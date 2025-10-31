Преследование Кудрицкого может быть частью тактики Зеленского найти козла отпущения, - Politico

Делом против экс-главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого украинские власти пытаются запугать оппонентов и заставить критиков замолчать, обвиняя их в коррупции или сотрудничестве с РФ.

Увольнение Кудрицкого

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Владимир Кудрицкий, который на тот момент возглавлял "Укрэнерго", заслужил уважение руководителей энергетической отрасли по всему миру, обеспечив работу компании и энергетической системы страны под ракетными атаками. Однако в 2024 году его внезапно заставили уйти в отставку.

"Увольнение Кудрицкого осудили многие представители энергетической отрасли. Это также вызвало беспокойство в Брюсселе. Тогда Кудрицкий заявил POLITICO, что стал жертвой безжалостной централизации власти, которую часто проводят президент Украины Владимир Зеленский и его влиятельный руководитель ОП Андрей Ермак. Он сказал, что опасается, что "коррумпированные лица" в конечном итоге захватят государственную компанию", - пишет обозреватель Politico Джейми Деттмер.

Давление на оппозицию

По мнению его сторонников, именно такие заявления — и его отказ молчать — объясняют, почему против него началось уголовное производство и обвинения в хищении средств.

Отмечается, что власть в Украине часто применяла санкции в отношении оппонентов, в частности Петра Порошенко. Это может помешать критикам власти продолжать политическую активность.

Так, глава Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк отметила, что президент и его окружение используют войну для монополизации власти до такого уровня, что это угрожает демократии страны.

Политическая основа

Это также может объяснить, почему Кудрицкий был привлечен к ответственности, по мнению оппозиционного депутата Николая Княжицкого, который считает, что использование правовых средств для дискредитации оппонентов только усилится, поскольку президентская администрация готовится к возможным выборам в следующем году в случае прекращения огня.

Он опасается, что они используют суды "для очистки поля от конкурентов", чтобы сформировать нечестные выборы.

"Никакого ущерба не было нанесено. Я не могу избавиться от мысли, что все это политически мотивировано", - добавила в свою очередь народный депутат Инна Совсун.

Еще один высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности в комментарии изданию отверг утверждение защиты о том, что дело против экс-главы "Укрэнерго" Кудрицкого имеет политическую подоплеку, однако заявил, что обвинения в хищении средств не имеют под собой никаких оснований.

Стремление власти найти козла отпущения

Деттмер отмечает, что Россия усилила удары по энергосистеме Украины, и, в отличие от предыдущих зим, атаки России, кроме электросетей, были направлены на украинские буровые, хранилища и распределительные объекты природного газа. Это создает гораздо больший вызов для страны, чем раньше.

"Некоторые руководители украинских энергетических компаний опасаются, что судебное преследование Кудрицкого может быть частью превентивной тактики поиска козла отпущения, чтобы переложить вину на других в случае, если энергетическая система страны больше не сможет противостоять российским атакам", - говорится в материале.

"Сейчас им нужен козел отпущения. Есть части Украины, которые, вероятно, не будут иметь электричества до весны. В киевских квартирах сейчас уже 10 градусов по Цельсию, и в городе вполне могут быть длительные отключения электроэнергии. Люди уже разъярены этим, поэтому администрации президента нужны козлы отпущения", - сказал Politico эксперт по внешней политике, который консультировал украинское правительство.

Конфронтация в украинском политикуме

"Оппозиция обвинит Зеленского в том, что он подвел Украину, и будет утверждать, что он должен был уже подготовить планы на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы предотвратить длительные отключения электроэнергии или сильное похолодание", - добавил он.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Адриан Каратницкий также обеспокоен направлением политического курса Украины: "Хотя он является вдохновенным и храбрым лидером в военное время, в правлении Зеленского действительно есть тревожные элементы".

Дело Кудрицкого

Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.

28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".

Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.

29 октября 2025 года Кудрицкого взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.

30 октября за Кудрицкого был внесен залог и он вышел из СИЗО.

