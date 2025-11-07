Кудрицький мав забезпечити безпеку енергетики України. Він не зробив цього, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що справа колишнього голови "Укренерго" Володимира Кудрицького є питанням судової системи, а до нього "немає жодного особистого ставлення".
Про це глава держави сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Про справу проти Кудрицького
Відповідаючи на запитання про те, чи може справа Кудрицького викликати занепокоєння у західних партнерів, Зеленський сказав:
"Складно коментувати речі, які писав хтось. Тим більше, що це речі, які дуже далекі від реальної ситуації. Це не до мене запитання, це запитання до судової системи України. У мене немає жодного особистого ставлення до цієї особи".
Президент водночас зауважив, що Кудрицький "був очільником великої системи".
"Ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики. Він повинен був це зробити, і він цього не зробив", - додав Зеленський.
Справа Кудрицького
- Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.
- За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.
- 28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".
- Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.
- 29 жовтня 2025 року Кудрицького взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.
- 30 жовтня за Кудрицького було внесено заставу і він вийшов із СІЗО.
хіба що як шумери чи давні єгиптяни - в археологічному музеї будуть виставляли українські горщики та... прострелені черепи
.
слухав інтерв'ю Кудрицького - у нього все задокументовано та сфотографовано коли і скільки було побудовано укриттів.
Тодіб він і з москви до України не повернувсяб!
саме Кудрицький встиг приєднати нас до Евросистеми в 2022 році.
що він мав зробити? закрити собою трансформаторні будки.
По Кудрицькому,будуть тягнути згідно накатаної схеми,як по Червінському: кожні два місяці суд продовжує,із-за відсутності доказів.
до речі, саме завдяки Кудрицькому, взяли за жопу шурму, з його сонячними станціями від яких елктрика йшла кацапам, а зеленський(нашими) грошима за це платив...
Зеленський мав забезпечити безпеку України. Він не зробив цього, - Кудрицький.
Він встиг відокремити електроенергетичну систему України від кацапської буквально за декілька годин, до широкомасштабного вторгнення і тим забезпечив її стійкість, а ********* з 2019 купляла електрику на рашкє і вугілля для тец, загоняючи у борги навіть енергоатом.
