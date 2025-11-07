УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9473 відвідувача онлайн
Новини Справа Кудрицького
8 120 65

Кудрицький мав забезпечити безпеку енергетики України. Він не зробив цього, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що справа колишнього голови "Укренерго" Володимира Кудрицького є питанням судової системи, а до нього "немає жодного особистого ставлення".

Про це глава держави сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Про справу проти Кудрицького

Відповідаючи на запитання про те, чи може справа Кудрицького викликати занепокоєння у західних партнерів, Зеленський сказав:

"Складно коментувати речі, які писав хтось. Тим більше, що це речі, які дуже далекі від реальної ситуації. Це не до мене запитання, це запитання до судової системи України. У мене немає жодного особистого ставлення до цієї особи".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Цей фарс з підозрою ДБР та судами вважаю політичною розправою. Так буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу", - Кудрицький

Президент водночас зауважив, що Кудрицький "був очільником великої системи".

"Ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики. Він повинен був це зробити, і він цього не зробив", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переслідування Кудрицького може бути частиною тактики Зеленського знайти цапа-відбувайла, - Politico

Справа Кудрицького

  • Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.
  • За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.
  • 28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".
  • Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.
  • 29 жовтня 2025 року Кудрицького взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.
  • 30 жовтня за Кудрицького було внесено заставу і він вийшов із СІЗО.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленський Володимир (27801) Укренерго (2962) Кудрицький Володимир (247)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+82
ах ти сиплий карлик.
саме Кудрицький встиг приєднати нас до Евросистеми в 2022 році.
що він мав зробити? закрити собою трансформаторні будки.
урод ти бородатий, щоб ти здох, одразу за пуйлом
показати весь коментар
07.11.2025 17:09 Відповісти
+81
Ну Зеленський теж повинен був забезпечити безпеку і обороноздатність України і не зробив цього, тому теж повинен сісти на нари як і всі його менеджери!
показати весь коментар
07.11.2025 17:09 Відповісти
+59
Кудрицький вже півтора року як звільнений ,а що галущенко робить і за що він відповідає і як там міндіч і три тисячі ракет ?
показати весь коментар
07.11.2025 17:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відповідальність на Зеленському!!!
показати весь коментар
07.11.2025 17:08 Відповісти
В ти ******* зеригохрипате мало зберегти Україну та її Народ, а не розказувати про шашлики та нишком розміновувати та готувати до здачі її ворогові!!
показати весь коментар
07.11.2025 17:37 Відповісти
Зеленський увійде в історію, як людина, яка знищила Україну.
показати весь коментар
07.11.2025 17:44 Відповісти
скоріш за все що так, але нам вже буде пох на всю історію, бо ми її НЕ матимемо,

хіба що як шумери чи давні єгиптяни - в археологічному музеї будуть виставляли українські горщики та... прострелені черепи

.
показати весь коментар
07.11.2025 17:59 Відповісти
запам'ятовуємо що каже Зеленський - хто не справився того під суд. Наступний буде сам Зеленський і його команда 5-6 менеджерів.
показати весь коментар
07.11.2025 18:34 Відповісти
бреше ЗЄльоний !

слухав інтерв'ю Кудрицького - у нього все задокументовано та сфотографовано коли і скільки було побудовано укриттів.
Дбр знову обсе.. прокололось

.
показати весь коментар
07.11.2025 17:56 Відповісти
Так справа ДБР не про укриття...
показати весь коментар
07.11.2025 19:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1910lEEk4Gw

