Справу проти Кудрицького прямо координує принаймні частина ОП, - Железняк

У політичних колах вважають справу проти ексголови "Укренерго" Володимира Кудрицького "заказухою".

Про це заявив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

Парламентар прокоментував версії щодо того, хто може бути причетний до справи проти Кудрицького: керівництво ОП або ексміністр енергетики Галущенко.

"А яка різниця? Це ж одне й те саме. Ну, хіба ми щиро віримо в те, що Галущенко міг би оце все самостійно організувати: і суд, і ДБР, і швидку підозру, і медіа? Ну, ні. Це ж очевидно було в рамках прямої координації з, як мінімум, частиною ОП", - вважає Железняк.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами нардепа, він не відрізняє Галущенка і Офіс Президента.

"Галущенко – це умовна їхня частина, відповідальна за багато сенситивних питань. Тому – яка різниця?!" - підсумував він.

Коментарі адвоката, політиків та журналістів щодо справи Кудрицького читайте за посиланням

Читайте: Затриманням Кудрицького влада кинула каменюку в переговорний процес з європейцями, - Ніколов

Справа Кудрицького

Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.

28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".

Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.

29 жовтня 2025 року Кудрицького взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.

30 жовтня за Кудрицького було внесено заставу і він вийшов із СІЗО.

Що каже слідство?

За версією ДБР, Гринкевич організував схему шахрайського заволодіння коштів НЕК "Укренерго" під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем.

Кудрицький на той час обіймав посаду заступника директора з інвестицій "Укренерго" і нібито вступив у змову з представниками приватної компанії, яка брала участь у закупівлях.

"За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання", - зазначили там.

Читайте: Жодного доказу причетності Кудрицького до схеми, яку йому інкримінують, немає, - адвокат