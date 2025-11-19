Россия должна осознавать, что за войну не должно быть никакого вознаграждения, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в дипломатической сфере сейчас активизировались процессы, направленные на завершение войны. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава украинского государства заявил во время совместного заявления для прессы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Россия не может быть вознаграждена за агрессию
Зеленский подчеркнул, что Россия должна осознать: за разрушения и убийства не может быть никаких бонусов или уступок и что война должна завершиться на условиях справедливого мира и безопасности для Украины.
"Россия должна осознавать, что за войну, за убийства не должно быть никакого вознаграждения, и у России не должно остаться возможности развязать другую подобную войну", - сказал президент.
Он также отметил, что Украина и Турция имеют общее видение того, каким должен быть устойчивый и гарантированный мир.
Обмены пленными и роль Турции
Отдельно президент сообщил, что Украина рассчитывает возобновить процесс обмена военнопленными уже до конца этого года. По его словам, Турция активно поддерживает Киев в этом вопросе и участвует в переговорах.
Благодаря усилиям партнеров уже удалось вернуть около 2500 украинских военных, которые находились в российском плену.
В рамках визита Зеленский провел переговоры с турецким руководством. К встрече присоединились:
-
глава МИД Турции Хакан Фидан;
-
руководитель Нацразведки Ибрагим Калин;
-
главный советник президента по вопросам политики и безопасности Акиф Чагатай Килич.
Также сообщается, что в Турции Зеленский встретится со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом для обсуждения дальнейших шагов в переговорах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Аналогічно і для Зеленського.
Це не винагорода, ето другоє?
План Трампа по окончанию войны от 19.11.2025. Несколько тезисов:
Начнем с того, что я каждый день, начиная с марта пишу, что Трампу нужна сделка и он хотел бы получить ее еще в этом году. То есть, он продолжал все это время работать над планом, общаясь через Госдеп и с Россией и с Украиной.
План Трампа - очень детальный и поэтапный (28 пунктов) и похож на План по Газе - что, как, когда и за чем. План Трампа - более пророссийский чем европейский план Стубба.
Но также мы должны помнить, что этот план для Украины УЖЕ намного лучше, чем тот, что Трамп требовал у Украины принять в марте-мае. Ведь после того, как тот план отвергла и Украина и Россия, Трамп оказывал некоторое давление на Россию, введя санкции на нефть и помогая Украине с нанесением ударов по нефтяной инфраструктуре России.
То есть, этот план - не капитуляция Украины. Пример. Даже по Донбассу план предусматривает компромисс, который не выполняет требования России, но также требует уступок Украины.
Учитывая то, что Украина страдает от войны больше, чем Россия, многие в Украине сочтут план приемлемым. И это право каждого - как к нему относиться. Конечно, скандал Миндичгейт немного ослабит позицию Зеленского. Но я как-то писал - терпеть коррупцию из-за геополитики - тоже не вариант.
Некоторые европейские союзники скажут - приемлемо. И Эрдоган, Китай и др поддержат. Мы также надеемся, что Европа и Украина смогут его хотя бы немного скорректировать в сторону европейского.
Вывод: Совсем не факт, что этот план примут до Нового года, но Трамп снова уверен в обратном. Все эти новые планы становятся со временем все более детальными и компромиссными и рано или поздно такой план будет принят всеми сторонами. Другой альтернативы окончанию этой войны нет. Эта война не закончится ни взятием Киева, ни - Москвы - эта война закончится заморозкой в результате переговоров всех сторон.
‼️ Вже завтра президент Зеленський вислухає умови мирної угоди, підготовленої США та росією, - Reuters зазначає, що це станеться під час зустрічі з міністром армії США Деном Дрісколлом та начальником штабу генералом Ренді Джорджем
Після зустрічі із Зеленським американські військові чиновники вирушать до москви.
Концерт без перерыва которые сутки.
Самолёты оптом скупает..
С мордором ругается...
Патриот .. кауче чем те кого в 19 кого мудрый народ на выборах послал на...
Паржать хотелось...
Кошулинский он грустный такой...
Ярош. Не раздаёт гроши в расмеши комика.
Порошенко брата убил....
Ляшко ...его квартальные шлюхи убили...
Выбрали говно обосраное.