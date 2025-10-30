РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10041 посетитель онлайн
Новости Дело Кудрицкого
754 10

Кудрицкий официально вышел из СИЗО под залог, внесенный юридическим лицом, с ним не связанным

Владимир Кудрицкий освобожден из СИЗО под залог

Бывший глава НЭК "Укренерго" Владимир Кудрицкий официально освобожден из СИЗО под залог.

Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ сообщил его адвокат Николай Грабик.

"В 17:45 вышел, считается лицом, внесшим залог", - сказал он.

По его словам, Кудрицкого возле СИЗО встретила его семья. Господин Грабик отказался назвать лицо, внесшее залог, отметив, что не уполномочен это делать.

"Но могу сказать, что это не физическое, а юридическое лицо, не связанное с Владимиром Дмитриевичем", - добавил он.

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) задержало бывшего руководителя "Укренерго" Владимира Кудрицкого 28 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких доказательств причастности Кудрицкого к схеме, которую ему инкриминируют, нет, - адвокат

Автор: 

залог (540) СИЗО (1383) ГБР (3266) Кудрицкий Владимир (85)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
"юридична особа, яка не пов'язана з Володимиром Дмитровичем" - так, в Україні ж будь-яка юрособа з легкістю заплатить 14 млн гривень за непов'язаного.
показать весь комментарий
30.10.2025 20:07 Ответить
+1
Анекдот дня!...
показать весь комментарий
30.10.2025 20:17 Ответить
+1
Чому ти вирішив, що він щось вкрав?
показать весь комментарий
30.10.2025 20:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"юридична особа, яка не пов'язана з Володимиром Дмитровичем" - так, в Україні ж будь-яка юрособа з легкістю заплатить 14 млн гривень за непов'язаного.
показать весь комментарий
30.10.2025 20:07 Ответить
Ой маю я підозри що це за особа. Ой може Зільоний накласти превентивні санкції на флотилію.
показать весь комментарий
30.10.2025 20:15 Ответить
Анекдот дня!...
показать весь комментарий
30.10.2025 20:17 Ответить
Робін Гуд ще скажіть
показать весь комментарий
30.10.2025 20:19 Ответить
Вкрав сотню лямів, сплатив десять і вільний як вітер..., зате "Укрпошта" безкоштовно доставлятиме родинам речі загиблих і зниклих безвісти військових. Повний пи*дець !!
показать весь комментарий
30.10.2025 20:20 Ответить
Чому ти вирішив, що він щось вкрав?
показать весь комментарий
30.10.2025 20:30 Ответить
а тепер докинь ще пруф на те що він вкрав...тільки не від дербмаковського дбр..чи ти дешевий 3,14здобол?
показать весь комментарий
30.10.2025 20:37 Ответить
я тут тихонько в лес пойду ))))))))))
показать весь комментарий
30.10.2025 20:27 Ответить
Ну само-собой, он же не сторож Дядя Петя стыривший мешок картохи, нашлись богатенькие корешки-подельнички и уже на свободе.
показать весь комментарий
30.10.2025 20:37 Ответить
Очень этому рада
А то на Банковой оборзели все до предела
Для них законы не писаны
Чернышова на допрос вывозили спецы из разведки!!!!
Уговаривали ЛЕШЕНЬКУ целую неделю
А за Шурмой и Миндичем даже спецов не послали
Оно конечно
Это ж друганы президента
ОНИ ,как и ПРЕЗИДЕНТ - НАД ЗАКОНОМ!!!
Им на народ - посрать ....
А вот на Кудрицкого - им не посрать
Кудрицкий имел смелость сказать все ,что он думает про ВОРА ГАЛУЩЕНКО
Беда ,что у Кудрицкого трое ДЕТЕЙ
Не повезло Владимиру Александровичу
Не отправишь Кудрицкого на фронт
Зато интересно,где прохлажается любимый полковник
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА по фамилии Арестович
И на каком фронте воюет героический лейтенант Баканов?
показать весь комментарий
30.10.2025 20:38 Ответить
 
 