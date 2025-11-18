Умєров повернеться із відрядження 20 листопада, - прессекретарка Давітян

Cекретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров повернеться із закордонного відрядження в Україну 20 листопада поточного року.

Про це повідомила його пресссекретар Умєрова Діана Давітян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Відрядження Умєрова

За словами Давітян, відрядження секретаря РНБО заплановане "до 19 листопада включно".

На питання, чи це означає, що він 20 листопада буде вдома, прессекретар відповіла "так".

Раніше джерела УП повідомляли, що Умеров 16 листопада прилетів до Флориди (США). Далі думки співрозмовників видання розділились.

Одні вважали, що Умєров приїхав до родини, яка мешкає саме в цьому штаті. Інші стверджували, що він має зустрітись із представниками Адміністрації президента США Дональда Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Галущенко і ко, окрім Енергоатому, впливали також на державні обленерго, - Кудрицький

Що передувало?

Раніше у ЦПД заявили, що упродовж останніх днів у мережі поширюються твердження про те, що секретар РНБО України Рустем Умєров нібито виїхав з країни та відмовляється повертатися в Україну. Ця інформація не відповідає дійсності.

Як повідомлялося, Міндіч тиснув на Умєрова щодо закупівлі неякісних бронежилетів у шарашкіної контори.

Також читайте: Умєров відкинув заяви САП про вплив на нього олігарха Зеленського Міндіча

Міндічгейт

Також читайте: Умєров продовжив відрядження до 19 листопада, - Гончаренко