Кудрицький мав забезпечити безпеку енергетики України. Він не зробив цього, - Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що справа колишнього голови "Укренерго" Володимира Кудрицького є питанням судової системи, а до нього "немає жодного особистого ставлення".

Про це глава держави сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Про справу проти Кудрицького

Відповідаючи на запитання про те, чи може справа Кудрицького викликати занепокоєння у західних партнерів, Зеленський сказав:

"Складно коментувати речі, які писав хтось. Тим більше, що це речі, які дуже далекі від реальної ситуації. Це не до мене запитання, це запитання до судової системи України. У мене немає жодного особистого ставлення до цієї особи".

Президент водночас зауважив, що Кудрицький "був очільником великої системи".

"Ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики. Він повинен був це зробити, і він цього не зробив", - додав Зеленський.

Справа Кудрицького

Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.

28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".

Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.

29 жовтня 2025 року Кудрицького взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.

30 жовтня за Кудрицького було внесено заставу і він вийшов із СІЗО.

