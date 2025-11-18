2 748 47

У влади досі немає кандидатів на посади міністрів енергетики та юстиції, - ЗМІ

Хто може очолити Міненерго та Мін’юст України

У керівництві держави досі не визначилися з кандидатами на посади міністра енергетики та міністра юстиції, хоча парламент готується звільнити чинних керівників міністерств уже 18 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі "Української правди" "Міндічгейт. Що відбувається у владі за тиждень після антикорупційного "землетрусу".

Зазначається, що 18 листопада Рада планує звільнити міністра енергетики Світлану Гринчук та главу Мін'юсту Германа Галущенка. Проте хто, саме стане їхніми наступниками - невідомо, оскільки словами джерела УП в керівництві уряду, "нема кандидатів". Керівник одного з комітетів ВРУ розповів, що є дві категорії потенційних міністрів: "Ті, кого хотіли б призначити, але які всіляко відмовляються, і ті, хто сам проситься, але їх не хочуть".

На посаду міністра енергетики, за даними УП, розглядаються кілька кандидатів:

  • керівник "Нафтогазу" Сергій Корецький;
  • голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус;
  • член енергетичного комітету Андрій Жупанін;
  • член енергетичного комітету Юрій Камельчук.

Корецький - є найбільш бажаним кандидатом для влади. Але він уже кілька разів відмовився, мотивуючи це тим, що буквально нещодавно прийшов в НАК. Крім того, один зі співрозмовників УП в "Слузі народу" розповів, що Корецький "не хоче на початку опалювального сезону кидати все в "Нафтогазі", де якось почав налагоджувати процеси під себе, і кидатись в Міненерго, де всі деморалізовані, енергетика розбита, а публічний фон – якраз ідеальний для кар'єрного самогубства".

Хто може очолити Мін'юст

На місце  Галущенка кандидатури також поки немає. Прем'єрка Свириденко пропонувала Зеленському об'єднати функціонал і зробити віцепрем'єра з євроінтеграції Тараса Качку ще й міністром юстиції.

"Мотивація така, що у цих фундаментальних перших кластерах по ЄС якраз Мін'юст має робити левову частину юридичної роботи, тому можна якраз на Качку все це і зав'язати. Але якось ні президент, ні в Раді цю ідею не сприйняли", - зазначив співрозмовник УП серед топів "Слуги народу":

За інформацією УП, до початку тижня остаточних рішень не було. Очікується, що Верховна Рада звільнить чинних міністрів, після чого уряд призначить виконувачів обов’язків, а пошук кандидатів триватиме далі.

Міндічгейт

Злодії скінчилися? - та ну нах!
18.11.2025 08:41 Відповісти
Їх там як гівмна в каналізації.
Скоріше за все ще йде продаж посад і узгодження «двушки» чи вже «трьошки»матрьошки на мацкву. Як утрясуть, так деркач і сівкович дадуть знати.
18.11.2025 08:45 Відповісти
А хто в нас влада?
В деркача з сівковичем ступор, а їх гетьманцев не достатньо підходить аби зайняти одразу дві ці посади?!
18.11.2025 08:43 Відповісти
Хм... А коля каКлєта чи мар'яна безумна шо, не підходять?
18.11.2025 08:43 Відповісти
Гарна ідея) особливо в парі)

Тут же потрібно аби деркач передав добро на на таку високу місію
18.11.2025 08:47 Відповісти
Та да... Без деркача в жопі і дєрьмака в опі ніяк...
18.11.2025 09:07 Відповісти
На цензорі за годину можна новий уряд набрати. І буде кращим
18.11.2025 10:01 Відповісти
О-о-о! Дякую що нагадали. Нагадали той самий шедевральний виступ цієї дурепи на форумі https://youtu.be/0tsY_9KStBo "Україна 30. Платіжки". Політ свідомості просто неймовірний. Вона - енергетик від бога
18.11.2025 09:02 Відповісти
Головне ж довго говорити
18.11.2025 09:56 Відповісти
Шоу довгоносиків поставили на паузу? - непорядок
18.11.2025 08:46 Відповісти
Що в Україні закінчились клоуни ?
18.11.2025 08:46 Відповісти
😂😂😂 так.
Залишились тільки малонавчені зелені макаки)
18.11.2025 08:48 Відповісти
ні, дерьмак не готовий був до такого, тому нема кандидатів до заміні

але Дерьмак буде все робити щоб нікого стороннього не призначили
18.11.2025 08:57 Відповісти
Професіоналів ця влада призначити не здатна. Головне для них - це ненажерливість та лояльність до "тіла", значить скоро знайдуть та поставлять якусь, чергову "двоюрідну тітку перукарки "скумбрії"..
18.11.2025 08:47 Відповісти
залишать якусь клоунесу чи клоуна на посаді в.о., аби прокачати все, що можна, за короткі терміни... а там парламент на канікули піде...
18.11.2025 08:47 Відповісти
На цю тему дуже гарний оцей допис
««... глобальні олігархічні структури, знищують Україну зсередини - забираючи ресурси та найцінніші підприємства, нав'язуючи невластиві нам цінності і, зрештою, позбавляючи українців права управляти своєю державою».

