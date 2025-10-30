Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укрпошта" безкоштовно доставлятиме родинам речі загиблих і зниклих безвісти військових

"Укрпошта" безкоштовно доставлятиме родинам речі загиблих і зниклих безвісти військових

"Укрпошта" підписала Меморандум із Генеральним штабом Збройних Сил України про створення єдиної системи передачі особистих речей і документів родинам загиблих і зниклих безвісти військових.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Доставка буде безкоштовною – у найвіддаленіші куточки України, зокрема прифронтові та деокуповані території.

"Пересилаючи речі бійців, ми допомагаємо зберегти для їхніх родин тепло, історію та присутність тих, хто назавжди залишиться у нашій пам'яті", – сказав Смілянський.

Як повідомлялося, в листопаді минулого року Кабінет Міністрів змінив порядок виплат одноразової грошової допомоги родинам зниклих безвісти військових, яких згодом оголосили померлими.

У жовтні торік Верховна Рада врегулювала виплату частини грошового забезпечення родинам зниклих безвісті і полонених бійців

