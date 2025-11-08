Кудрицький: Очевидно, що була команда швидко й негайно вручити мені підозру

Колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький переконаний, що справа проти нього повністю абсурдна і сфабрикована. За його словами, була вказівка швидко вручити йому підозру.

Про це він розповів в ефірі "Еспресо", повідомляє Цензор.НЕТ.

Про обшук та суть справи

"Наша правоохоронна система проявилась ще 21 жовтня, коли геть по іншій справі вони провели обшук в моєму авто й будинку. Хоча там я не маю статус підозрюваного, а лише свідка, а також події тієї кримінальної справи відбувались вже після мого звільнення. До обшуку в мене просто майстерно викрали з рук розблокований телефон, який потім якимось дивом опинився у співробітників ДБР. Вже через тиждень, коли ми з дружиною та дітьми були в Трускавці співробітники ДБР арештували мене в іншій справі. Суть цієї справи полягає в тому, що у 2018 році "Укренерго" за результатами тендеру на Prozorro підписало два контракти на реконструкцію огорожі підстанцій. Ці два контракти підписав я, адже, за посадовими обовʼязками та довіреністю я мав це робити. На цьому моє відношення до цих подій та транзакції завершується. Підрядник не зміг в повному обсязі виконати свої зобовʼязання і "Укренерго" стягнуло з банку гарантію. За версією ДБР, оскільки "Укренерго" не має додаткових збитків, а банк зазнав збитків, вони почали дуже хвилюватись саме додаткові витрати банку",- розповів Кудрицький.

Була вказівка швидко вручити підозру

За словами ексочільника "Укренерго", справа проти нього повністю абсурдна і сфабрикована та готувалася нашвидкоруч.

Він переконаний, що була вказівка швидко вручити йому підозру.

"Те, як вона зроблена, говорить про те, що була якась команда дуже швидко й негайно вручити мені підозру. Очевидно, в них було мало часу підготуватись",- додав Кудрицький.

Справа Кудрицького

Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.

28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".

Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.

29 жовтня 2025 року Кудрицького взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.

30 жовтня за Кудрицького було внесено заставу і він вийшов із СІЗО.

Президент Володимир Зеленський заявив, що колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький "мав забезпечити безпеку енергетики, але не зробив цього".

