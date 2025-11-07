Шабунін про звинувачення Зеленського в тому, що Кудрицький не забезпечив безпеку енергетики: "Це катастрофа"
Голова ЦПК Віталій Шабунін прокоментував заяву президента Володимира Зеленського щодо того, що колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький "мав забезпечити безпеку енергетики, але не зробив цього".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Шабуніна в соцмережі фейсбук.
"Кудрицький не забезпечив безпеку нашої енергетики, – Зеленський. Це заявив Верховнокомандувач, який командує всіма Силами Оборони, і президент з тотальним контролем за Кабміном та парламентом. Зеленський переконує, що за майбутні блекаути відповідає не він, не його міністр Галущенко (і навіть не путін), а директор держпідприємства, якого звільнили РІК тому. Знаєте, що найстрашніше? Є вірогідність (мізерна, але є), що Зеленський реально так думає. І тоді – це катастрофа, бо, таке в голові у Верховнокомандувача, який під час війни командує Силами Оборони України", - написав Шабунін.
Що заявив напередодні президент?
Президент Володимир Зеленський заявив, що справа колишнього голови "Укренерго" Володимира Кудрицького є питанням судової системи, а до нього "немає жодного особистого ставлення".
Президент водночас зауважив, що Кудрицький "був очільником великої системи".
"Ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики. Він повинен був це зробити, і він цього не зробив", - додав Зеленський.
Справа Кудрицького
- Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.
- За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.
- 28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".
- Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.
- 29 жовтня 2025 року Кудрицького взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.
- 30 жовтня за Кудрицького було внесено заставу і він вийшов із СІЗО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тепер де усі ті "соросята" ...Тому, коли проситуцькі олігархи вчасно перевзувалися , від РИГІВ ДО МАЙДАНІВ...
Це теж свого оду корупція у демів була - ФОНД СОРОСА В УКРАЇНІ ВІДРОДЖЕННЯ 7 Адже головним й був канал Пінчука з "його свободою слова на айсітіві"- саме там й вишивали Шабуніни на стороні зЄкоманди- хто платить той й танцює...
Зараз УП фінали стали основними викривниками Зєльоних та й НВ стали на бік правди ... А хто яке НВ з Фіалою штовхали на місце премії ім Шевченка свого журналіста...
Фіала доречі ЧЕХ й сьогодні - це його країна почала ступати марш-марш правою
Доречі Олена ПРитула теж де зараз - теж рупор соросівських часів підтримки демократій виявилася посередником вбивцею своїх коханців- Гонгадзе та Шеремета. А де зараз бувший редактор Радіо Свобода Шустре у Москві в перебудову... До Шустера ніколи не приходив Портніков( лише один раз й останній) Й де зараз Шустер а де Портніков?
Розумієте, плани Сороса були прекрасні, але олігархи їх осідлали вкладом свого бабла - фонд ВІДРОДЖЕННЯ в Україні тому яскравий приклад .
Колись Пінчук, лижучи сраку обом партіям у США , опублікував у WSJ статтю про те, що треба росіїї віддати Донбас й Крим ...
у Той час він вже спонсорував членів команди тропа на перший термін.
Спавжній зі США фонд СОРОСА засудив його дуже предуже, але продовжив з ним ( з його балом в Україні ) працювати... От й допрацювалися до РИГОзЄльоних
Фіала замєтался , керуючи УП та НВ а от ПІНЧУК ДЕ ? Гроші паратнерів жере на Єрмакомарафеті? Потім вийде знову на Майдан перемоги ? Олігархічні ДНІПРОмафіозні! падли!
Решта-похідне цього вибору.
В т..ч.розгін парламенту в перший день,в т.ч.оця заявка найвеличнішого.
Представлений на нц,але я підозрюю, що то не той.
Проте,є донині непрозрівші.Застиглі в зепропаганді,як вулканічна лава.
Олег Леусенко
https://x.com/leusenko1
@leusenko1
https://x.com/leusenko1/status/1986670591919743197
Одягати светри і не скиглити, - режим Єрмака А пам'ятаєте, як все починалось? Нардеп з фракції Зеленського "слуга народу" Брагар порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розплатитися за газ, потім "слуга" Третьякова заявила про зловживання пільгами, через які люди народжують дітей "низької якості", "слуга" Гетманцев назвав підприємців "гусаками, яких потрібно обскубувати, щоб вони не кричали", а їхню ініціативу щодо зміни економічної політики - проплаченою акцією. Тепер ось зелений голова Укренерго радить українцям одягатись вдома, як капуста - у светри, поки мародери ЗЕрежиму грабуватимуть країну і далі.