Протистояння сувереністських та глобалістських політичних сил стане ще одним екзаменом на зрілість нашої державності.

Перемога останніх - це розчинення країни в кислоті корупції.

Суверенізм - це як казав Шевченко: "В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля".

Корупція та система відсікання від суспільства державних активів, в тому числі за допомогою наглядових рад у складі "корпоративних туристів" - це і є втрата сили і волі до розвитку.

Втрата своєї правди і в кінцевому підсумку - землі та власної домівки».

https://t.me/Analityka_Kush/4088 ТГ «Аналітика Куща»
18.11.2025 08:50 Відповісти
Головні HR ники в бігах, немає кому проводити відбір)))
18.11.2025 08:52 Відповісти
Все набагато простіше - Дерьмак не був готовий до заміні своїх людей, якіх він довго розтавляв.

а зараз Дерьмак притаївся, чекає поки пройде скандал
18.11.2025 08:55 Відповісти
А цим коханцям прокурвори ще підозри у масштабних злодійствах не оголосили?
18.11.2025 08:55 Відповісти
ПрокурВорів самих слід помацати за тепле вим'я. Де покарання хмельницьких "інвалідів та пенсіонерів"? І решти таких самих "інвалідів" по всій країні, бо Крупа не одна така на всю Україну. В кожній області те саме відбувається, тільки прізвища виродків відрізняються і кількість грошових знаків.
18.11.2025 09:08 Відповісти
Якщо погуглити на сайті НАЗК декларації прокурорів по Україні, то побачиш факт отримання пенсії по інвалідності у кожного другого прокурвора, якщо не частіше! Ось така у нас чарівна країна.
18.11.2025 09:42 Відповісти
18.11.2025 08:58 Відповісти
З лайна сметани ніколи не вийде.
18.11.2025 10:11 Відповісти
Як це немає кандидатів? А об'яви давали, що на посади міністрів треба жінки без комплексів, які готові на все заради посади міністра та особи, які вміють робити схемы, заробляти собі і на коханок і ділитися з ким скажуть, "криша" і втеча за кордон у разі необхідності забезпечуються!
18.11.2025 08:59 Відповісти
Ділят варят ,хто далі буде грабувать
18.11.2025 09:03 Відповісти
Схоже, ніхто йти на ті зашкварені посади не хоче. Та і чого на них йти, сидіти там фунтАми, дурілками картонними?
18.11.2025 09:06 Відповісти
Цей клан рашистського агента Деркача в Енергоатомі настільки глибоко пустив коріння, що зебіли панічно бояться щось порушити, щоби не стався управлінський обвал, а із ним - обвал енергопоиужності по всій Україні внаслідок масових актів саботажу.
Тут для малюків - непочатий край роботи. А вони пошуками неопублікованих "плівок міндіча" займаються. І шукають зраду в "темній кімнаті" антикорорганів.
18.11.2025 09:10 Відповісти
в опозиції є
але велич зебіла не витримає такої конкуренції
18.11.2025 09:10 Відповісти
Ніхто особливо не хоче займати,вибачте на слові, "обісрані" посади...
18.11.2025 09:15 Відповісти
Святе місце пусте не буває!
18.11.2025 09:28 Відповісти
А хто-ж туди із ЗЕбанутих піде, там давно все вкрадено. А нормальні люди обходять кабмін стороною, щоб не забруднитись в лайно. ЗЕлене.
18.11.2025 09:28 Відповісти
закінчилися колаборанти-зрадники та корабельні сосни? наврядчи, просто чекають погодження від деркача
18.11.2025 09:34 Відповісти
конкурс почався, розглядають пропозиції, хто скіко буде красти і який обіцяє відкат
18.11.2025 09:36 Відповісти
Так завезли ж на Закарпаття гастарбайтерів з Бангладеша, що вже не можуть з кількох сотень двох чоловік вибрати? Деградували повністю наріки зеленожопі.
18.11.2025 09:37 Відповісти
Ігор
Прошу конкретні дані про "завезених" на Закарпаття Бангладешців. На якому підприємстві працюють. З якої дати. Кількість.
18.11.2025 11:34 Відповісти
А що ж таке? Чому не цікавитесь проблемами країни та шляхами їх вирішення?Ви що вирішили чинити спротив новому економічному курсу правлячої партії та її правителю?Якщо в вас з'явилися такі думки підіть і самостійно про них розкажіть в управління контррозвідки ,понесіть заслужене покарання і якщо вам дадуть дозвіл то ознайомтесь з інформацією від УНАІН за 5, листопада цього року.Руку на прощання вам жати не буду поки не спокутуєте свій гріх, спішіть бо там скоро обідня перерва.
