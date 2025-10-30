Кудрицкий официально вышел из СИЗО под залог, внесенный юридическим лицом, с ним не связанным

Бывший глава НЭК "Укренерго" Владимир Кудрицкий официально освобожден из СИЗО под залог.

Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ сообщил его адвокат Николай Грабик.

"В 17:45 вышел, считается лицом, внесшим залог", - сказал он.

По его словам, Кудрицкого возле СИЗО встретила его семья. Господин Грабик отказался назвать лицо, внесшее залог, отметив, что не уполномочен это делать.

"Но могу сказать, что это не физическое, а юридическое лицо, не связанное с Владимиром Дмитриевичем", - добавил он.

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) задержало бывшего руководителя "Укренерго" Владимира Кудрицкого 28 октября.

