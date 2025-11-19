Україна та Росія можуть повернутися до стамбульських переговорів та розширити їхній зміст, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про необхідність відновлення переговорів між Україною та Росією у Стамбулі та розширення їхньої тематики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він повідомив після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі. Ердоган підкреслив, що попередні раунди перемовин дали певний результат у гуманітарних питаннях та у напрямку припинення вогню.

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Результати попередніх переговорів

Ердоган нагадав, що Туреччина вже приймала три раунди мирних переговорів між Україною та Росією. Він зазначив, що під час цих зустрічей сторони змогли напряму обговорити припинення вогню, гуманітарні питання та військові аспекти конфлікту.

Турецький лідер назвав ці досягнення цінним прогресом і важливим кроком для подальшого мирного процесу.

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Пропозиції Анкари для майбутнього діалогу

Також Реджеп Тайїп Ердоган наголосив на необхідності відновлення "стамбульського процесу" з ширшою тематикою та орієнтованого на реальні результати. Він підкреслив, що переговори мають бути спрямовані на вирішення ключових проблем, які вже стали критичними для України, регіону та світу.

"Ми вважаємо доцільним, щоб стамбульський процес відновився з ширшим змістом і був спрямований на вирішення проблем, які вже стали критичними", — заявив президент Туреччини.

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Що передувало?

Зеленський повідомив, що 19 листопада відвідає Туреччину, щоб "активізувати" переговори.

За його словами, Україна розраховує до кінця цього року відновити процес обміну військовополоненими.

19 листопада Володимир Зеленський зустрінеться в Туреччині зі спеціальним представником Трампа Стівом Віткоффом.

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