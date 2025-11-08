Кудрицький: Очевидно, що була команда швидко й негайно вручити мені підозру

Колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький переконаний, що справа проти нього повністю абсурдна і сфабрикована. За його словами, була вказівка швидко вручити йому підозру.

Про обшук та суть справи

"Наша правоохоронна система проявилась ще 21 жовтня, коли геть по іншій справі вони провели обшук в моєму авто й будинку. Хоча там я не маю статус підозрюваного, а лише свідка, а також події тієї кримінальної справи відбувались вже після мого звільнення. До обшуку в мене просто майстерно викрали з рук розблокований телефон, який потім якимось дивом опинився у співробітників ДБР. Вже через тиждень, коли ми з дружиною та дітьми були в Трускавці співробітники ДБР арештували мене в іншій справі. Суть цієї справи полягає в тому, що у 2018 році "Укренерго" за результатами тендеру на Prozorro підписало два контракти на реконструкцію огорожі підстанцій. Ці два контракти підписав я, адже, за посадовими обовʼязками та довіреністю я мав це робити. На цьому моє відношення до цих подій та транзакції завершується. Підрядник не зміг в повному обсязі виконати свої зобовʼязання і "Укренерго" стягнуло з банку гарантію. За версією ДБР, оскільки "Укренерго" не має додаткових збитків, а банк зазнав збитків, вони почали дуже хвилюватись саме додаткові витрати банку",- розповів Кудрицький.

Була вказівка швидко вручити підозру

За словами ексочільника "Укренерго", справа проти нього повністю абсурдна і сфабрикована та готувалася нашвидкоруч. 

Він переконаний, що була вказівка швидко вручити йому підозру.

"Те, як вона зроблена, говорить про те, що була якась команда дуже швидко й негайно вручити мені підозру. Очевидно, в них було мало часу підготуватись",- додав Кудрицький.

Справа Кудрицького

  • Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.
  • За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.
  • 28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".
  • Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.
  • 29 жовтня 2025 року Кудрицького взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.
  • 30 жовтня за Кудрицького було внесено заставу і він вийшов із СІЗО.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький "мав забезпечити безпеку енергетики, але не зробив цього".

Топ коментарі
+14
Ну, коли половина України сидить без світла, ЗЄ-диктатору потрібні інфовкиди про арешт когось з колишніх керівників енерго-галузі.

Не Деркачевських Галущенка та Котіна ж йому за саботаж та розкрадання грошей арештовувати!!!

Взяли якраз того, хто заважав Галущенку красти більше. Все логічно.
08.11.2025 22:04 Відповісти
+9
Выделенные ранее десятки миллиардов на защиту энергосистемы ушли, а укрытий не оказалось.
Вопрос, где деньги, Зин?
Чтобы не выйти на себя под рукой оказался стрелочник Кудрицкий.
Схема не нова и хорошо откатана.
А если кого и не получится отмазать, то тот быстренько уедет послом за границу.
08.11.2025 22:27 Відповісти
+6
Віслюк перманентно обсирається з липовими замовними справам.
08.11.2025 22:08 Відповісти
Все гівно яке розкрадає державу на відбудову міст. Я б їх убивав би
08.11.2025 21:59 Відповісти
Є спільне завдання обох партій (їхніх ЗМІ) , й рішення, й команда від влади респів у США закінчити з тактикою НЕНАЧАСІ. А саме- говорити гучно викривально про РИГОМАРОДЕРІВ на Банковій . Як хто думає чому - адже Трамп дєляга теж , мав би "зауажать пацанов" .

1. Трампу муляє рейтинг Боневтіка у США вищий ніж його майже удвічі?
2. Респи просто взялися вичищати зеленоригівські болота України , а значить й допогти їй зробити якщо не перемогу то СТОП -замороження для очищення влади .

