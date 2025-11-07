Новини Справа Кудрицького
Шабунін про звинувачення Зеленського в тому, що Кудрицький не забезпечив безпеку енергетики: "Це катастрофа"

Шабунін: Зеленський перекладає відповідальність на Кудрицького за захист енергетики

Голова ЦПК Віталій Шабунін прокоментував заяву президента Володимира Зеленського щодо того, що колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький "мав забезпечити безпеку енергетики, але не зробив цього".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Шабуніна в соцмережі фейсбук.

"Кудрицький не забезпечив безпеку нашої енергетики, – Зеленський. Це заявив Верховнокомандувач, який командує всіма Силами Оборони, і президент з тотальним контролем за Кабміном та парламентом. Зеленський переконує, що за майбутні блекаути відповідає не він, не його міністр Галущенко (і навіть не путін), а директор держпідприємства, якого звільнили РІК тому. Знаєте, що найстрашніше? Є вірогідність (мізерна, але є), що Зеленський реально так думає. І тоді – це катастрофа, бо, таке в голові у Верховнокомандувача, який під час війни командує Силами Оборони України", - написав Шабунін.

Що заявив напередодні президент?

Президент Володимир Зеленський заявив, що справа колишнього голови "Укренерго" Володимира Кудрицького є питанням судової системи, а до нього "немає жодного особистого ставлення".

Президент водночас зауважив, що Кудрицький "був очільником великої системи".

"Ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики. Він повинен був це зробити, і він цього не зробив", - додав Зеленський.

Читайте також: "Цей фарс з підозрою ДБР та судами вважаю політичною розправою. Так буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу", - Кудрицький

Справа Кудрицького

  • Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.
  • За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.
  • 28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".
  • Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.
  • 29 жовтня 2025 року Кудрицького взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.
  • 30 жовтня за Кудрицького було внесено заставу і він вийшов із СІЗО.

Читайте також: Кудрицький мав забезпечити безпеку енергетики України. Він не зробив цього, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27801) Шабунін Віталій (657) Кудрицький Володимир (247)
Топ коментарі
+41
Ось весь інтелект проросійського клоуна ,президент який ні за що не відповідає ,а винні ті хто заважає його друзям грабувати Україну.
07.11.2025 20:10 Відповісти
+33
Країною керує недієздатний самодур, невже хтось цього ще не знав?
07.11.2025 20:11 Відповісти
+31
шабунін це катастрофа...настала нам всім тоді ,коли такі як ви , касьянов , гордон ,і т.і...потягли публічно руку за цим 🤡...
07.11.2025 20:07 Відповісти
не захищаю Шабуніна - але усі ті організації в Україні ще за Кучми , й до 73 відосткового вибору -вони були на спонсорстві СОРОСА . Головні у Сороса в Україні були й є ( правда зараз за часів трампізму???) Пінчуком, Фіала й прочіє їхні Мілованови з НВ та УП .
А тепер де усі ті "соросята" ...Тому, коли проситуцькі олігархи вчасно перевзувалися , від РИГІВ ДО МАЙДАНІВ...
Це теж свого оду корупція у демів була - ФОНД СОРОСА В УКРАЇНІ ВІДРОДЖЕННЯ 7 Адже головним й був канал Пінчука з "його свободою слова на айсітіві"- саме там й вишивали Шабуніни на стороні зЄкоманди- хто платить той й танцює...
Зараз УП фінали стали основними викривниками Зєльоних та й НВ стали на бік правди ... А хто яке НВ з Фіалою штовхали на місце премії ім Шевченка свого журналіста...
Фіала доречі ЧЕХ й сьогодні - це його країна почала ступати марш-марш правою
07.11.2025 20:27 Відповісти
Я мала на увазі скандал з наданням Портнікову премії ШЕВЧЕНКО - а влада с соросьонком Фіалою тягнули журналіста з НВ
07.11.2025 20:29 Відповісти
Як такім як Лещенко та Найєм стали рабами РИГОзЄЛЬОНИХ ? Бо УП зажди вважалася рупором свободи . Звідти пішла Таня Чорновол але звідти пішли й такі як Лещенко - почав з Порохом після революції гідності а де він зараз ?
Доречі Олена ПРитула теж де зараз - теж рупор соросівських часів підтримки демократій виявилася посередником вбивцею своїх коханців- Гонгадзе та Шеремета. А де зараз бувший редактор Радіо Свобода Шустре у Москві в перебудову... До Шустера ніколи не приходив Портніков( лише один раз й останній) Й де зараз Шустер а де Портніков?

