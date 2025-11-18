У влади досі немає кандидатів на посади міністрів енергетики та юстиції, - ЗМІ
У керівництві держави досі не визначилися з кандидатами на посади міністра енергетики та міністра юстиції, хоча парламент готується звільнити чинних керівників міністерств уже 18 листопада.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі "Української правди" "Міндічгейт. Що відбувається у владі за тиждень після антикорупційного "землетрусу".
Зазначається, що 18 листопада Рада планує звільнити міністра енергетики Світлану Гринчук та главу Мін'юсту Германа Галущенка. Проте хто, саме стане їхніми наступниками - невідомо, оскільки словами джерела УП в керівництві уряду, "нема кандидатів". Керівник одного з комітетів ВРУ розповів, що є дві категорії потенційних міністрів: "Ті, кого хотіли б призначити, але які всіляко відмовляються, і ті, хто сам проситься, але їх не хочуть".
На посаду міністра енергетики, за даними УП, розглядаються кілька кандидатів:
- керівник "Нафтогазу" Сергій Корецький;
- голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус;
- член енергетичного комітету Андрій Жупанін;
- член енергетичного комітету Юрій Камельчук.
Корецький - є найбільш бажаним кандидатом для влади. Але він уже кілька разів відмовився, мотивуючи це тим, що буквально нещодавно прийшов в НАК. Крім того, один зі співрозмовників УП в "Слузі народу" розповів, що Корецький "не хоче на початку опалювального сезону кидати все в "Нафтогазі", де якось почав налагоджувати процеси під себе, і кидатись в Міненерго, де всі деморалізовані, енергетика розбита, а публічний фон – якраз ідеальний для кар'єрного самогубства".
Хто може очолити Мін'юст
На місце Галущенка кандидатури також поки немає. Прем'єрка Свириденко пропонувала Зеленському об'єднати функціонал і зробити віцепрем'єра з євроінтеграції Тараса Качку ще й міністром юстиції.
"Мотивація така, що у цих фундаментальних перших кластерах по ЄС якраз Мін'юст має робити левову частину юридичної роботи, тому можна якраз на Качку все це і зав'язати. Але якось ні президент, ні в Раді цю ідею не сприйняли", - зазначив співрозмовник УП серед топів "Слуги народу":
За інформацією УП, до початку тижня остаточних рішень не було. Очікується, що Верховна Рада звільнить чинних міністрів, після чого уряд призначить виконувачів обов’язків, а пошук кандидатів триватиме далі.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
На вчорашній погоджувальній раді Ростислав Павленко озвучив позицію «Європейської Солідарності», оприлюднену лідером Петром Порошенком.
Корупційні скандали, непрофесійність, некомпетентність влади спричинили глибоку політичну кризу в країні. В час, коли всі сили мають бути зосереджені на підтримці фронту і Армії, влада краде, перераховує мільйони країні - агресору. Країна втрачає керованість, знищені державні інституції, парламент і уряд втратили субʼєктність, міністрів призначає міндіч, а не депутати, КМ підконтрольний Банковій, а не підзвітний ВР. Парламент нині демонструє злочинну бездіяльність, не спроможний сформувати відповідь на корупційний скандал. Слуги і ОПЗЖ мають відповісти за свої недолугі кадрові рішення.
Ми маємо зберегти державність. Маємо відновити довіру партнерів і суспільства. Без довіри і єдності Україна не встоїть.
Це потребує відновлення субʼєктності парламенту і підзвітності уряду. Звільнення лише двох міністрів, засвічених в гучному корупційному скандалі, коли коло причетних - набагато ширше, включаючи керівництво державних компаній, фінмоніторингу, наглядових рад - не вирішує ситуацію. Адже всіх цих людей призначав уряд, особисто Свириденко подавала їх кандидатури, під диктовку Банкової.
Ми вимагаємо від голови ВР публічної заяви про розвал монобільшості, якої не існує вже 3 роки. Мають негайно початися коаліційні переговори всіх проукраїнських політичних сил у ВР. Які повинні взяти відповідальність за державу і сформувати уряд національного порятунку. Навколо підтримки Армії, посилення ЗСУ, відновлення субʼєктності ВР, демократії і євроінтеграції. Іншого шляху виходу з глибокої політичної кризи не існує.
«ЄС» звертається до всіх притомних депутатів СН із закликом - не дозволяйте більше використовувати вас в найбрудніших схемах Банкової. Згадайте про репутацію. Про фронт, де дуже важко. Про Україну. Станьте дорослими і відповідальними політиками. Час відновити субʼєктність парламенту.
Зеленський оголосив, що зустрінеться з депутатами від Слуги Народу.
Я вже писав про те, що Раду Зеленський втрачає. Звісно, депутати, які все ще вірять в НАЧАЛЬНИКА залишаються, але все більше і більше вони починають розуміти, що відбувається.
Єдине рішення, яке може врятувати політичну систему та країну:
Оголошення про припинення існування коаліції. Нова коаліція Національної Єдності. Новий Кабмін. І повна влада у Верховної Ради.
Те, що намагається зробити Зеленський зараз - це РОЗХИТАТИ ЧОВЕН. Його особисті амбіції і жага до влади стоять на одній стороні, на іншій - майбутнє нашої країни.