До другого пункту додам добрі новини з Казахстану-( не без доброго втручання США ) - дивіться аналіз на відео в перші хвилини , потім вже щодо першого мого питання надалі у відео .
08.11.2025 22:04 Відповісти
не зважайте на автора блогу - дуже цінна розмова сама по суті коментрів.
08.11.2025 22:06 Відповісти
08.11.2025 22:04 Відповісти
08.11.2025 22:08 Відповісти
Виновный назначен.) Тупо, топорно, но как умеют. Не признавать же что 4 года войны происходит банальный дерибан на всех уровнях.
08.11.2025 22:12 Відповісти
Ну так розікрали трирівневі захисти і свалили в Монако, і все кінці у воду.
08.11.2025 22:28 Відповісти
08.11.2025 22:27 Відповісти
Знайшли васю цапа відбувайла (кудрицького) а мільярди то вже тютю, обкурене зелене чмо буде і далі винуватити захід що він не надав достатньо грошвей, в страждає простий люд.
08.11.2025 22:29 Відповісти
Зепрезидент у боротьбі за народне щастя просто втрачає самовладання, коли йому доповідають
про неподобства, що творяться у його державі. Зараз Кудрицький. Раніше - Порошенко, що
збирав гроші з людей ніби для допомоги ЗСУ, а насправді - виводив в офшори. Як можна таке витримати 6+ років поспіль, а потім ще й другий термін.
08.11.2025 22:33 Відповісти
Він звичайний торгаш, сумніваюся, що усе було на ньому замкнуто. Головні винуватці в ОПі і це вже настільки очевидно, що аж соромно
08.11.2025 22:44 Відповісти
Як пояснив сам Кудрицький, вони виявили що топ-шлепер з ОПи вкрав 220 лямів по сонячній енергетиці. Піднявся хай, Кудрицький не відізвав перевірку, шлепер втік в Німеччину. НАБУ його там дістало, шлепер обісцявся і пригрозив розказати, як відраховував львіную долю обороті. НАБУ І спецпроектом встояли. Бубон впав в ступор і тупо вирішив відігратись на ініціаторі.
08.11.2025 23:19 Відповісти
Порошенком вдавився?
08.11.2025 23:20 Відповісти
Нині Омельченко в ефірі Прямого розказував про жахливі речі,які привела з собою партєєчка сн.
Хіба не знав Володимир до кого йде на співпрацю,девізом яких було ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ.
Ще не таких вони робили.
08.11.2025 23:24 Відповісти
Що значить "до кого йде на співпрацю"? Він просто перебував на посаді і виконував свою роботу, чому б йому було звільнятись з неї? Ну, обрали зелену нєдоросль, вєсьолую і находчівую (каюсь, сам з тих 73%), думали, буде інакше, а вийшло он як, але хіба після тих виборів усі притомні специ почали масово звільнятись? Ні.
09.11.2025 10:22 Відповісти
А я не каюсь.
Бо вже тоді,на початку 19-го було повне уявлення,що являє собою сн.
До речі,"кіт в мішку",то мій вираз,бо на початку 19-го його ніхто ще не використовував-я його впихав у пости, навіть треба чи не треба,правда не на нц.
А серіал,в якому головний герой розстріляв сотні укр.громадян,доконали ці уявлення.
Що пішов на співпрацю з еснистами,що не так?
Пішов у їхню команду і не одного його там зробили.
Але,як людину,Володимира жаль,бо його відправили на ті жорна,що і Червінського.
09.11.2025 12:09 Відповісти
Рік, як вже Кудрицького зняли і намагаються на нього тепер списати свої пройоби, бо на Пороха вже не виходить...
ПатУУУжно, *****.
08.11.2025 23:36 Відповісти
Тіки за сраку беруть, так і починається вий. Якщо такий невинний, то доводь в суді, а не в змі!
09.11.2025 08:19 Відповісти
У якому суді? У тому, де свідку за його покази шиють справу за їх неправдивість? Хоча, кому я це пишу? Якомусь соплеміннику зеленських-міндічів? Та ну нах...
09.11.2025 10:11 Відповісти
Дєла давно мінулих днєй - 2018 року, тобто, поі папєрєдніках: ну да, ну да, прі праклятом баригє. Сук@, як ця #идівня з@їбала. І таке враження, що оті заміри рейтингів таки даються в знаки: ах, ви так, українчики, отака ваша віддяка, ну, я вам влаштую вирванниє годи. Може, треба йому сраку лизати, як трампу?
09.11.2025 10:07 Відповісти
Невже цей Кудрицький янгол? У кого ж піднялася рука на янгола в білому? Тепер я розумію,чому шодо янгола тижнями стоїть такий лемент....Люди доброї волі,захищайте янгола Кудрицького!!!!
09.11.2025 10:10 Відповісти
Це правда, люди - не ангели. Але хоча б по людськи вели б себе. Що Кудрицькому "шиють"? Якийсь паркан 2018 року, збитки за який відшкодовано? Де тут хоча б склад злочину? А, ну так - це ще при баризі було, а тоді усе було злочином.