Розумієте, плани Сороса були прекрасні, але олігархи їх осідлали вкладом свого бабла - фонд ВІДРОДЖЕННЯ в Україні тому яскравий приклад .

Колись Пінчук, лижучи сраку обом партіям у США , опублікував у WSJ статтю про те, що треба росіїї віддати Донбас й Крим ...
у Той час він вже спонсорував членів команди тропа на перший термін.
Спавжній зі США фонд СОРОСА засудив його дуже предуже, але продовжив з ним ( з його балом в Україні ) працювати... От й допрацювалися до РИГОзЄльоних
07.11.2025 20:43 Відповісти
вибачаюсь за очепятки- просто на нервах писала усю цю гнилу історію ДЕМОКРАТИЧНИХ виборів через кишені укроолігархату ...
Фіала замєтался , керуючи УП та НВ а от ПІНЧУК ДЕ ? Гроші паратнерів жере на Єрмакомарафеті? Потім вийде знову на Майдан перемоги ? Олігархічні ДНІПРОмафіозні! падли!
07.11.2025 20:49 Відповісти
Є люди які НІКОЛИ не брали вину за свої недолугі дії і рішення Ці люди будуть находити безліч доводів---Я не винуватйй Завжди підставлять колег,підлеглих Нажаль зустрічав багато таких Таких людей не можна призначати і вибирати в керівників.
07.11.2025 20:07 Відповісти
А в нас були такі Президенти які казали - так, я винен, це я прої*ав, судіть мене люди, я все компенсую?
07.11.2025 21:15 Відповісти
я в а м н і ч і в о н і д о л ж е н
07.11.2025 20:08 Відповісти
07.11.2025 21:38 Відповісти
Там кажуть антиПорошенківець!!! Бандерівець на службі дядечка Сема - є такий блогер, щось страшне злив на РИГОзЄлЕнь?
07.11.2025 20:17 Відповісти
Просто хлопці запізніло дізналися що не додав в общак
07.11.2025 20:10 Відповісти
Коли керівником Укренерго був Кудрицький, то і питань не було до об'єктів енергетики. А коли цим почали займатися друг Андрія Деркача - Галущенко і супер спеціаліст Наєм, то кудись пропало 9 мільярдів, виділених на їх захист і так і нічого не зробили.
07.11.2025 20:17 Відповісти
Так Кудрицький був керівником півтора роки тому. І після обстрілу якоїсь ТЕЦ в Київській області - в самому Києві вимикали світло 2 місяці поспіль за графіками 4+4, і це влітку.
07.11.2025 20:26 Відповісти
Головним, найвищою посадовою особою в Україні з 2019 року і по цей час є не Кудрицький.
07.11.2025 21:49 Відповісти
Тобто можливо захистити енергетику цілої країни від ракетно - дронових ударів,тільки будучи на посаді міністра енергетики?! Сподіваюсь лідор покаже та розповість разом з ермаком ,як це зробити.
07.11.2025 20:23 Відповісти
Лідор зіграє на піаніно.
07.11.2025 20:48 Відповісти
А за що конкретно відповідав особисто Кудрицький, і за що він отримував 420 тисяч гривень зарплати за місяць після податків і 17 млн гривень після звільнення?
07.11.2025 20:28 Відповісти
Катастрофа--це вибір в дев'ятнадцятому.
Решта-похідне цього вибору.
В т..ч.розгін парламенту в перший день,в т.ч.оця заявка найвеличнішого.
07.11.2025 20:29 Відповісти
А в 2010 року все було ОК по твоєму? Навіть, коли спецпрокурор Мюллер, розслідуючи діяльність нєкоєго містера Манафорта, виявив, що улюбленець бидла Віть Пйордич Інукович, той самий аККадемік та проФФесор, виборів не виграв.
07.11.2025 20:50 Відповісти
На другому місці,як правитель-антигерой,після найвеличнішого-віктор федорович.
Представлений на нц,але я підозрюю, що то не той.
07.11.2025 21:18 Відповісти
У Шабуніна є вихід - прямо вибачитися за 2019 рік, а потім викривати МАРОДЕРНЮ .
07.11.2025 21:07 Відповісти
"зелений" є зрадник українського народу і "слуга" куйла
07.11.2025 20:46 Відповісти
а я думаю зрадник - Ванька його, ВОНО на гачку компроматів. Хоча... дебілів типу Яника теж вербували... Та ні все-таки, як його тримали під контролем спочатку Богдан а потім Єрмак - він не агент, він актор на компроматі.
07.11.2025 21:04 Відповісти
Агент і актор на компроматі.
07.11.2025 23:58 Відповісти
Катастрофа сталася в 2019му, а зараз вигрібаємо наслідки
07.11.2025 20:48 Відповісти
Саме в 2019 році? А до того все було правильно?
07.11.2025 20:52 Відповісти
зЄбанати створіння невиліковні...
07.11.2025 21:10 Відповісти
Катастрофа - 2019. Все інше - похідне.
07.11.2025 20:51 Відповісти
О! Ще одне з зграї ...
07.11.2025 20:53 Відповісти
А справді лизуни Зєльонкіна - вбогі створіння.
07.11.2025 21:54 Відповісти
07.11.2025 21:18 Відповісти
"...це катастрофа, бо, таке в голові у Верховнокомандувача, ...". Що ж було в тебе в голві, коли ти в 2019 топив за Зеленського і слуг?
07.11.2025 21:47 Відповісти
Помилявся,але прозрів.
Проте,є донині непрозрівші.Застиглі в зепропаганді,як вулканічна лава.
08.11.2025 00:25 Відповісти
https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко



