Умєров повернеться із відрядження 20 листопада, - прессекретарка Давітян

Де зараз Умєров

Cекретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров повернеться із закордонного відрядження в Україну 20 листопада поточного року.

Про це повідомила його пресссекретар Умєрова Діана Давітян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Відрядження Умєрова

За словами Давітян, відрядження секретаря РНБО заплановане "до 19 листопада включно".

На питання, чи це означає, що він 20 листопада буде вдома, прессекретар відповіла "так".

Раніше джерела УП повідомляли, що Умеров 16 листопада прилетів до Флориди (США). Далі думки співрозмовників видання розділились.

Одні вважали, що Умєров приїхав до родини, яка мешкає саме в цьому штаті. Інші стверджували, що він має зустрітись із представниками Адміністрації президента США Дональда Трампа. 

Що передувало?

Раніше у ЦПД заявили, що упродовж останніх днів у мережі поширюються твердження про те, що секретар РНБО України Рустем Умєров нібито виїхав з країни та відмовляється повертатися в Україну. Ця інформація не відповідає дійсності.

Як повідомлялося, Міндіч тиснув на Умєрова щодо закупівлі неякісних бронежилетів у шарашкіної контори.

Міндічгейт

Умеров, давитян, арахамія, мустафа, цукерберг… цікаво, коли українці керувати Україною будуть.
18.11.2025 11:52 Відповісти
18.11.2025 12:00 Відповісти
Но не точно. Бо ще не порішали. А як тільки то зразу. В вишиванці та палкою ковбаси приїде патріот красти далі.
18.11.2025 11:50 Відповісти
18.11.2025 11:50 Відповісти
під арешт
18.11.2025 11:51 Відповісти
Не буде ніякого арешту. Буде інша посада і теж на потоках грошей.
19.11.2025 05:38 Відповісти
Представники адміністрації президента залюбки приїдуть з Вашингтону до Флориди на зустріч.
18.11.2025 11:51 Відповісти
18.11.2025 11:52 Відповісти
При даній системі ніколи
18.11.2025 11:56 Відповісти
18.11.2025 12:00 Відповісти
До чого тут власник Meta?
18.11.2025 12:27 Відповісти
"коли українці керувати Україною будуть"

так уже. свириденко, качка, марченко. кулеба, сибига, ляшко, галущенко, гринчак, фурсенко, миронюк и т.д.
не заметили?
18.11.2025 12:34 Відповісти
Заметили. Євреїв з нібиукраїнськими прізвищами.
18.11.2025 13:21 Відповісти
"Заметили. Євреїв з нібиукраїнськими прізвищами"

ну, так може и то українці нібиєврейськими прізвищами
18.11.2025 13:26 Відповісти
Коли введуть квоти.
18.11.2025 13:10 Відповісти
18.11.2025 11:52 Відповісти
Як сумно, що повернеться... А може ні все ж таки? Хай всією шоблою не повертаються - ми якось тут самі розберемося як в 2014 році після Януковоча
18.11.2025 11:52 Відповісти
Розбудіть хтось Сибігу!
Що це замість нього то завхоз, то секретар по світу гастролюють?!
18.11.2025 11:55 Відповісти
Рустем Умєров обіймав посаду керівника Міністерства оборони України протягом року, однак значних поліпшень у роботі відомства так і не було. Ба більше, у 2023 році на позицію радниці Патронатної служби міністра оборони України була призначена Діана Давітян. Її брат, Вемір Давітян, став об'єктом підозр у розкраданні гуманітарної допомоги зі США. У зв'язку з цим журналісти досліджували зв'язки Веміра Давітяна з посадовими особами Офісу президента й з'ясовували, чи є він дійсно "смотрящим" у Запоріжжі.

Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.info/articles/760732-klan_smotrjashchego_po_zaporohjju_davitjana_v_tylu_kak_umerov_zavodit_v_mou_rodstvennikov_figurantov_korruptsionnyh_del
18.11.2025 12:03 Відповісти
Брат і сестра Давітяни

18.11.2025 12:04 Відповісти
Клан «смотрящого» по Запоріжжю Давітяна в тилу: Як Умєров заводить у МОУ родичів фігурантів корупційних справ



Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.info/articles/760732-klan_smotrjashchego_po_zaporohjju_davitjana_v_tylu_kak_umerov_zavodit_v_mou_rodstvennikov_figurantov_korruptsionnyh_del
18.11.2025 12:06 Відповісти
Відпочив з родиною у себе дома,тепер можна і знову за хрошима в України повертатись.
18.11.2025 12:07 Відповісти
Знайшов цікаве рішення. Політичний притулок взамін інфи про всі схематози Зелі?
18.11.2025 12:17 Відповісти
у главчуркснбо є кацапський,піндосовський,український паспорти це точно,скільще невідомо,але є...
18.11.2025 12:46 Відповісти
Якого року?
18.11.2025 12:18 Відповісти
Басурманське бидло, не не жарт, конкретно пересрало! Не знає, що робити. Мабуть чекає, коли ішак повернеться з екскурсії.
18.11.2025 12:19 Відповісти
Може дійсно шось таке хотів зробити. Але коли поговорив з зеленим, то почув від нього погрози оприлюднити компромат. І злякався, що його можуть у штатах посадити, а все накрадене непосильною працею конфіскувати. Тому й вирішив нехоча повернутися...
18.11.2025 12:19 Відповісти
На нари мародера
18.11.2025 12:26 Відповісти
Головне шоб суточні не забув привезти )
18.11.2025 12:27 Відповісти
18.11.2025 12:42 Відповісти
В Ізраїль? Чи Тереччину ?
18.11.2025 21:27 Відповісти
Агент кацапів ховай намародерині міліарди воно уже не повернеться в жилок знову лапшу буде вішати у відосіках
18.11.2025 22:39 Відповісти
 
 