Кудрицкий должен был обеспечить безопасность энергетики Украины. Он не сделал этого, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что дело бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого является вопросом судебной системы, а к нему "нет никакого личного отношения".
Об этом глава государства сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
О деле против Кудрицкого
Отвечая на вопрос о том, может ли дело Кудрицкого вызвать беспокойство у западных партнеров, Зеленский сказал:
"Сложно комментировать вещи, которые писал кто-то. Тем более, что это вещи, которые очень далеки от реальной ситуации. Это не ко мне вопрос, это вопрос к судебной системе Украины. У меня нет никакого личного отношения к этому человеку".
Президент в то же время отметил, что Кудрицкий "был главой большой системы".
"Эта система должна была обеспечить безопасность нашей энергетики. Он должен был это сделать, и он этого не сделал", - добавил Зеленский.
Дело Кудрицкого
- Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
- По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.
- 28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".
- Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.
- 29 октября 2025 года Кудрицкого взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.
- 30 октября за Кудрицкого был внесен залог и он вышел из СИЗО.
саме Кудрицький встиг приєднати нас до Евросистеми в 2022 році.
що він мав зробити? закрити собою трансформаторні будки.
урод ти бородатий, щоб ти здох, одразу за пуйлом
Невже він мав продати свою "нєдвіґу" десь у Лондóнах та/або на Лазуровому узбережжі, та на виторг набудувати конфайнментів?
Замість замінувати ще більше шляхів з Криму до столиці,а він і ті,що були,розмінував(тобто,з його відома,як вгк).
По Кудрицькому,будуть тягнути згідно накатаної схеми,як по Червінському: кожні два місяці суд продовжує,із-за відсутності доказів.
Та все так не буде.
до речі, саме завдяки Кудрицькому, взяли за жопу шурму, з його сонячними станціями від яких елктрика йшла кацапам, а зеленський(нашими) грошима за це платив...