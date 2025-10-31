Гринкевич заявив, що його, як і Кудрицького, за 7 років слідства у справі "Укренерго" жодного разу не допитали

Захист Ігоря Гринкевича розповів, що у справі ексглави "Укренерго" Володимира Кудрицького немає складу злочину, оскільки держава не зазнала збитків.

Про це заявив адвокат Костянтин Дорошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Я можу буквально процитувати заяву свого підзахисного (Гринкевича. - Ред.) стосовно цього провадження ДБР. "Справи - немає. Це суто політичне переслідування обох", - зазначив він.

Захисник наводить такі аргументи:

за сім років слідства Гринкевича жодного разу не було допитано, власне, думаю, як і самого Кудрицького;

це були виключно господарські спори, щонайменше у 9 судових справах між банком, замовником і підрядником;

банк перед видачею банківської гарантії здійснював відповідні перевірки і усвідомлював суть банківської гарантії, що встановлено і рішеннями судів про її стягнення;

цей банк неодноразово здійснював інші виплати за аналогічними банківськими гарантіями на користь "Укренерго";

в цей самий час компанія-підрядник успішно виконала ще близько 10 замовлень "Укренерго", і жодної гривні там не пропало.

Адвокат вважає, що стверджувати про змову та умисел заволодіти коштами, щонайменше абсурдно.

Дорошенко зауважив, що за судовим стягненням "Укренерго" повернуто витрачені кошти на авансовий платіж".

"Оскільки компанія-підрядник працювала на умовах банківської гарантії, "Укренерго" отримала від банку компенсацію. Все. Крапка. Чи є тут збитки державі? Ні. Немає. Саме тому 7 років до цих обставин не було в жодного правоохоронного органу країни ніяких запитань. А виникли вони штучно на політичному підґрунті", - підсумував він.

Справа Кудрицького

Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.

28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".

Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.

29 жовтня 2025 року Кудрицького взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.

30 жовтня за Кудрицького було внесено заставу і він вийшов із СІЗО.

Що каже слідство?

За версією ДБР, Гринкевич організував схему шахрайського заволодіння коштів НЕК "Укренерго" під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем.

Кудрицький на той час обіймав посаду заступника директора з інвестицій "Укренерго" і нібито вступив у змову з представниками приватної компанії, яка брала участь у закупівлях.

"За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання", - зазначили там.