18.11.2025 12:24 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/17608 Ірина Геращенко, співголова фракції «ЄС» в Верховній Раді:
На вчорашній погоджувальній раді Ростислав Павленко озвучив позицію «Європейської Солідарності», оприлюднену лідером Петром Порошенком.
Корупційні скандали, непрофесійність, некомпетентність влади спричинили глибоку політичну кризу в країні. В час, коли всі сили мають бути зосереджені на підтримці фронту і Армії, влада краде, перераховує мільйони країні - агресору. Країна втрачає керованість, знищені державні інституції, парламент і уряд втратили субʼєктність, міністрів призначає міндіч, а не депутати, КМ підконтрольний Банковій, а не підзвітний ВР. Парламент нині демонструє злочинну бездіяльність, не спроможний сформувати відповідь на корупційний скандал. Слуги і ОПЗЖ мають відповісти за свої недолугі кадрові рішення.
Ми маємо зберегти державність. Маємо відновити довіру партнерів і суспільства. Без довіри і єдності Україна не встоїть.
Це потребує відновлення субʼєктності парламенту і підзвітності уряду. Звільнення лише двох міністрів, засвічених в гучному корупційному скандалі, коли коло причетних - набагато ширше, включаючи керівництво державних компаній, фінмоніторингу, наглядових рад - не вирішує ситуацію. Адже всіх цих людей призначав уряд, особисто Свириденко подавала їх кандидатури, під диктовку Банкової.
Ми вимагаємо від голови ВР публічної заяви про розвал монобільшості, якої не існує вже 3 роки. Мають негайно початися коаліційні переговори всіх проукраїнських політичних сил у ВР. Які повинні взяти відповідальність за державу і сформувати уряд національного порятунку. Навколо підтримки Армії, посилення ЗСУ, відновлення субʼєктності ВР, демократії і євроінтеграції. Іншого шляху виходу з глибокої політичної кризи не існує.
«ЄС» звертається до всіх притомних депутатів СН із закликом - не дозволяйте більше використовувати вас в найбрудніших схемах Банкової. Згадайте про репутацію. Про фронт, де дуже важко. Про Україну. Станьте дорослими і відповідальними політиками. Час відновити субʼєктність парламенту.
18.11.2025 09:53 Відповісти
поки не відмажуть своїх то і кандидатів немає. присісти мало бажаючих.
бо всі кандидати розуміють, або ти працюєшь як скажуть з відкатами і.т.д або ніяк.
18.11.2025 09:55 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko/50936 Олексій ГОНЧАРЕНКО:
Зеленський оголосив, що зустрінеться з депутатами від Слуги Народу.
Я вже писав про те, що Раду Зеленський втрачає. Звісно, депутати, які все ще вірять в НАЧАЛЬНИКА залишаються, але все більше і більше вони починають розуміти, що відбувається.
Єдине рішення, яке може врятувати політичну систему та країну:
Оголошення про припинення існування коаліції. Нова коаліція Національної Єдності. Новий Кабмін. І повна влада у Верховної Ради.
Те, що намагається зробити Зеленський зараз - це РОЗХИТАТИ ЧОВЕН. Його особисті амбіції і жага до влади стоять на одній стороні, на іншій - майбутнє нашої країни.
18.11.2025 10:02 Відповісти
А це чим не кандидати?
18.11.2025 10:21 Відповісти
Як це немає кандидатів?
Весільні фотографи і колишні безробітні є - чим не кандидати?
18.11.2025 10:24 Відповісти
ну не може ЦИРК випускати міністрів професіоналів. Ну не може , апріорі.
18.11.2025 10:29 Відповісти
В профільних міністерствах запросто можна знайти професіоналів, але ж це для "слуг" "западло". Потрібний корумпований в хлам представник етнічних меншин з другим паспортом, а ще краще з "множинним громадянством".
18.11.2025 10:44 Відповісти
І звідки візьмуться кадри? Все зачищено під 5-6 янелоховичів.
18.11.2025 10:44 Відповісти
Кому там - яким друзям Зеленський роздавав ордени і медалі - Лисий з Кварталу, Монатік, Потап, Вєрка Сердючка...
Нехай йдуть в міністри до Зеленського - відробляють нагороди.
Там і так майже нічого вміти не потрібно - головне вміти красти і ''па-ржать''.
''Хуже нє будєт'' - похоронна команда Зеленського готова.
