1 636 23

Дружественная Зеленскому компания "Онур", которая во время "Великого будівництва" получала крупные заказы, пытается отсудить у государства 1 млрд грн, - ЦПК

Зеленський

Компания "Онур", которая во время "Великого будівництва" получала одни из крупнейших заказов, пытается отсудить у государства 1 млрд грн. Следующее судебное заседание по этому делу должно состояться 14 октября в Хозяйственном кассационном суде в составе Верховного Суда.

Об этом пишет Центр противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.

В ЦПК напомнили, что речь идет о деле по ремонту участков трассы Киев-Одесса за европейские деньги. В 2020 году на тендере обнаружили махинации в пользу "Онура", поэтому европейские банкиры остановили финансирование ремонта, а НАБУ открыло уголовное производство.

Подробнее об этом шла речь в материале проекта "Наші гроші". Там отметили, что несмотря на то, что европейцы забрали свои деньги из этого проекта, компания по своему усмотрению продолжила ремонтные работы и подала в суд на "Укравтодор", чтобы получить частичную оплату в размере 347 млн грн из государственного бюджета. Фирма выиграла суд первой инстанции, и тогдашнее руководство Укравтодора в 2021 году решило даже не подавать апелляцию и добровольно заплатило туркам желаемую ими сумму в конце 2021 года.

Уже во время полномасштабного российского вторжения "Онур" увеличил свои требования по ремонту этой трассы и в 2024 году выиграл новый суд о взыскании еще 1,09 млрд грн с Госвосстановления (переименованный "Укравтодор"). Однако новое руководство Агентства в отличие от предшественников подало апелляцию и в марте 2025 года выиграло ее.

Теперь ожидается рассмотрение дела на 1 миллиард гривен в кассационной инстанции. Дело рассматривают судьи Ирина Кондратова, Анна Вронская, Надежда Губенко.

В своей статье журналист проект "Наші гроші" Юрий Николов называет компанию "Онур" "дорожным фаворитом" президента Владимира Зеленского.

"Еще до президентских выборов 2019 года "Квартал 95" гастролировал там в отеле "Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa", который был построен турецкой компанией "Gocay" по заказу группы "Онур". Поэтому неудивительно, что после избрания президентом Зеленский открытым текстом предложил отдавать подряды "Онуру" без тендеров, радостно здоровался с представителями компании на презентации "Великого будівництва", - пишет журналист.

Во время "Великого будівництва" компания "Онур" получала одни из крупнейших заказов, получая привилегии от "Укравтодора".

Например, тендер на достройку моста в Запорожье за 12 млрд грн завершился отклонением всех украинских конкурентов и розыгрышем подряда между "Onur" и тем самым "Gocay", который строил для онуровцев отель в Турции.

Кроме этого, Николов отметил, что во время полномасштабного вторжения компания попала в число избранных подрядчиков на энергетическом строительстве, а в декабре 2024 года Зеленский вручил Эмре Караахметоглу орден "За заслуги" III степени.

