onur" и тем самым "Gocay", который строил для онуровцев отель в Турции.
Кроме этого, Николов отметил, что во время полномасштабного вторжения компания попала в число избранных подрядчиков на энергетическом строительстве, а в декабре 2024 года Зеленский вручил Эмре Караахметоглу орден "За заслуги" III степени.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЦПК вірити, це все одно, що вірити опросам КМІС.)
І він про це відверто заявив в 2019-му на стадіоні. Тоді, правда, мало хто зрозумів, ЩО воно мало на увазі, але зараз вже до багатьох стало хоть щось доходити.
Ще й моральну компенсацію за підрив іміджу компанії отримають!
Але надуманий корупційний борг у 1 млрд. грн. віддавати туркам не можна, бо це відкат зебілами у владі за "рішалрве".
Скоро почнуть відсуджувати репарації з кожного українця, за те, що мучали їх підозрами в їх святості.