Злитий секретний звіт ЦРУ - здець РИГОвладі зЄ . Це злив зробив антиПорошенко й не опозиціонер з його партії... Цитує Уколов
показати весь коментар
07.11.2025 18:16 Відповісти
Ну Зеленський теж повинен був забезпечити безпеку і обороноздатність України і не зробив цього, тому теж повинен сісти на нари як і всі його менеджери!
показати весь коментар
07.11.2025 17:09 Відповісти
Ето другоє, не розхитуйте човна, взагалі то Порох винен. От навіщо він зе програв, знав шо станеться але взяв та програв. Доречі ті що голосували за голобородька також не винні, бо хворі на голову неподсудні.
показати весь коментар
07.11.2025 17:19 Відповісти
Треба було Пороху посадити Зєленського як ухилянта від призову ще в 2015 році.
Тодіб він і з москви до України не повернувсяб!
показати весь коментар
07.11.2025 20:19 Відповісти
Дмитре Хлопченко. А, чим лайно шоколадне, ліпше сьогоднішнього.???
показати весь коментар
07.11.2025 20:20 Відповісти
Сам і відповів! Зє - лайно,а Порох шоколад!
показати весь коментар
07.11.2025 20:23 Відповісти
ах ти сиплий карлик.
саме Кудрицький встиг приєднати нас до Евросистеми в 2022 році.
що він мав зробити? закрити собою трансформаторні будки.
урод ти бородатий, щоб ти здох, одразу за пуйлом
показати весь коментар
07.11.2025 17:09 Відповісти
Кудрицький вже півтора року як звільнений ,а що галущенко робить і за що він відповідає і як там міндіч і три тисячі ракет ?
показати весь коментар
07.11.2025 17:10 Відповісти
а Галщенко вже в мін'юсті керує.
показати весь коментар
07.11.2025 17:15 Відповісти
Щастя, що його не призначили хірургом. А могли. За̀просто!
показати весь коментар
07.11.2025 17:20 Відповісти
Призначити хіругом і лікувати виключно зєлю!
показати весь коментар
07.11.2025 20:24 Відповісти
Цей висер розрахований на лохів , на прихильників ZE!
показати весь коментар
07.11.2025 17:12 Відповісти
Наскільки я пригадую, ця задача ставилась не Кудрицбкому, а Найому-ст.
показати весь коментар
07.11.2025 17:14 Відповісти
А в результаті все покарав Тимошенко

https://censor.net/en/resonance/3521813/due-to-corruption-energy-infrastructure-was-not-protected-from-missiles
показати весь коментар
07.11.2025 19:44 Відповісти
Піздеж.
показати весь коментар
07.11.2025 17:14 Відповісти
ах ты ж кусок зеленого гуанна..ты как обеспечил безопасность всей Украины с 19 года??Чонгар? шашлычки? заткнулся бы ...
показати весь коментар
07.11.2025 17:15 Відповісти
Мав би... Мав би хтось вагнерівців зловити а не злити спецоперацію... В Чонгарі і в Гостомелі робити фортеці а не аллею прогулянок для кац.апа-під..ра.....який зайшов в спину Маріуполю..
показати весь коментар
07.11.2025 17:16 Відповісти
Стісняюсь спитать: а як пан Кудрицький "...мав забезпечити безпеку енергетики України..." Джерело: https://censor.net/ua/n3583850?
Невже він мав продати свою "нєдвіґу" десь у Лондóнах та/або на Лазуровому узбережжі, та на виторг набудувати конфайнментів?
показати весь коментар
07.11.2025 17:17 Відповісти
Зєля, а що там Баканов? Баканов і криваві наслідки його праці.
показати весь коментар
07.11.2025 17:18 Відповісти
"Хто розмінував Чонгар"? - відповідь буде у відосику???
показати весь коментар
07.11.2025 17:19 Відповісти
Все свому час.
Замість замінувати ще більше шляхів з Криму до столиці,а він і ті,що були,розмінував(тобто,з його відома,як вгк).
По Кудрицькому,будуть тягнути згідно накатаної схеми,як по Червінському: кожні два місяці суд продовжує,із-за відсутності доказів.
Та все так не буде.
показати весь коментар
07.11.2025 17:19 Відповісти
А ты и подчиненные тебе спецслужбы для чего?
показати весь коментар
07.11.2025 17:20 Відповісти
А Порох должен был обеспечить безопасность границ, пока }{уйло с Янелохом их не двинули.
показати весь коментар
07.11.2025 17:20 Відповісти
Блазень ох...л!!!.Безпеку країни хто повинен був забеспечувати-Порошенко???І він ще попрекає Кудрицькому за безпеку енергеткі.Замість того,щоб готуватись до можливого вторгнення воно бігало по фонтанам на день міста(Маріуполь),жрало водяру в наливайке буковеля з єрмаком взимку за полтора місяця до вторгнення.
показати весь коментар
07.11.2025 17:20 Відповісти
зеклоун мав не пиз..... про шашлики....... а дбати про захист України....
показати весь коментар
07.11.2025 17:24 Відповісти
Якщо переглянути посадові обов'язки голови Укренерго, то там не має слів про те що він має забезпечувати захист енергосистеми від ракетних і дронових атак. Тай інкримінують Кудрицькому нібито шахрайство під час якого він не отримав жодної вигоди, а держава не зазнала збитків за подіями 2018 року. Як можна це пов'язати з війною? А ніяк. Тому весь цей накат це лише недолуга спроба відвернути увагу людей від колосальних пройобів Зеленського.
показати весь коментар
07.11.2025 17:24 Відповісти
Ага. Тільки взяли його за якусь "огорожу" 19 чи 20 року.
показати весь коментар
07.11.2025 17:29 Відповісти
Пардон, 2018 року
показати весь коментар
07.11.2025 17:31 Відповісти
Яке ж, Воно - мудак!
до речі, саме завдяки Кудрицькому, взяли за жопу шурму, з його сонячними станціями від яких елктрика йшла кацапам, а зеленський(нашими) грошима за це платив...
показати весь коментар
07.11.2025 17:33 Відповісти
Кудрицький мав забезпечити безпеку енергетики.Куди дивився Шмигаль,куди ти дивився,ти ж гарант.Тебе теж треба буде притягувати до відповідальності і за південь,і за Маріуполь,і за Баканова, і за Кулініча,і за Наумова,і за всю свору ЗЕлених гнид,і за Міндича,і за Чернишова,і за ігнорування попередження про вторгнення.
показати весь коментар
07.11.2025 17:39 Відповісти
Клован, бреше вже не маскуючись... мабуть ФБР добре працює...
показати весь коментар
07.11.2025 17:43 Відповісти
Кудрицький мав забезпечити безпеку енергетики України. Він не зробив цього, - Зеленський.
Зеленський мав забезпечити безпеку України. Він не зробив цього, - Кудрицький.
показати весь коментар
07.11.2025 18:02 Відповісти
Так и живем
показати весь коментар
07.11.2025 18:29 Відповісти
а Зеленське, взагалі, про.бало усе в Україні: території, людей, економіку, оборону.. зате розквітла буйним цвітом корупція, кумівство, мародерство зеленської банди..
ВОНО, нікчемне, мало забезпечити безпеку України і не зробило цього..
шо ж тоді Українцям треба зробити із Найвеличнішим-Підєрмачним?..
показати весь коментар
07.11.2025 18:06 Відповісти
А ти, тварюка гундоса, имав забезпечити оборону країни таку, що б на неї навіть не думали нападати. То якого біса ти ще на троні?!
показати весь коментар
07.11.2025 18:10 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, ще в минулорічному репортажі Reuters покравшим на укріпленнях для електростанцій і трансформаторів називали Кирила Тимошенка. Треба знайти ту статтю.
показати весь коментар
07.11.2025 18:12 Відповісти
Знайшов. Не ройтерс, в таймс

