Кудрицький офіційно вийшов з СІЗО під заставу, яку внесла юридична особа, з ним не пов’язана

Ексочільника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького офіційно звільнено з СІЗО під заставу.

Про це кореспонденту Цензор.НЕТ повідомив його адвокат Микола Грабик.

"О 17:45 вийшов, вважається особою, яка внесла заставу" - сказав він.

За його словами, Кудрицького біля СІЗО зустріла його сім’я.

Пан Грабик відмовився назвати особу, що внесла заставу, зауваживши, що не уповноважений це робити.

"Але можу сказати, що це не фізична, а юридична особа, яка не пов’язана з Володимиром Дмитровичем" - додав він.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького 28 жовтня.

