Умєров повернеться із відрядження 20 листопада, - прессекретарка Давітян
Cекретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров повернеться із закордонного відрядження в Україну 20 листопада поточного року.
Про це повідомила його пресссекретар Умєрова Діана Давітян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Відрядження Умєрова
За словами Давітян, відрядження секретаря РНБО заплановане "до 19 листопада включно".
На питання, чи це означає, що він 20 листопада буде вдома, прессекретар відповіла "так".
Раніше джерела УП повідомляли, що Умеров 16 листопада прилетів до Флориди (США). Далі думки співрозмовників видання розділились.
Одні вважали, що Умєров приїхав до родини, яка мешкає саме в цьому штаті. Інші стверджували, що він має зустрітись із представниками Адміністрації президента США Дональда Трампа.
Що передувало?
Раніше у ЦПД заявили, що упродовж останніх днів у мережі поширюються твердження про те, що секретар РНБО України Рустем Умєров нібито виїхав з країни та відмовляється повертатися в Україну. Ця інформація не відповідає дійсності.
Як повідомлялося, Міндіч тиснув на Умєрова щодо закупівлі неякісних бронежилетів у шарашкіної контори.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
так уже. свириденко, качка, марченко. кулеба, сибига, ляшко, галущенко, гринчак, фурсенко, миронюк и т.д.
не заметили?
ну, так може и то українці нібиєврейськими прізвищами
.
Що це замість нього то завхоз, то секретар по світу гастролюють?!
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.info/articles/760732-klan_smotrjashchego_po_zaporohjju_davitjana_v_tylu_kak_umerov_zavodit_v_mou_rodstvennikov_figurantov_korruptsionnyh_del
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.info/articles/760732-klan_smotrjashchego_po_zaporohjju_davitjana_v_tylu_kak_umerov_zavodit_v_mou_rodstvennikov_figurantov_korruptsionnyh_del