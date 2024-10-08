Рада врегулювала виплату частини грошового забезпечення родинам зниклих безвісті і полонених бійців

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення зміни до статті 9 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Відповідний урядовий законопроєкт №11407 на засіданні у вівторок підтримав 301 депутат, повідомляється на сайті парламенту.

Згідно з документом, за військовими захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або зниклими безвісти, зберігається виплата грошового забезпечення.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт має на меті врегулювати норми та порядок виплати членам сімей грошового забезпечення військовослужбовців, захоплених в полон або заручниками, а також інтернованих в нейтральних державах або безвісно відсутніх.

Для цього передбачено право військовослужбовця подавати командиру військової частини, командиру/керівнику підрозділу органу (служби, військового формування) особисте розпорядження, в якому сам військовослужбовець може визначити, хто має отримувати його грошове забезпечення у випадку, якщо він потрапить в полон або буде визнаний зниклим безвісті.

У разі відсутності такого розпорядження виплата грошового забезпечення реалізується у порядку черговості рівними частками, зокрема:

у першу чергу – дружині (чоловіку), законним представникам малолітніх (неповнолітніх) дітей (осіб з інвалідністю з дитинства - незалежно від їх віку) та батькам військовослужбовців (крім дітей, батьків та інших осіб, які одержують від військовослужбовця аліменти, а також батьків, які позбавлені батьківських прав, за умови що такі права не були поновлені). Такі особи отримуватимуть 50% грошового забезпечення;

у другу чергу (у разі відсутності представників з першої черги) – повнолітнім дітям, рідним братам (сестрам), законним представником яких є військовослужбовець, у загальному розмірі, що не перевищує 20%;

у разі загибелі (смерті) військовослужбовця або визнання судом його загиблим (померлим), не виплачені суми грошового забезпечення виплачуються членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, а у разі їх відсутності – включається до складу спадщини тощо.

Закон набере чинності через два місяці з дня його опублікування.