Шабунин об обвинениях Зеленского в том, что Кудрицкий не обеспечил безопасность энергетики: "Это катастрофа"
Глава ЦПК Виталий Шабунин прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий "должен был обеспечить безопасность энергетики, но не сделал этого".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Шабунина в соцсети Facebook.
"Кудрицкий не обеспечил безопасность нашей энергетики", – Зеленский. Это заявил Верховный главнокомандующий, который командует всеми Силами обороны, и президент с тотальным контролем над Кабмином и парламентом. Зеленский убеждает, что за будущие блэкауты отвечает не он, не его министр Галущенко (и даже не Путин), а директор госпредприятия, которого уволили ГОД назад. Знаете, что самое страшное? Есть вероятность (мизерная, но есть), что Зеленский реально так думает. И тогда – это катастрофа, потому что такое в голове у Верховного главнокомандующего, который во время войны командует Силами обороны Украины", – написал Шабунин.
Что заявил накануне президент?
Президент Владимир Зеленский заявил, что дело бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого является вопросом судебной системы, а к нему "нет никакого личного отношения".
Президент в то же время отметил, что Кудрицкий "был главой большой системы".
"Эта система должна была обеспечить безопасность нашей энергетики. Он должен был это сделать, и он этого не сделал", - добавил Зеленский.
Дело Кудрицкого
- Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
- По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.
- 28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".
- Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.
- 29 октября 2025 года Кудрицкого взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.
- 30 октября за Кудрицкого был внесен залог и он вышел из СИЗО.
А тепер де усі ті "соросята" ...Тому, коли проситуцькі олігархи вчасно перевзувалися , від РИГІВ ДО МАЙДАНІВ...
Це теж свого оду корупція у демів була - ФОНД СОРОСА В УКРАЇНІ ВІДРОДЖЕННЯ 7 Адже головним й був канал Пінчука з "його свободою слова на айсітіві"- саме там й вишивали Шабуніни на стороні зЄкоманди- хто платить той й танцює...
Зараз УП фінали стали основними викривниками Зєльоних та й НВ стали на бік правди ... А хто яке НВ з Фіалою штовхали на місце премії ім Шевченка свого журналіста...
Фіала доречі ЧЕХ й сьогодні - це його країна почала ступати марш-марш правою
Решта-похідне цього вибору.
В т..ч.розгін парламенту в перший день,в т.ч.оця заявка найвеличнішого.