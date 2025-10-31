УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8504 відвідувача онлайн
Новини Справа Кудрицького
271 12

"Цей фарс з підозрою ДБР та судами вважаю політичною розправою. Так буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу", - Кудрицький

Кудрицький назвав справу проти нього "політичною розправою"

Колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький, який напередодні вийшов із СІЗО під заставу, вважає справу проти себе "дуже погано спланованою та криво виконаною політичною розправою".

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Про підозру ДБР і корумповані суди

Кудрицький повідомив, що заставу за нього внесли "численні друзі й партнери", адже родина, за його словами, не мала в розпорядженні такої суми грошей.

Він також зауважив, що вже повернувся до роботи над побудовою нових електростанцій для української енергосистеми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переслідування Кудрицького може бути частиною тактики Зеленського знайти цапа-відбувайла, - Politico

"Весь цей фарс з підозрою ДБР, утриманням в ізоляторі та судилищем у Печерському суді я вважаю дуже погано спланованою та криво виконаною політичною розправою. Оскільки фактично мене судять за те, що менеджмент "Укренерго" захистив інтереси державної компанії й повернув їй аванси й штрафні санкції через невиконання підрядником своїх зобов’язань у 2018 році", - написав ексголова "Укренерго".

За його словами, основна ціль справи проти нього – "показати, що буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу".

"Тож головне, що я хотів би сказати сьогодні – ніякі сфабриковані кримінальні справи, ніякі арешти, корумповані суди та правоохоронна система не змусять мене припинити говорити те, що я вважаю за потрібне. І я не збираюся на це питати дозволу ні в якої влади, яка взагалі-то має захищати права громадянина, а не посягати на них...", - додав Кудрицький.

Читайте також: Справу проти Кудрицького прямо координує принаймні частина ОП, - Железняк

Кудрицький назвав справу проти нього "політичною розправою"
Кудрицький назвав справу проти нього "політичною розправою"

Справа Кудрицького

  • Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.
  • За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.
  • 28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".
  • Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.
  • 29 жовтня 2025 року Кудрицького взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.
  • 30 жовтня за Кудрицького було внесено заставу і він вийшов із СІЗО.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Укренерго (2828) Кудрицький Володимир (209)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всім нормальним було ясно в 2019, ВСІМ НЕ НОРМАЛЬНИМ не буде ясно навіть коли будуть при них розстрілювати їх сімю - вони скажуть що винний Порошенко це не смішки - читав такого уже тонни що Порошенко начав війну в 2014 і винен у всіх смертях

тому що тут добавити. Знищили країну і уже майже добили етнос якому 1500 років
показати весь коментар
31.10.2025 22:58 Відповісти
>Знищили країну і уже майже добили етнос якому 1500 років

в цьому винен особисто зеленський, а не виборці, які довірилися пропагандистам
показати весь коментар
31.10.2025 23:09 Відповісти
так тоді можна виправдати і рашистів і нацисті німеччини 40х і тд. в ЛЮДЕЙ Є МОЗК - пропаганда якщо діє то проблема конкретної людини
показати весь коментар
31.10.2025 23:11 Відповісти
Так не виборці випускали і випускають жінок, дітей та молодь. Це робить особисто зе.
показати весь коментар
31.10.2025 23:13 Відповісти
Нічого особистого - просто скінчились ідеї для шоу
показати весь коментар
31.10.2025 22:58 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2025 22:59 Відповісти
Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. Джерело: https://censor.net/ua/n3582781
Дивують мене ці попередники. Спочатку вкрадуть, а потім, коли їх за одне місце взяли, кричать, що це з політичних мотивів. Краси не потрібно було і не було б політики.
показати весь коментар
31.10.2025 23:01 Відповісти
Так нема ніякої крадіжки. У тому то і прикол.
показати весь коментар
31.10.2025 23:12 Відповісти
Хочу побачити вирази писків Віслюка та його неголеної секретутки, коли вони сидітимуть на нарах або під.
показати весь коментар
31.10.2025 23:02 Відповісти
Не будуть. їх прийме будь-яка країна Європи і збереже їм награбоване
показати весь коментар
31.10.2025 23:08 Відповісти
віслюк спокійно собі поїде в рідний ізраїль і буде ржати з тупих гоїв, які його обрали
показати весь коментар
31.10.2025 23:12 Відповісти
 
 