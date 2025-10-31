Переслідування Кудрицького може бути частиною тактики Зеленського знайти цапа-відбувайла, - Politico

Справою проти ексглави "Укренерго" Володимира Кудрицького українська влада намагається залякати опонентів і змусити критиків замовкнути, звинувачуючи їх у корупції або співпраці з РФ.

Про це йдеться у матеріалі видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

Звільнення Кудрицького

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Володимир Кудрицький, який на той момент очолював "Укренерго", заслужив повагу керівників енергетичної галузі по всьому світу, забезпечивши роботу компанії та енергетичної системи країни під ракетними атаками. Однак у 2024 році його раптово змусили піти у відставку.

"Звільнення Кудрицького засудили багато представників енергетичної галузі. Це також викликало занепокоєння в Брюсселі. Тоді Кудрицький заявив POLITICO, що став жертвою безжальної централізації влади, яку часто проводять президент України Володимир Зеленський і його впливовий керівник ОП Андрій Єрмак. Він сказав, що побоюється, що "корумповані особи" зрештою захоплять державну компанію", - пише оглядач Politico Джеймі Деттмер.

Тиск на опозицію

На думку прихильників Кудрицького, саме такі заяви — і його відмова мовчати — пояснюють, чому проти нього почалося кримінальне провадження та закиди в розкраданні коштів.

Серед інших, хто зазнав такого ж переслідування влади, — п'ятий президент України Петро Порошенко, проти якого цьогоріч запровадили санкції — крок, який може завадити йому продовжувати політичну активність.

З того часу Порошенко звинувачує Зеленського в поширенні "авторитаризму" та прагненні "усунути будь-яких конкурентів з політичної арени", наголошує видання.

Так, голова Центру протидії корупції Дарія Каленюк зазначила, що президент та його оточення використовують війну для монополізації влади до такого рівня, що це загрожує демократії країни.

Політичне підґрунтя

Це також може пояснити, чому Кудрицький був притягнутий до відповідальності, на думку опозиційного депутата Миколи Княжицького, який вважає, що використання правових засобів для дискредитації опонентів тільки посилиться, оскільки президентська адміністрація готується до можливих виборів наступного року в разі припинення вогню.

Він побоюється, що вони використовують суди "для очищення поля від конкурентів", щоб сформувати нечесні вибори.

"Жодної шкоди не було завдано. Я не можу позбутися думки, що все це політично мотивовано", - додала своєю чергою народна депутатка Інна Совсун.

Ще один високопоставлений український чиновник на умовах анонімності у коментарі виданню відкинув твердження захисту про те, що справа проти ексочільника "Укренерго" Кудрицького має політичне підґрунтя, однак заявив, що звинувачення в розкраданні коштів не мають під собою жодних підстав.

Прагнення влади знайти цапа-відбувайла

Деттмер зауважує, що Росія посилила удари по енергосистемі України, і, на відміну від попередніх зим, атаки Росії, окрім електромереж, були спрямовані на українські бурові, сховища та розподільчі об'єкти природного газу. Це створює значно більший виклик для країни, аніж раніше.

"Деякі керівники українських енергетичних компаній побоюються, що судове переслідування Кудрицького може бути частиною превентивної тактики пошуку цапа-відбувайла, щоб перекласти провину на інших у випадку, якщо енергетична система країни більше не зможе протистояти російським атакам", - йдеться у матеріалі.

"Зараз їм потрібен цап-відбувайло. Є частини України, які, ймовірно, не матимуть електрики до весни. У київських квартирах зараз вже 10 градусів за Цельсієм, і в місті цілком можуть бути тривалі відключення електроенергії. Люди вже розлючені цим, тому адміністрації президента потрібні цапи-відбувайли", - сказав Politico експерт із зовнішньої політики, який консультував український уряд.

Конфронтація в українському політикумі

"Опозиція звинуватить Зеленського в тому, що він підвів Україну, і стверджуватиме, що він мав би вже підготувати плани на випадок надзвичайних ситуацій, щоб запобігти тривалим відключенням електроенергії або сильним похолоданням", - додав він.

Старший науковий співробітник Атлантичної ради Адріан Каратницький також стурбований напрямком політичного курсу України: "Хоча він є натхненним і хоробрим лідером у воєнний час, у правлінні Зеленського дійсно є тривожні елементи".

Справа Кудрицького

Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.

28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".

Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.

29 жовтня 2025 року Кудрицького взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.

30 жовтня за Кудрицького було внесено заставу і він вийшов із СІЗО.

