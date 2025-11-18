У влади досі немає кандидатів на посади міністрів енергетики та юстиції, - ЗМІ

У керівництві держави досі не визначилися з кандидатами на посади міністра енергетики та міністра юстиції, хоча парламент готується звільнити чинних керівників міністерств уже 18 листопада.

Зазначається, що 18 листопада Рада планує звільнити міністра енергетики Світлану Гринчук та главу Мін'юсту Германа Галущенка. Проте хто, саме стане їхніми наступниками - невідомо, оскільки словами джерела УП в керівництві уряду, "нема кандидатів". Керівник одного з комітетів ВРУ розповів, що є дві категорії потенційних міністрів: "Ті, кого хотіли б призначити, але які всіляко відмовляються, і ті, хто сам проситься, але їх не хочуть".

На посаду міністра енергетики, за даними УП, розглядаються кілька кандидатів:

керівник "Нафтогазу" Сергій Корецький;

голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус;

член енергетичного комітету Андрій Жупанін;

член енергетичного комітету Юрій Камельчук.

Корецький - є найбільш бажаним кандидатом для влади. Але він уже кілька разів відмовився, мотивуючи це тим, що буквально нещодавно прийшов в НАК. Крім того, один зі співрозмовників УП в "Слузі народу" розповів, що Корецький "не хоче на початку опалювального сезону кидати все в "Нафтогазі", де якось почав налагоджувати процеси під себе, і кидатись в Міненерго, де всі деморалізовані, енергетика розбита, а публічний фон – якраз ідеальний для кар'єрного самогубства".

Хто може очолити Мін'юст

На місце Галущенка кандидатури також поки немає. Прем'єрка Свириденко пропонувала Зеленському об'єднати функціонал і зробити віцепрем'єра з євроінтеграції Тараса Качку ще й міністром юстиції.

"Мотивація така, що у цих фундаментальних перших кластерах по ЄС якраз Мін'юст має робити левову частину юридичної роботи, тому можна якраз на Качку все це і зав'язати. Але якось ні президент, ні в Раді цю ідею не сприйняли", - зазначив співрозмовник УП серед топів "Слуги народу":

За інформацією УП, до початку тижня остаточних рішень не було. Очікується, що Верховна Рада звільнить чинних міністрів, після чого уряд призначить виконувачів обов’язків, а пошук кандидатів триватиме далі.

