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Новини Візит Зеленського до Туреччини
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Росія повинна усвідомлювати, що за війну не має бути жодної винагороди, - Зеленський

Зеленський під час візиту в Туреччину: Росія не має отримати винагороду за війну

Президент Володимир Зеленський заявив, що в дипломатичній сфері зараз активізувалися процеси, спрямовані на завершення війни. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава української держави заявив під час спільної заяви для преси з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

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Росія не може бути винагороджена за агресію

Зеленський наголосив, що Росія має усвідомити: за руйнування та вбивства не може бути жодних бонусів чи поступок і що війна має завершитися на умовах справедливого миру та безпеки для України.

"Росія повинна усвідомлювати, що за війну, за вбивства не має бути жодної винагороди, і не має залишитись у Росії можливості розв’язати іншу подібну війну", — сказав президент.

Він також зазначив, що Україна і Туреччина мають спільне бачення щодо того, яким має бути стійкий і гарантований мир.

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Обміни полоненими та роль Туреччини

Окремо президент повідомив, що Україна розраховує відновити процес обміну військовополоненими вже до кінця цього року. За його словами, Туреччина активно підтримує Київ у цьому питанні та бере участь у перемовинах.

Завдяки зусиллям партнерів уже вдалося повернути близько 2500 українських військових, які перебували в російському полоні.

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У межах візиту Зеленський провів переговори з турецьким керівництвом. До зустрічі долучилися:

  • глава МЗС Туреччини Хакан Фідан;

  • керівник Нацрозвідки Ібрагім Калин;

  • головний радник президента з питань політики та безпеки Акіф Чагатай Килич.

Також повідомляється, що у Туреччині Зеленський має зустріч із спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом для обговорення подальших кроків у переговорах.

Також читайте: Зеленський має піти у відставку. Немає іншого виходу з кризи, - Гончаренко

Автор: 

візит (1762) Зеленський Володимир (27909) Туреччина (3719) Ердоган Реджеп Таїп (1009)
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Топ коментарі
+23
Зе ти порожнє місце, ти нуль як для фуйла, так і для заходу
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19.11.2025 18:54 Відповісти
+14
Як же я скучів за його потужнім та незламнім "мінська-3 не буде!"...
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19.11.2025 18:53 Відповісти
+14
Для дебілів президент,для адекватних-нарк,зрадний,крадій
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19.11.2025 19:09 Відповісти
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Як же я скучів за його потужнім та незламнім "мінська-3 не буде!"...
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19.11.2025 18:53 Відповісти
Зе ти порожнє місце, ти нуль як для фуйла, так і для заходу
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19.11.2025 18:54 Відповісти
А для Українців він зараз - Президент України !
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19.11.2025 19:03 Відповісти
Для дебілів президент,для адекватних-нарк,зрадний,крадій
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19.11.2025 19:09 Відповісти
Не важливо , що там дебіли і підкацапники гавкають на Президента України - толку від цього = 0 ... виборів під час війни все одно не буде !
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19.11.2025 19:12 Відповісти
Цілуй далі дупу ЗЕ безмозгла скотина.Спасибі виродку за ЗЕ в 2019р
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19.11.2025 19:14 Відповісти
Для шизанутих фанаток зе мабуть так.
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19.11.2025 19:13 Відповісти
Наскільки мені відомо - президенти не крадуть у свого народу міжнародну допомогу і не переправляють ворогу.
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19.11.2025 19:31 Відповісти
Хєра сє, як пАтужно!
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19.11.2025 18:55 Відповісти
Для путіна війна вигідна - це можливість бути при владі поки не здохне.

Аналогічно і для Зеленського.
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19.11.2025 18:55 Відповісти
Для Зеленського - так, путлеру пофіг війна або мир, він буде при владі в будь-якому випадку.
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19.11.2025 19:05 Відповісти
Без втручання Трампа не думаю, що є шанс на зупинення бойових дій в Україні, - Буданов
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19.11.2025 18:56 Відповісти
ну рашка думает что может оставить себе территории и еще с них санкции снимут, еще потом пророссийского президента в Украину пропихнуть, как они еще не требуют репарации от Украины за войну вообще не понятно)
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19.11.2025 18:58 Відповісти
Тупий нарк не прокацапський хіба ?Цей підор робе все програшу України у війні
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19.11.2025 19:00 Відповісти
На відміну від України - перевиборів ***** взагалі ніхто не вимагає ! Всі погоджуються , що він буде правити довічно , а отже - кацапи можуть собі дозіолити плани на на 5-10 років вперед і там буде все , про що ви написали вище
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19.11.2025 19:08 Відповісти
Двушка на москву пошла!!!

