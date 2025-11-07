Шабунин об обвинениях Зеленского в том, что Кудрицкий не обеспечил безопасность энергетики: "Это катастрофа"

Глава ЦПК Виталий Шабунин прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий "должен был обеспечить безопасность энергетики, но не сделал этого".

"Кудрицкий не обеспечил безопасность нашей энергетики", – Зеленский. Это заявил Верховный главнокомандующий, который командует всеми Силами обороны, и президент с тотальным контролем над Кабмином и парламентом. Зеленский убеждает, что за будущие блэкауты отвечает не он, не его министр Галущенко (и даже не Путин), а директор госпредприятия, которого уволили ГОД назад. Знаете, что самое страшное? Есть вероятность (мизерная, но есть), что Зеленский реально так думает. И тогда – это катастрофа, потому что такое в голове у Верховного главнокомандующего, который во время войны командует Силами обороны Украины", – написал Шабунин.

Что заявил накануне президент?

Президент Владимир Зеленский заявил, что дело бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого является вопросом судебной системы, а к нему "нет никакого личного отношения".

Президент в то же время отметил, что Кудрицкий "был главой большой системы".

"Эта система должна была обеспечить безопасность нашей энергетики. Он должен был это сделать, и он этого не сделал", - добавил Зеленский.

Дело Кудрицкого

Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.

28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".

Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.

29 октября 2025 года Кудрицкого взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.

30 октября за Кудрицкого был внесен залог и он вышел из СИЗО.

