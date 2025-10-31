Гринкевич заявил, что его, как и Кудрицкого, за 7 лет следствия по делу "Укрэнерго" ни разу не допрашивали

Защита Игоря Гринкевича рассказала, что в деле экс-главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого нет состава преступления, поскольку государство не понесло убытков.

Об этом заявил адвокат Константин Дорошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Я могу буквально процитировать заявление своего подзащитного (Гринкевича. - Ред.) относительно этого производства ГБР. "Дела нет. Это чисто политическое преследование обоих", - отметил он.

Защитник приводит следующие аргументы:

за семь лет следствия Гринкевича ни разу не допрашивали, собственно, думаю, как и самого Кудрицкого;

это были исключительно хозяйственные споры, по меньшей мере в 9 судебных делах между банком, заказчиком и подрядчиком;

банк перед выдачей банковской гарантии проводил соответствующие проверки и осознавал суть банковской гарантии, что установлено и решениями судов о ее взыскании;

этот банк неоднократно осуществлял другие выплаты по аналогичным банковским гарантиям в пользу "Укрэнерго";

в это же время компания-подрядчик успешно выполнила еще около 10 заказов "Укрэнерго", и ни одной гривны там не пропало.

Адвокат считает, что утверждать о сговоре и умысле завладеть средствами, по меньшей мере, абсурдно.

Дорошенко отметил, что по судебному взысканию "Укрэнерго" возвращены потраченные средства на авансовый платеж".

"Поскольку компания-подрядчик работала на условиях банковской гарантии, "Укрэнерго" получила от банка компенсацию. Все. Точка. Есть ли здесь ущерб государству? Нет. Нет. Именно поэтому 7 лет к этим обстоятельствам не было ни у одного правоохранительного органа страны никаких вопросов. А возникли они искусственно на политической почве", - подытожил он.

Дело Кудрицкого

Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладывании линий электропередач.

28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".

Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.

29 октября 2025 года Кудрицкого взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.

30 октября за Кудрицкого был внесен залог и он вышел из СИЗО.

Что говорит следствие?

По версии ГБР, Гринкевич организовал схему мошеннического завладения средствами НЭК "Укрэнерго" во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем.

Кудрицкий в то время занимал должность заместителя директора по инвестициям "Укрэнерго" и якобы вступил в сговор с представителями частной компании, которая участвовала в закупках.

"По результатам закупок между сторонами было заключено два договора на общую сумму более 68 млн грн. После этого государственное предприятие перечислило подрядчику более 13,7 млн грн авансовых платежей, которые злоумышленники присвоили без намерения выполнять взятые на себя обязательства", - отметили там.

