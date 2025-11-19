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Новини Візит Зеленського до Туреччини Стамбульський процес
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Україна та Росія можуть повернутися до стамбульських переговорів та розширити їхній зміст, - Ердоган

Ердоган виступає за розширення стамбульських переговорів

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про необхідність відновлення переговорів між Україною та Росією у Стамбулі та розширення їхньої тематики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він повідомив після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі. Ердоган підкреслив, що попередні раунди перемовин дали певний результат у гуманітарних питаннях та у напрямку припинення вогню.

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Результати попередніх переговорів

Ердоган нагадав, що Туреччина вже приймала три раунди мирних переговорів між Україною та Росією. Він зазначив, що під час цих зустрічей сторони змогли напряму обговорити припинення вогню, гуманітарні питання та військові аспекти конфлікту.

Турецький лідер назвав ці досягнення цінним прогресом і важливим кроком для подальшого мирного процесу.

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Пропозиції Анкари для майбутнього діалогу

Також Реджеп Тайїп Ердоган наголосив на необхідності відновлення "стамбульського процесу" з ширшою тематикою та орієнтованого на реальні результати. Він підкреслив, що переговори мають бути спрямовані на вирішення ключових проблем, які вже стали критичними для України, регіону та світу.

"Ми вважаємо доцільним, щоб стамбульський процес відновився з ширшим змістом і був спрямований на вирішення проблем, які вже стали критичними", — заявив президент Туреччини.

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Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представників РФ на зустрічі Зеленського та Віткоффа в Стамбулі не буде, - Пєсков

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) Туреччина (3719) Ердоган Реджеп Таїп (1009)
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Топ коментарі
+13
Досить вже маячню нести
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19.11.2025 19:12 Відповісти
+11
Афігенно Зєля зʼїздив до Туреччини - вже Ердоган прогинає Україну на «розширений зміст».
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19.11.2025 19:22 Відповісти
+10
еще один миротворец 🤮🤮🤮
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19.11.2025 19:12 Відповісти
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19.11.2025 19:12 Відповісти
еще один миротворец 🤮🤮🤮
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19.11.2025 19:12 Відповісти
До чого повернутися, до кого, який такий результат, маяччня тупа.
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19.11.2025 19:15 Відповісти
Україна та Росія можуть повернутися до стамбульських переговорів та розширити зміст, "оманського договорняку"
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19.11.2025 19:16 Відповісти
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19.11.2025 19:18 Відповісти
розширити зміст до Ужгорода ?
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19.11.2025 19:21 Відповісти
убогие *********** мегасити покровск берут 1.5 года,размером с вишневый...ужгород....фаршевая армия,еще 5 год минимум будет на рубежи донбасса выходить,это и то если вообще у всу пехоты не будет 2-3 чела на село....вот это моща)))а так скоро и лондон через газовую трубу...ну а зраойобы будут ныть,ничего не меняеться
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19.11.2025 19:44 Відповісти
Афігенно Зєля зʼїздив до Туреччини - вже Ердоган прогинає Україну на «розширений зміст».
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19.11.2025 19:22 Відповісти
Не можна його допускати до Туреччини, бо він на обіцяє ще більше ніж в Омані.
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19.11.2025 19:37 Відповісти
переговори тiльки вiдстрочують санкцii на росиських *********. iм це дуже треба!
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19.11.2025 19:22 Відповісти
Вже 18 пакет санкцій ввели з початку війни. Тобі потрібно 100 пакетів санкцій? Вони ж не діють.
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19.11.2025 19:39 Відповісти
Ти проспав 19-й, давно вже ввели. А на рахунок не діють, не скажи, кацапстан потрохи загинається, але хотілося б швидше.
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19.11.2025 20:40 Відповісти
Ердоган йди гуляй ...
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19.11.2025 19:24 Відповісти
Йди на куй,реджеп.
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19.11.2025 19:27 Відповісти
Абдула! Мне тут хорошо, с твоїми......Умєровами...
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19.11.2025 19:29 Відповісти
Ждём новость от Трампа , пока нельзя вводить новые санкции чтоб не мешать потенциальных переговорам
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19.11.2025 19:29 Відповісти
Переговорам про що?
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19.11.2025 19:42 Відповісти
О завершении войны, которая никогда бы не начиналась, если бы он был президентом
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19.11.2025 19:56 Відповісти
І взагалі то війна Байдена, а не чудового хлопця *****.
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19.11.2025 20:42 Відповісти
Нахіба нам повертатися до стамбульської капітуляції, ще й розширювати її?
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19.11.2025 19:35 Відповісти
Та ще рано..... Ось коли до Синельниково дійдуть, тоді можна.
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19.11.2025 19:35 Відповісти
а что такое синельниково в стратег.плане?ни-че-го
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19.11.2025 19:45 Відповісти
І то вірно..... Ми ніколи не віддамо чотири області, ніколи не віддамо п'ять, а про шість нас вже ніхто питати і не буде. І так домовляться.
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19.11.2025 19:54 Відповісти
Ти пропонуєш зараз віддати 4 області, Херсон, Запоріжжя, Крим?
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19.11.2025 20:45 Відповісти
Они уже захватили в Луганской и подошли на 100 метров в Харьковской
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19.11.2025 19:59 Відповісти
Стамбул - это эшафот для суверенной Украины. если Зеленский пойдет на капитуляцию, ему лучше из этого самого Стамбула не возвращаться. Мало того, что страну разокрали, так и еще и продать собираются?
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19.11.2025 20:02 Відповісти
Розширити їхній зміст...Дуже цікаво, але не зрозуміло про що це дід Ердоган?
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19.11.2025 20:14 Відповісти
йди в дупу барига срана! з ціма домовленостями.
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19.11.2025 20:24 Відповісти
 
 