суд (25258) Центр противодействия коррупции (283) Юрий Николов (99) Большая стройка (728)
+10
ЗЕ - вирок Україні!
І він про це відверто заявив в 2019-му на стадіоні. Тоді, правда, мало хто зрозумів, ЩО воно мало на увазі, але зараз вже до багатьох стало хоть щось доходити.
13.10.2025 21:10 Ответить
+8
зеленський і обкрадання держави йдуть поруч! У нього цих міндічів-чернишових стільки, що місць в тюрмах не вистачить!
13.10.2025 21:01 Ответить
+4
А у їх «своєму кармані» звідки взялися ті гроші?
13.10.2025 21:10 Ответить
Якщо держава програє,то хай ЗЕбіл зі свого кармана виплачує,разом з Єрмаком і "Кварталом"
13.10.2025 21:01 Ответить
А у їх «своєму кармані» звідки взялися ті гроші?
13.10.2025 21:10 Ответить
зеленський і обкрадання держави йдуть поруч! У нього цих міндічів-чернишових стільки, що місць в тюрмах не вистачить!
13.10.2025 21:01 Ответить
Турки - ше й рішили відсудити 1 лярд під час війни
13.10.2025 21:03 Ответить
скоро весь израиль и все иудеи будут миллиардерами .пока сопли украинцы жуют.........
13.10.2025 21:03 Ответить
Про це https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1212968590634493&id=100057640893390&mibextid=wwXIfr&rdid=gkgoPDlLCHER3IBd# пише Центр протидії корупції, повідомляє Цензор.НЕТ Джерело: https://censor.net/ua/n3579495
ЦПК вірити, це все одно, що вірити опросам КМІС.)
ЦПК вірити, це все одно, що вірити опросам КМІС.)
13.10.2025 21:05 Ответить
Віслючий гешефт підвис. Подивимося, чи ляже під гундосика Верховний Суд.
13.10.2025 21:05 Ответить
ЗЕ - вирок Україні!
І він про це відверто заявив в 2019-му на стадіоні. Тоді, правда, мало хто зрозумів, ЩО воно мало на увазі, але зараз вже до багатьох стало хоть щось доходити.
13.10.2025 21:10 Ответить
Нічого не доходе,там пусті голови.Довбойоп це назавжди.Я недавно з таким спілкувався,ЗЕ нормальний чувак і всі діла.
13.10.2025 21:42 Ответить
Є і такі. І до речі, їх ще дуже, дуже багато. Що з цим робити? Навіть і не уявляю. Але це ж оті самі опариші, що потім знову підуть голосувати. Це так скацапщили нашу націю, розбавили личинками з рашки в оті страшні роки голодоморів та війни, коли майже половина нашого дорослого населення загинула і не народила нову націю, а натомість з Уралу та інших *********** понавезли голоту, що ніколи не працювала на землі, ніколи не любила ту землю, ніколи так і не стала патріотом НАШОЇ землі. Я таких бачив дуже багато...на превеликий жаль.
13.10.2025 22:02 Ответить
Хтось має сумнів, що відсудять ?
Ще й моральну компенсацію за підрив іміджу компанії отримають!
13.10.2025 21:10 Ответить
Це треба було очікувати ! Ще треба пробачити усі борги державі олігархів та корупціонерів.
13.10.2025 21:10 Ответить
13.10.2025 21:11 Ответить
В Україні з 2019 року сплошний " ОНУР".
13.10.2025 21:12 Ответить
Пущай забєрают! Дєржава нє обєднєєт! Правда?
13.10.2025 21:19 Ответить
Гундосий зі своєю бандою вирішив зрубати грошей з України. На армії, що краде недостатньо.
13.10.2025 21:23 Ответить
Господи, що твориться !? 😱
13.10.2025 21:35 Ответить
Добре, що добудували цю трасу. З якої злітають і на яку сідають зараз літаки F-16.
Але надуманий корупційний борг у 1 млрд. грн. віддавати туркам не можна, бо це відкат зебілами у владі за "рішалрве".
13.10.2025 21:38 Ответить
Мільярд туди мільярд сюди. Багата країна. Треба лишень декілька сот виродків повісити, стільки само підсмажити на стільці та ту саму кількість здерти шкіру. І буде років на 5-ть спокій.
13.10.2025 22:24 Ответить
Гривень?
Скоро почнуть відсуджувати репарації з кожного українця, за те, що мучали їх підозрами в їх святості.
13.10.2025 22:26 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, цей "Онур" добудовував незакінчену ділянку траси Київ-Харків, біля Полтави, ще при Порошенку-Гройсмані, а добудовув вже при Зеленському. Фірма в Україні з 2004-ого року. Не знаю, як там з корупцією, але дорогу вони збудували на відмінно. До них її постійно латали наші дорожники. Це був якийсь жах кожної весни. А зараз вже років 5 чи й більше - немає ніяких проблем. Також вони побудували об'їзну дорогу на Кременчук. Багато чого вони збудували в Полтавській області - https://kg.ua/news/yaki-obhodi-avtodorogi-kiyiv-harkiv-buduvatime-tureckaya-kompaniya-onur
13.10.2025 22:32 Ответить
 
 