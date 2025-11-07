Шабунін про звинувачення Зеленського в тому, що Кудрицький не забезпечив безпеку енергетики: "Це катастрофа"

Голова ЦПК Віталій Шабунін прокоментував заяву президента Володимира Зеленського щодо того, що колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький "мав забезпечити безпеку енергетики, але не зробив цього".

Цензор.НЕТ

"Кудрицький не забезпечив безпеку нашої енергетики, – Зеленський. Це заявив Верховнокомандувач, який командує всіма Силами Оборони, і президент з тотальним контролем за Кабміном та парламентом. Зеленський переконує, що за майбутні блекаути відповідає не він, не його міністр Галущенко (і навіть не путін), а директор держпідприємства, якого звільнили РІК тому. Знаєте, що найстрашніше? Є вірогідність (мізерна, але є), що Зеленський реально так думає. І тоді – це катастрофа, бо, таке в голові у Верховнокомандувача, який під час війни командує Силами Оборони України", - написав Шабунін.

Що заявив напередодні президент?

Президент Володимир Зеленський заявив, що справа колишнього голови "Укренерго" Володимира Кудрицького є питанням судової системи, а до нього "немає жодного особистого ставлення".

Президент водночас зауважив, що Кудрицький "був очільником великої системи".

"Ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики. Він повинен був це зробити, і він цього не зробив", - додав Зеленський.

Справа Кудрицького

Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.

28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".

Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.

29 жовтня 2025 року Кудрицького взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.

30 жовтня за Кудрицького було внесено заставу і він вийшов із СІЗО.

