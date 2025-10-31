"Цей фарс з підозрою ДБР та судами вважаю політичною розправою. Так буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу", - Кудрицький

Колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький, який напередодні вийшов із СІЗО під заставу, вважає справу проти себе "дуже погано спланованою та криво виконаною політичною розправою".

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Про підозру ДБР і корумповані суди

Кудрицький повідомив, що заставу за нього внесли "численні друзі й партнери", адже родина, за його словами, не мала в розпорядженні такої суми грошей.

Він також зауважив, що вже повернувся до роботи над побудовою нових електростанцій для української енергосистеми.

"Весь цей фарс з підозрою ДБР, утриманням в ізоляторі та судилищем у Печерському суді я вважаю дуже погано спланованою та криво виконаною політичною розправою. Оскільки фактично мене судять за те, що менеджмент "Укренерго" захистив інтереси державної компанії й повернув їй аванси й штрафні санкції через невиконання підрядником своїх зобов’язань у 2018 році", - написав ексголова "Укренерго".

За його словами, основна ціль справи проти нього – "показати, що буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу".

"Тож головне, що я хотів би сказати сьогодні – ніякі сфабриковані кримінальні справи, ніякі арешти, корумповані суди та правоохоронна система не змусять мене припинити говорити те, що я вважаю за потрібне. І я не збираюся на це питати дозволу ні в якої влади, яка взагалі-то має захищати права громадянина, а не посягати на них...", - додав Кудрицький.

Справа Кудрицького

Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.

28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".

Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.

29 жовтня 2025 року Кудрицького взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.

30 жовтня за Кудрицького було внесено заставу і він вийшов із СІЗО.

