Кудрицкий должен был обеспечить безопасность энергетики Украины. Он не сделал этого, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что дело бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого является вопросом судебной системы, а к нему "нет никакого личного отношения".

Об этом глава государства сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

О деле против Кудрицкого

Отвечая на вопрос о том, может ли дело Кудрицкого вызвать беспокойство у западных партнеров, Зеленский сказал:

"Сложно комментировать вещи, которые писал кто-то. Тем более, что это вещи, которые очень далеки от реальной ситуации. Это не ко мне вопрос, это вопрос к судебной системе Украины. У меня нет никакого личного отношения к этому человеку".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Этот фарс с подозрением ГБР и судами считаю политической расправой. Так бывает с людьми, которые позволяют себе критиковать власть", - Кудрицкий

Президент в то же время отметил, что Кудрицкий "был главой большой системы".

"Эта система должна была обеспечить безопасность нашей энергетики. Он должен был это сделать, и он этого не сделал", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Преследование Кудрицкого может быть частью тактики Зеленского найти козла отпущения, - Politico

Дело Кудрицкого

  • Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
  • По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.
  • 28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".
  • Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.
  • 29 октября 2025 года Кудрицкого взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.
  • 30 октября за Кудрицкого был внесен залог и он вышел из СИЗО.

