Росія повинна усвідомлювати, що за війну не має бути жодної винагороди, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що в дипломатичній сфері зараз активізувалися процеси, спрямовані на завершення війни. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава української держави заявив під час спільної заяви для преси з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
Росія не може бути винагороджена за агресію
Зеленський наголосив, що Росія має усвідомити: за руйнування та вбивства не може бути жодних бонусів чи поступок і що війна має завершитися на умовах справедливого миру та безпеки для України.
"Росія повинна усвідомлювати, що за війну, за вбивства не має бути жодної винагороди, і не має залишитись у Росії можливості розв’язати іншу подібну війну", — сказав президент.
Він також зазначив, що Україна і Туреччина мають спільне бачення щодо того, яким має бути стійкий і гарантований мир.
Обміни полоненими та роль Туреччини
Окремо президент повідомив, що Україна розраховує відновити процес обміну військовополоненими вже до кінця цього року. За його словами, Туреччина активно підтримує Київ у цьому питанні та бере участь у перемовинах.
Завдяки зусиллям партнерів уже вдалося повернути близько 2500 українських військових, які перебували в російському полоні.
У межах візиту Зеленський провів переговори з турецьким керівництвом. До зустрічі долучилися:
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глава МЗС Туреччини Хакан Фідан;
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керівник Нацрозвідки Ібрагім Калин;
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головний радник президента з питань політики та безпеки Акіф Чагатай Килич.
Також повідомляється, що у Туреччині Зеленський має зустріч із спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом для обговорення подальших кроків у переговорах.
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Аналогічно і для Зеленського.
Це не винагорода, ето другоє?
План Трампа по окончанию войны от 19.11.2025. Несколько тезисов:
Начнем с того, что я каждый день, начиная с марта пишу, что Трампу нужна сделка и он хотел бы получить ее еще в этом году. То есть, он продолжал все это время работать над планом, общаясь через Госдеп и с Россией и с Украиной.
План Трампа - очень детальный и поэтапный (28 пунктов) и похож на План по Газе - что, как, когда и за чем. План Трампа - более пророссийский чем европейский план Стубба.
Но также мы должны помнить, что этот план для Украины УЖЕ намного лучше, чем тот, что Трамп требовал у Украины принять в марте-мае. Ведь после того, как тот план отвергла и Украина и Россия, Трамп оказывал некоторое давление на Россию, введя санкции на нефть и помогая Украине с нанесением ударов по нефтяной инфраструктуре России.
То есть, этот план - не капитуляция Украины. Пример. Даже по Донбассу план предусматривает компромисс, который не выполняет требования России, но также требует уступок Украины.
Учитывая то, что Украина страдает от войны больше, чем Россия, многие в Украине сочтут план приемлемым. И это право каждого - как к нему относиться. Конечно, скандал Миндичгейт немного ослабит позицию Зеленского. Но я как-то писал - терпеть коррупцию из-за геополитики - тоже не вариант.
Некоторые европейские союзники скажут - приемлемо. И Эрдоган, Китай и др поддержат. Мы также надеемся, что Европа и Украина смогут его хотя бы немного скорректировать в сторону европейского.
Вывод: Совсем не факт, что этот план примут до Нового года, но Трамп снова уверен в обратном. Все эти новые планы становятся со временем все более детальными и компромиссными и рано или поздно такой план будет принят всеми сторонами. Другой альтернативы окончанию этой войны нет. Эта война не закончится ни взятием Киева, ни - Москвы - эта война закончится заморозкой в результате переговоров всех сторон.
‼️ Вже завтра президент Зеленський вислухає умови мирної угоди, підготовленої США та росією, - Reuters зазначає, що це станеться під час зустрічі з міністром армії США Деном Дрісколлом та начальником штабу генералом Ренді Джорджем
Після зустрічі із Зеленським американські військові чиновники вирушать до москви.
Концерт без перерыва которые сутки.
Самолёты оптом скупает..
С мордором ругается...
Патриот .. кауче чем те кого в 19 кого мудрый народ на выборах послал на...
Паржать хотелось...
Кошулинский он грустный такой...
Ярош. Не раздаёт гроши в расмеши комика.
Порошенко брата убил....
Ляшко ...его квартальные шлюхи убили...
Выбрали говно обосраное.