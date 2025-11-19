Росія повинна усвідомлювати, що за війну не має бути жодної винагороди, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що в дипломатичній сфері зараз активізувалися процеси, спрямовані на завершення війни. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава української держави заявив під час спільної заяви для преси з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

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Росія не може бути винагороджена за агресію

Зеленський наголосив, що Росія має усвідомити: за руйнування та вбивства не може бути жодних бонусів чи поступок і що війна має завершитися на умовах справедливого миру та безпеки для України.

"Росія повинна усвідомлювати, що за війну, за вбивства не має бути жодної винагороди, і не має залишитись у Росії можливості розв’язати іншу подібну війну", — сказав президент.

Він також зазначив, що Україна і Туреччина мають спільне бачення щодо того, яким має бути стійкий і гарантований мир.

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Обміни полоненими та роль Туреччини

Окремо президент повідомив, що Україна розраховує відновити процес обміну військовополоненими вже до кінця цього року. За його словами, Туреччина активно підтримує Київ у цьому питанні та бере участь у перемовинах.

Завдяки зусиллям партнерів уже вдалося повернути близько 2500 українських військових, які перебували в російському полоні.

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У межах візиту Зеленський провів переговори з турецьким керівництвом. До зустрічі долучилися:

глава МЗС Туреччини Хакан Фідан;

керівник Нацрозвідки Ібрагім Калин;

головний радник президента з питань політики та безпеки Акіф Чагатай Килич.

Також повідомляється, що у Туреччині Зеленський має зустріч із спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом для обговорення подальших кроків у переговорах.

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