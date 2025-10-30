УКР
Кудрицький офіційно вийшов з СІЗО під заставу, яку внесла юридична особа, з ним не пов’язана

Володимир Кудрицький звільнений з СІЗО під заставу

Ексочільника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького офіційно звільнено з СІЗО під заставу.

Про це кореспонденту Цензор.НЕТ повідомив його адвокат Микола Грабик.

"О 17:45 вийшов, вважається особою, яка внесла заставу" - сказав він.

За його словами, Кудрицького біля СІЗО зустріла його сім’я.

Пан Грабик відмовився назвати особу, що внесла заставу, зауваживши, що не уповноважений це робити.

"Але можу сказати, що це не фізична, а юридична особа, яка не пов’язана з Володимиром Дмитровичем" - додав він.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького 28 жовтня. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодного доказу причетності Кудрицького до схеми, яку йому інкримінують, немає, - адвокат

+6
Чому ти вирішив, що він щось вкрав?
30.10.2025 20:30 Відповісти
+5
Очень этому рада
А то на Банковой оборзели все до предела
Для них законы не писаны
Чернышова на допрос вывозили спецы из разведки!!!!
Уговаривали ЛЕШЕНЬКУ целую неделю
А за Шурмой и Миндичем даже спецов не послали
Оно конечно
Это ж друганы президента
ОНИ ,как и ПРЕЗИДЕНТ - НАД ЗАКОНОМ!!!
Им на народ - посрать ....
А вот на Кудрицкого - им не посрать
Кудрицкий имел смелость сказать все ,что он думает про ВОРА ГАЛУЩЕНКО
Беда ,что у Кудрицкого трое ДЕТЕЙ
Не повезло Владимиру Александровичу
Не отправишь Кудрицкого на фронт
Зато интересно,где прохлажается любимый полковник
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА по фамилии Арестович
И на каком фронте воюет героический лейтенант Баканов?
30.10.2025 20:38 Відповісти
+3
а тепер докинь ще пруф на те що він вкрав...тільки не від дербмаковського дбр..чи ти дешевий 3,14здобол?
30.10.2025 20:37 Відповісти
"юридична особа, яка не пов'язана з Володимиром Дмитровичем" - так, в Україні ж будь-яка юрособа з легкістю заплатить 14 млн гривень за непов'язаного.
30.10.2025 20:07 Відповісти
Ой маю я підозри що це за особа. Ой може Зільоний накласти превентивні санкції на флотилію.
30.10.2025 20:15 Відповісти
Анекдот дня!...
30.10.2025 20:17 Відповісти
Робін Гуд ще скажіть
30.10.2025 20:19 Відповісти
Вкрав сотню лямів, сплатив десять і вільний як вітер..., зате "Укрпошта" безкоштовно доставлятиме родинам речі загиблих і зниклих безвісти військових. Повний пи*дець !!
30.10.2025 20:20 Відповісти
Чому ти вирішив, що він щось вкрав?
30.10.2025 20:30 Відповісти
Він не вкрав,він с3,14 здив... .
30.10.2025 20:55 Відповісти
а тепер докинь ще пруф на те що він вкрав...тільки не від дербмаковського дбр..чи ти дешевий 3,14здобол?
30.10.2025 20:37 Відповісти
та ні..., в Україні топ- посадовці не крадуть, це нереально... . Так, уйобок..!?
30.10.2025 20:59 Відповісти
дєрьмак, ти? Чи галущєнка?
30.10.2025 21:29 Відповісти
KAISERWALD

ДЛЯ НЕМУДРИХ,
З НЕТу:
Кудрицький вам не Міндіч

Кудрицький, його управлінські рішення справді утримали тоді безпекову ситуацію в енергетиці. І дозволили продовжити рух до повної інтеграції з європейською системою.

Всі ці затримання, виключення активних керівників з процесів, які мають вплив на нашу безпеку і оборону, дуже схожі на відомий почерк чекістів. Так було з Червінським, з бойовими командирами, з тим же Залужним.

Нормальних, фахових і патріотичних нейтралізують, зачищаючи собі територію для вічного царювання покидьків.
30.10.2025 21:12 Відповісти
я тут тихонько в лес пойду ))))))))))
30.10.2025 20:27 Відповісти
Ну само-собой, он же не сторож Дядя Петя стыривший мешок картохи, нашлись богатенькие корешки-подельнички и уже на свободе.
30.10.2025 20:37 Відповісти
Очень этому рада
А то на Банковой оборзели все до предела
Для них законы не писаны
Чернышова на допрос вывозили спецы из разведки!!!!
Уговаривали ЛЕШЕНЬКУ целую неделю
А за Шурмой и Миндичем даже спецов не послали
Оно конечно
Это ж друганы президента
ОНИ ,как и ПРЕЗИДЕНТ - НАД ЗАКОНОМ!!!
Им на народ - посрать ....
А вот на Кудрицкого - им не посрать
Кудрицкий имел смелость сказать все ,что он думает про ВОРА ГАЛУЩЕНКО
Беда ,что у Кудрицкого трое ДЕТЕЙ
Не повезло Владимиру Александровичу
Не отправишь Кудрицкого на фронт
Зато интересно,где прохлажается любимый полковник
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА по фамилии Арестович
И на каком фронте воюет героический лейтенант Баканов?
30.10.2025 20:38 Відповісти
Знайти , агородити тепер невідому фізичну особу, потім засудити її зз заставою в 17 мільйонів і панеслаааась...
30.10.2025 21:21 Відповісти
Та не святий цей Кудрицький,пригадайте 22 рік.Світла по 10 годин небуло при тому,що електростанції працювали і лінії у більщості областей були справні
30.10.2025 21:32 Відповісти
Берёте зелёного, переварачиваете вверх ногами и он за час выдаст всех поддельников. На этом вся конституционность зрады заканчивается. Читайте Конституцию!
30.10.2025 21:46 Відповісти
 
 