РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8637 посетителей онлайн
Новости Дело Кудрицкого
2 417 16

Шабунин об обвинениях Зеленского в том, что Кудрицкий не обеспечил безопасность энергетики: "Это катастрофа"

Шабунин: Зеленский перекладывает ответственность на Кудрицкого за защиту энергетики

Глава ЦПК Виталий Шабунин прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий "должен был обеспечить безопасность энергетики, но не сделал этого".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Шабунина в соцсети Facebook.

"Кудрицкий не обеспечил безопасность нашей энергетики", – Зеленский. Это заявил Верховный главнокомандующий, который командует всеми Силами обороны, и президент с тотальным контролем над Кабмином и парламентом. Зеленский убеждает, что за будущие блэкауты отвечает не он, не его министр Галущенко (и даже не Путин), а директор госпредприятия, которого уволили ГОД назад. Знаете, что самое страшное? Есть вероятность (мизерная, но есть), что Зеленский реально так думает. И тогда – это катастрофа, потому что такое в голове у Верховного главнокомандующего, который во время войны командует Силами обороны Украины", – написал Шабунин.

Что заявил накануне президент?

Президент Владимир Зеленский заявил, что дело бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого является вопросом судебной системы, а к нему "нет никакого личного отношения".

Президент в то же время отметил, что Кудрицкий "был главой большой системы".

"Эта система должна была обеспечить безопасность нашей энергетики. Он должен был это сделать, и он этого не сделал", - добавил Зеленский.

Читайте также: "Этот фарс с подозрением ГБР и судами считаю политической расправой. Так бывает с людьми, которые позволяют себе критиковать власть", - Кудрицкий

Дело Кудрицкого

  • Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
  • По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.
  • 28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".
  • Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.
  • 29 октября 2025 года Кудрицкого взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.
  • 30 октября за Кудрицкого был внесен залог и он вышел из СИЗО.

Читайте также: Кудрицкий должен был обеспечить безопасность энергетики Украины. Он этого не сделал, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (22507) Шабунин Виталий (631) Кудрицкий Владимир (97)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Ось весь інтелект проросійського клоуна ,президент який ні за що не відповідає ,а винні ті хто заважає його друзям грабувати Україну.
показать весь комментарий
07.11.2025 20:10 Ответить
+13
Країною керує недієздатний самодур, невже хтось цього ще не знав?
показать весь комментарий
07.11.2025 20:11 Ответить
+8
шабунін це катастрофа...настала нам всім тоді ,коли такі як ви , касьянов , гордон ,і т.і...потягли публічно руку за цим 🤡...
показать весь комментарий
07.11.2025 20:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шабунін це катастрофа...настала нам всім тоді ,коли такі як ви , касьянов , гордон ,і т.і...потягли публічно руку за цим 🤡...
показать весь комментарий
07.11.2025 20:07 Ответить
не захищаю Шабуніна - але усі ті організації в Україні ще за Кучми , й до 73 відосткового вибору -вони були на спонсорстві СОРОСА . Головні у Сороса в Україні були й є ( правда зараз за часів трампізму???) Пінчуком, Фіала й прочіє їхні Мілованови з НВ та УП .
А тепер де усі ті "соросята" ...Тому, коли проситуцькі олігархи вчасно перевзувалися , від РИГІВ ДО МАЙДАНІВ...
Це теж свого оду корупція у демів була - ФОНД СОРОСА В УКРАЇНІ ВІДРОДЖЕННЯ 7 Адже головним й був канал Пінчука з "його свободою слова на айсітіві"- саме там й вишивали Шабуніни на стороні зЄкоманди- хто платить той й танцює...
Зараз УП фінали стали основними викривниками Зєльоних та й НВ стали на бік правди ... А хто яке НВ з Фіалою штовхали на місце премії ім Шевченка свого журналіста...
Фіала доречі ЧЕХ й сьогодні - це його країна почала ступати марш-марш правою
показать весь комментарий
07.11.2025 20:27 Ответить
Я мала на увазі скандал з наданням Портнікову премії ШЕВЧЕНКО - а влада с соросьонком Фіалою тягнули журналіста з НВ
показать весь комментарий
07.11.2025 20:29 Ответить
Є люди які НІКОЛИ не брали вину за свої недолугі дії і рішення Ці люди будуть находити безліч доводів---Я не винуватйй Завжди підставлять колег,підлеглих Нажаль зустрічав багато таких Таких людей не можна призначати і вибирати в керівників.
показать весь комментарий
07.11.2025 20:07 Ответить
я в а м н і ч і в о н і д о л ж е н
показать весь комментарий
07.11.2025 20:08 Ответить
Ось весь інтелект проросійського клоуна ,президент який ні за що не відповідає ,а винні ті хто заважає його друзям грабувати Україну.
показать весь комментарий
07.11.2025 20:10 Ответить
Там кажуть антиПорошенківець!!! Бандерівець на службі дядечка Сема - є такий блогер, щось страшне злив на РИГОзЄлЕнь?
показать весь комментарий
07.11.2025 20:17 Ответить
Просто хлопці запізніло дізналися що не додав в общак
показать весь комментарий
07.11.2025 20:10 Ответить
Країною керує недієздатний самодур, невже хтось цього ще не знав?
показать весь комментарий
07.11.2025 20:11 Ответить
Коли керівником Укренерго був Кудрицький, то і питань не було до об'єктів енергетики. А коли цим почали займатися друг Андрія Деркача - Галущенко і супер спеціаліст Наєм, то кудись пропало 9 мільярдів, виділених на їх захист і так і нічого не зробили.
показать весь комментарий
07.11.2025 20:17 Ответить
Так Кудрицький був керівником півтора роки тому. І після обстрілу якоїсь ТЕЦ в Київській області - в самому Києві вимикали світло 2 місяці поспіль за графіками 4+4, і це влітку.
показать весь комментарий
07.11.2025 20:26 Ответить
Тобто можливо захистити енергетику цілої країни від ракетно - дронових ударів,тільки будучи на посаді міністра енергетики?! Сподіваюсь лідор покаже та розповість разом з ермаком ,як це зробити.
показать весь комментарий
07.11.2025 20:23 Ответить
А за що конкретно відповідав особисто Кудрицький, і за що він отримував 420 тисяч гривень зарплати за місяць після податків і 17 млн гривень після звільнення?
показать весь комментарий
07.11.2025 20:28 Ответить
Катастрофа--це вибір в дев'ятнадцятому.
Решта-похідне цього вибору.
В т..ч.розгін парламенту в перший день,в т.ч.оця заявка найвеличнішого.
показать весь комментарий
07.11.2025 20:29 Ответить
 
 