Це не винагорода, ето другоє?
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19.11.2025 19:05 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/plan-trampa-po-okonchaniyu-vojny-v-ukraine-19-11-2025/ Олег Пономарь:
План Трампа по окончанию войны от 19.11.2025. Несколько тезисов:
Начнем с того, что я каждый день, начиная с марта пишу, что Трампу нужна сделка и он хотел бы получить ее еще в этом году. То есть, он продолжал все это время работать над планом, общаясь через Госдеп и с Россией и с Украиной.
План Трампа - очень детальный и поэтапный (28 пунктов) и похож на План по Газе - что, как, когда и за чем. План Трампа - более пророссийский чем европейский план Стубба.
Но также мы должны помнить, что этот план для Украины УЖЕ намного лучше, чем тот, что Трамп требовал у Украины принять в марте-мае. Ведь после того, как тот план отвергла и Украина и Россия, Трамп оказывал некоторое давление на Россию, введя санкции на нефть и помогая Украине с нанесением ударов по нефтяной инфраструктуре России.
То есть, этот план - не капитуляция Украины. Пример. Даже по Донбассу план предусматривает компромисс, который не выполняет требования России, но также требует уступок Украины.
Учитывая то, что Украина страдает от войны больше, чем Россия, многие в Украине сочтут план приемлемым. И это право каждого - как к нему относиться. Конечно, скандал Миндичгейт немного ослабит позицию Зеленского. Но я как-то писал - терпеть коррупцию из-за геополитики - тоже не вариант.
Некоторые европейские союзники скажут - приемлемо. И Эрдоган, Китай и др поддержат. Мы также надеемся, что Европа и Украина смогут его хотя бы немного скорректировать в сторону европейского.
Вывод: Совсем не факт, что этот план примут до Нового года, но Трамп снова уверен в обратном. Все эти новые планы становятся со временем все более детальными и компромиссными и рано или поздно такой план будет принят всеми сторонами. Другой альтернативы окончанию этой войны нет. Эта война не закончится ни взятием Киева, ни - Москвы - эта война закончится заморозкой в результате переговоров всех сторон.
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19.11.2025 19:07 Відповісти
https://t.me/smolii_ukraine/126943 Андрій Смолій:
‼️ Вже завтра президент Зеленський вислухає умови мирної угоди, підготовленої США та росією, - Reuters зазначає, що це станеться під час зустрічі з міністром армії США Деном Дрісколлом та начальником штабу генералом Ренді Джорджем

Після зустрічі із Зеленським американські військові чиновники вирушать до москви.
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19.11.2025 19:08 Відповісти
ЕРДОГАН -ОГЛУ проігнорував зеленого пісюніста
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19.11.2025 19:07 Відповісти
Во зеля . Пердак подарили..
Концерт без перерыва которые сутки.
Самолёты оптом скупает..
С мордором ругается...
Патриот .. кауче чем те кого в 19 кого мудрый народ на выборах послал на...
Паржать хотелось...
Кошулинский он грустный такой...
Ярош. Не раздаёт гроши в расмеши комика.
Порошенко брата убил....
Ляшко ...его квартальные шлюхи убили...
Выбрали говно обосраное.
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19.11.2025 19:07 Відповісти
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19.11.2025 19:08 Відповісти
А от рашки что требует США ?
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19.11.2025 19:15 Відповісти
Що він верзе, що за "винагорода"? Ані слова про покарання російських військових злочинців та репарації.
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19.11.2025 19:09 Відповісти
Завтра все подпишем, не переживай, будешь жить и сидеть на диване и печатать, только не нервничай
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19.11.2025 19:18 Відповісти
Гандон- Антон, я в армії майже 2 роки, так що посадками ти мене не налякаєш. Як тобі мир на умові відгатити привселюдно тебе і твою мамку в туза? Погодився б на такі умови? Ти ж хочеш жити? Ти ****** зареєструвалося сьогодні, щоб тут ***** ригати? Ухилянт ****.
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19.11.2025 19:33 Відповісти
Антон - Гандон, ти ********* а не штурмовик. Я на Покровському напрямку з грудня 2024 року, як там ще було ОТУ Донецьк, за весь цей час я перший раз у відпустці 15 діб. служу в ББС. І як тебе назвати? коли через таких як ти, в нас люди не можуть попасти навідь на лікування бо не має кому підмінити. Не хочех служити, завали їблєт. і не видрачуй тих кому дійсно не *****. А так ти просто їбуча кнопка, новонародженна, яка зареєстрквалася тут сьгодні щоб висратись. Ну нічого підеш в бан. А нарахунок фронтовиків, то приїдь хочаб в Добропілля для початку, і почни там ригать таку *****. почуєш про себе багато цікавого. про мир на любих умовах.
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19.11.2025 21:02 Відповісти
Довбень відповідь за Тернопіль буде?! Гнида оманська і ще й гундосить як нічого й не було
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19.11.2025 19:11 Відповісти
Яка потужна думка...А тоді Міндичі повинні були безкоштовно "любити" Україну??????
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19.11.2025 19:37 Відповісти
Міндіч так не вважає,тому відправляв бабло в парашу.
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19.11.2025 19:44 Відповісти
може до завтра 🤡 передоз зловить ,дай Господи ...
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19.11.2025 19:45 Відповісти
а рило як у чорта 100% ,**** розграбував ЗСУ ...Україну ...
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19.11.2025 19:46 Відповісти
Чмо тупориле...
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19.11.2025 19:59 Відповісти
Так ти гнида і є головна винагорода для сосії, де ж вони ще знайдуть такого агента в кріслі президента
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19.11.2025 20:16 Відповісти
Тут походу новий бот з'явився (Антон), попередніх опешних спалили, а цей впарює капітуляцію, згинь гнида.
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19.11.2025 20:23 Відповісти
Перемога зі зрадником неможлива.Зрадника ніхто не збирається прибрати.Результат війни очевидний
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19.11.2025 20:38 Відповісти
Только выход на границы 1991 года для Украины больше нечего Украине не поможет никакие договорености , все это только оттянит новую война на несколько лет
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19.11.2025 21:09 Відповісти
це за рахунок того, що люди, які живуть тут в Україні, повинні кожного дня приносити себе в жертву?
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19.11.2025 22:30 Відповісти
 
 