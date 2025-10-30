1 223 17
Кудрицький офіційно вийшов з СІЗО під заставу, яку внесла юридична особа, з ним не пов’язана
Ексочільника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького офіційно звільнено з СІЗО під заставу.
Про це кореспонденту Цензор.НЕТ повідомив його адвокат Микола Грабик.
"О 17:45 вийшов, вважається особою, яка внесла заставу" - сказав він.
За його словами, Кудрицького біля СІЗО зустріла його сім’я.
Пан Грабик відмовився назвати особу, що внесла заставу, зауваживши, що не уповноважений це робити.
"Але можу сказати, що це не фізична, а юридична особа, яка не пов’язана з Володимиром Дмитровичем" - додав він.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького 28 жовтня.
ДЛЯ НЕМУДРИХ,
З НЕТу:
Кудрицький вам не Міндіч
Кудрицький, його управлінські рішення справді утримали тоді безпекову ситуацію в енергетиці. І дозволили продовжити рух до повної інтеграції з європейською системою.
Всі ці затримання, виключення активних керівників з процесів, які мають вплив на нашу безпеку і оборону, дуже схожі на відомий почерк чекістів. Так було з Червінським, з бойовими командирами, з тим же Залужним.
Нормальних, фахових і патріотичних нейтралізують, зачищаючи собі територію для вічного царювання покидьків.
А то на Банковой оборзели все до предела
Для них законы не писаны
Чернышова на допрос вывозили спецы из разведки!!!!
Уговаривали ЛЕШЕНЬКУ целую неделю
А за Шурмой и Миндичем даже спецов не послали
Оно конечно
Это ж друганы президента
ОНИ ,как и ПРЕЗИДЕНТ - НАД ЗАКОНОМ!!!
Им на народ - посрать ....
А вот на Кудрицкого - им не посрать
Кудрицкий имел смелость сказать все ,что он думает про ВОРА ГАЛУЩЕНКО
Беда ,что у Кудрицкого трое ДЕТЕЙ
Не повезло Владимиру Александровичу
Не отправишь Кудрицкого на фронт
Зато интересно,где прохлажается любимый полковник
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА по фамилии Арестович
И на каком фронте воюет героический лейтенант Баканов?