Кудрицкий официально вышел из СИЗО под залог, внесенный юридическим лицом, с ним не связанным
Бывший глава НЭК "Укренерго" Владимир Кудрицкий официально освобожден из СИЗО под залог.
Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ сообщил его адвокат Николай Грабик.
"В 17:45 вышел, считается лицом, внесшим залог", - сказал он.
По его словам, Кудрицкого возле СИЗО встретила его семья. Господин Грабик отказался назвать лицо, внесшее залог, отметив, что не уполномочен это делать.
"Но могу сказать, что это не физическое, а юридическое лицо, не связанное с Владимиром Дмитриевичем", - добавил он.
Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) задержало бывшего руководителя "Укренерго" Владимира Кудрицкого 28 октября.
Alex Rozhenko #597231
30.10.2025 20:07
Mart
30.10.2025 20:17
Алексей Бабак #524647
30.10.2025 20:30
А то на Банковой оборзели все до предела
Для них законы не писаны
Чернышова на допрос вывозили спецы из разведки!!!!
Уговаривали ЛЕШЕНЬКУ целую неделю
А за Шурмой и Миндичем даже спецов не послали
Оно конечно
Это ж друганы президента
ОНИ ,как и ПРЕЗИДЕНТ - НАД ЗАКОНОМ!!!
Им на народ - посрать ....
А вот на Кудрицкого - им не посрать
Кудрицкий имел смелость сказать все ,что он думает про ВОРА ГАЛУЩЕНКО
Беда ,что у Кудрицкого трое ДЕТЕЙ
Не повезло Владимиру Александровичу
Не отправишь Кудрицкого на фронт
Зато интересно,где прохлажается любимый полковник
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА по фамилии Арестович
И на каком фронте воюет героический лейтенант Баканов?