https://censor.net/en/resonance/3521813/due-to-corruption-energy-infrastructure-was-not-protected-from-missiles
показати весь коментар
07.11.2025 19:43 Відповісти
... нагадую за баканова, резнікова, теж нічого особистого.
показати весь коментар
07.11.2025 18:21 Відповісти
Опять царь хороший а холопы плохие. А то что ты клоун пришел со сбродом в политику которое ничего не умеет и не может это очевидно тоже кудрицкий виноват, эх тупой наридец попался еврейскому царьку
показати весь коментар
07.11.2025 18:27 Відповісти
Хіба?
Він встиг відокремити електроенергетичну систему України від кацапської буквально за декілька годин, до широкомасштабного вторгнення і тим забезпечив її стійкість, а ********* з 2019 купляла електрику на рашкє і вугілля для тец, загоняючи у борги навіть енергоатом.
Сидіти за гратами має зеленський, а не Кудрицький!
показати весь коментар
07.11.2025 18:34 Відповісти
блаЗЄнський, але ж твоя "команда" хоче "судити" його не за це, хіба ні?

ви ж вигадали инше звинувачення...
показати весь коментар
07.11.2025 18:37 Відповісти
Йо@ане зелене чмо ти мав дбати про розвиток армії і нових озброєнь.Ти придурок зупинив всю оборонку коли прийшов до влади,в тебе в кабінеті бігають фсбешники.
показати весь коментар
07.11.2025 19:11 Відповісти
Зеленський ти смердюче лайно.
показати весь коментар
07.11.2025 19:27 Відповісти
Кремлівське лайно!
показати весь коментар
07.11.2025 21:05 Відповісти
Йой, хто всрався? Невістка! Ну, ти Зеленський і набрид з нахабством брехнею.
показати весь коментар
07.11.2025 19:29 Відповісти
Давайте згадувати, як все було насправді

https://censor.net/ua/resonance/3521813/cherez-koruptsiyu-ne-zahystyly-energoinfrastrukturu-vid-raket
показати весь коментар
07.11.2025 19:47 Відповісти
Дав направлення ДБР кого зробити винним? Точно як звинуватив '' Ріфа'' у підриві Шеремета.
показати весь коментар
07.11.2025 20:34 Відповісти
Ага, ага. І Чонгар він розмінував.
показати весь коментар
07.11.2025 21:56 Відповісти
Та нє Вова. За безпеку в країні аідповідаєш персонально ти. А Кудпицького ти відправив у відставку перед тим як виділити гроші на щахист енергетики - щоб свої пиляли.
показати весь коментар
08.11.2025 10:14 Відповісти
 
 