https://x.com/leusenko1

@leusenko1


https://x.com/leusenko1/status/1986670591919743197

Одягати светри і не скиглити, - режим Єрмака А пам'ятаєте, як все починалось? Нардеп з фракції Зеленського "слуга народу" Брагар порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розплатитися за газ, потім "слуга" Третьякова заявила про зловживання пільгами, через які люди народжують дітей "низької якості", "слуга" Гетманцев назвав підприємців "гусаками, яких потрібно обскубувати, щоб вони не кричали", а їхню ініціативу щодо зміни економічної політики - проплаченою акцією. Тепер ось зелений голова Укренерго радить українцям одягатись вдома, як капуста - у светри, поки мародери ЗЕрежиму грабуватимуть країну і далі.
07.11.2025 21:53 Відповісти
"був очільником великої системи". Так зе-наркоман очільник ще більшої системи. Ця система мала б забезпечити розумну і справедливу мобілізацію, призначення некорумпованих чиновників (і покарання корумпованих) на посади в прикордонній службі (яка випустила за хабарі цілу армію ухилянтів), виробництво ракет, ***********, і ще багато чого. Але зе-наркоман цього не зробив. Хто його звільнить?!
07.11.2025 22:24 Відповісти
Це катастрофа, since 2019. Він не придурюється - він реально так думає
07.11.2025 22:36 Відповісти
Україні потрібен державний діяч, а не піаніст-віртуоз..
07.11.2025 22:41 Відповісти
В цьому є і позитив,після війни Зе і не потрібно висувати якесь звинувачення---ВІН ЙОГО ВЖЕ САМ СОБІ ВИСУНУВ, НЕ ЗБЕРІГ,як президент, УКРАЇНУ ВІД ЧУМИ!!!!
07.11.2025 22:49 Відповісти
Потрібно, сам собі не висунув,а висуне все той же найсправедливіший у світі, печерський.
08.11.2025 00:08 Відповісти
В політологи записався? Чи в жопазіцію?
