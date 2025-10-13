Дружественная Зеленскому компания "Онур", которая во время "Великого будівництва" получала крупные заказы, пытается отсудить у государства 1 млрд грн, - ЦПК

Компания "Онур", которая во время "Великого будівництва" получала одни из крупнейших заказов, пытается отсудить у государства 1 млрд грн. Следующее судебное заседание по этому делу должно состояться 14 октября в Хозяйственном кассационном суде в составе Верховного Суда.

Об этом пишет Центр противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.

В ЦПК напомнили, что речь идет о деле по ремонту участков трассы Киев-Одесса за европейские деньги. В 2020 году на тендере обнаружили махинации в пользу "Онура", поэтому европейские банкиры остановили финансирование ремонта, а НАБУ открыло уголовное производство.

Подробнее об этом шла речь в материале проекта "Наші гроші". Там отметили, что несмотря на то, что европейцы забрали свои деньги из этого проекта, компания по своему усмотрению продолжила ремонтные работы и подала в суд на "Укравтодор", чтобы получить частичную оплату в размере 347 млн грн из государственного бюджета. Фирма выиграла суд первой инстанции, и тогдашнее руководство Укравтодора в 2021 году решило даже не подавать апелляцию и добровольно заплатило туркам желаемую ими сумму в конце 2021 года.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Уже во время полномасштабного российского вторжения "Онур" увеличил свои требования по ремонту этой трассы и в 2024 году выиграл новый суд о взыскании еще 1,09 млрд грн с Госвосстановления (переименованный "Укравтодор"). Однако новое руководство Агентства в отличие от предшественников подало апелляцию и в марте 2025 года выиграло ее.

Теперь ожидается рассмотрение дела на 1 миллиард гривен в кассационной инстанции. Дело рассматривают судьи Ирина Кондратова, Анна Вронская, Надежда Губенко.

В своей статье журналист проект "Наші гроші" Юрий Николов называет компанию "Онур" "дорожным фаворитом" президента Владимира Зеленского.

"Еще до президентских выборов 2019 года "Квартал 95" гастролировал там в отеле "Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa", который был построен турецкой компанией "Gocay" по заказу группы "Онур". Поэтому неудивительно, что после избрания президентом Зеленский открытым текстом предложил отдавать подряды "Онуру" без тендеров, радостно здоровался с представителями компании на презентации "Великого будівництва", - пишет журналист.

Во время "Великого будівництва" компания "Онур" получала одни из крупнейших заказов, получая привилегии от "Укравтодора".

Например, тендер на достройку моста в Запорожье за 12 млрд грн завершился отклонением всех украинских конкурентов и розыгрышем подряда между "Onur" и тем самым "Gocay", который строил для онуровцев отель в Турции.

Кроме этого, Николов отметил, что во время полномасштабного вторжения компания попала в число избранных подрядчиков на энергетическом строительстве, а в декабре 2024 года Зеленский вручил Эмре Караахметоглу орден "За заслуги" III степени.

Читайте также: Убытки госбюджета на 1 миллиард: В Нацполиции объяснили обыски у крупнейшего подрядчика "Большого строительства" (обновлено)