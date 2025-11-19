РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12274 посетителя онлайн
Новости Визит зеленого в Турцию
1 508 32

Россия должна осознавать, что за войну не должно быть никакого вознаграждения, - Зеленский

Зеленский во время визита в Турцию: Россия не должна получить вознаграждение за войну

Президент Владимир Зеленский заявил, что в дипломатической сфере сейчас активизировались процессы, направленные на завершение войны. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава украинского государства заявил во время совместного заявления для прессы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Россия не может быть вознаграждена за агрессию

Зеленский подчеркнул, что Россия должна осознать: за разрушения и убийства не может быть никаких бонусов или уступок и что война должна завершиться на условиях справедливого мира и безопасности для Украины.

"Россия должна осознавать, что за войну, за убийства не должно быть никакого вознаграждения, и у России не должно остаться возможности развязать другую подобную войну", - сказал президент.

Он также отметил, что Украина и Турция имеют общее видение того, каким должен быть устойчивый и гарантированный мир.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры Украины и России неизбежны, они могут состояться в Турции, - Фидан

Обмены пленными и роль Турции

Отдельно президент сообщил, что Украина рассчитывает возобновить процесс обмена военнопленными уже до конца этого года. По его словам, Турция активно поддерживает Киев в этом вопросе и участвует в переговорах.

Благодаря усилиям партнеров уже удалось вернуть около 2500 украинских военных, которые находились в российском плену.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский может уволить Ермака, если на записях НАБУ будет прямой разговор с главой ОП о коррупции, - источники

В рамках визита Зеленский провел переговоры с турецким руководством. К встрече присоединились:

  • глава МИД Турции Хакан Фидан;

  • руководитель Нацразведки Ибрагим Калин;

  • главный советник президента по вопросам политики и безопасности Акиф Чагатай Килич.

Также сообщается, что в Турции Зеленский встретится со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом для обсуждения дальнейших шагов в переговорах.

Также смотрите: Зеленский и Эрдоган провели переговоры в Анкаре, - СМИ. ФОТОрепортаж

Автор: 

визит (3190) Зеленский Владимир (22639) Турция (3561) Эрдоган Реджеп Тайип (959)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Зе ти порожнє місце, ти нуль як для фуйла, так і для заходу
показать весь комментарий
19.11.2025 18:54 Ответить
+9
Як же я скучів за його потужнім та незламнім "мінська-3 не буде!"...
показать весь комментарий
19.11.2025 18:53 Ответить
+8
Тупий нарк не прокацапський хіба ?Цей підор робе все програшу України у війні
показать весь комментарий
19.11.2025 19:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як же я скучів за його потужнім та незламнім "мінська-3 не буде!"...
показать весь комментарий
19.11.2025 18:53 Ответить
Зе ти порожнє місце, ти нуль як для фуйла, так і для заходу
показать весь комментарий
19.11.2025 18:54 Ответить
А для Українців він зараз - Президент України !
показать весь комментарий
19.11.2025 19:03 Ответить
Для дебілів президент,для адекватних-нарк,зрадний,крадій
показать весь комментарий
19.11.2025 19:09 Ответить
Не важливо , що там дебіли і підкацапники гавкають на Президента України - толку від цього = 0 ... виборів під час війни все одно не буде !
показать весь комментарий
19.11.2025 19:12 Ответить
Цілуй далі дупу ЗЕ безмозгла скотина.Спасибі виродку за ЗЕ в 2019р
показать весь комментарий
19.11.2025 19:14 Ответить
Для шизанутих фанаток зе мабуть так.
показать весь комментарий
19.11.2025 19:13 Ответить
Наскільки мені відомо - президенти не крадуть у свого народу міжнародну допомогу і не переправляють ворогу.
показать весь комментарий
19.11.2025 19:31 Ответить
Хєра сє, як пАтужно!
показать весь комментарий
19.11.2025 18:55 Ответить
Для путіна війна вигідна - це можливість бути при владі поки не здохне.

Аналогічно і для Зеленського.
показать весь комментарий
19.11.2025 18:55 Ответить
Для Зеленського - так, путлеру пофіг війна або мир, він буде при владі в будь-якому випадку.
показать весь комментарий
19.11.2025 19:05 Ответить
Без втручання Трампа не думаю, що є шанс на зупинення бойових дій в Україні, - Буданов
показать весь комментарий
19.11.2025 18:56 Ответить
ну рашка думает что может оставить себе территории и еще с них санкции снимут, еще потом пророссийского президента в Украину пропихнуть, как они еще не требуют репарации от Украины за войну вообще не понятно)
показать весь комментарий
19.11.2025 18:58 Ответить
Тупий нарк не прокацапський хіба ?Цей підор робе все програшу України у війні
показать весь комментарий
19.11.2025 19:00 Ответить
На відміну від України - перевиборів ***** взагалі ніхто не вимагає ! Всі погоджуються , що він буде правити довічно , а отже - кацапи можуть собі дозіолити плани на на 5-10 років вперед і там буде все , про що ви написали вище
показать весь комментарий
19.11.2025 19:08 Ответить
Двушка на москву пошла!!!

Це не винагорода, ето другоє?
показать весь комментарий
19.11.2025 19:05 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/plan-trampa-po-okonchaniyu-vojny-v-ukraine-19-11-2025/ Олег Пономарь:
План Трампа по окончанию войны от 19.11.2025. Несколько тезисов:
Начнем с того, что я каждый день, начиная с марта пишу, что Трампу нужна сделка и он хотел бы получить ее еще в этом году. То есть, он продолжал все это время работать над планом, общаясь через Госдеп и с Россией и с Украиной.
План Трампа - очень детальный и поэтапный (28 пунктов) и похож на План по Газе - что, как, когда и за чем. План Трампа - более пророссийский чем европейский план Стубба.
Но также мы должны помнить, что этот план для Украины УЖЕ намного лучше, чем тот, что Трамп требовал у Украины принять в марте-мае. Ведь после того, как тот план отвергла и Украина и Россия, Трамп оказывал некоторое давление на Россию, введя санкции на нефть и помогая Украине с нанесением ударов по нефтяной инфраструктуре России.
То есть, этот план - не капитуляция Украины. Пример. Даже по Донбассу план предусматривает компромисс, который не выполняет требования России, но также требует уступок Украины.
Учитывая то, что Украина страдает от войны больше, чем Россия, многие в Украине сочтут план приемлемым. И это право каждого - как к нему относиться. Конечно, скандал Миндичгейт немного ослабит позицию Зеленского. Но я как-то писал - терпеть коррупцию из-за геополитики - тоже не вариант.
Некоторые европейские союзники скажут - приемлемо. И Эрдоган, Китай и др поддержат. Мы также надеемся, что Европа и Украина смогут его хотя бы немного скорректировать в сторону европейского.
Вывод: Совсем не факт, что этот план примут до Нового года, но Трамп снова уверен в обратном. Все эти новые планы становятся со временем все более детальными и компромиссными и рано или поздно такой план будет принят всеми сторонами. Другой альтернативы окончанию этой войны нет. Эта война не закончится ни взятием Киева, ни - Москвы - эта война закончится заморозкой в результате переговоров всех сторон.
показать весь комментарий
19.11.2025 19:07 Ответить
https://t.me/smolii_ukraine/126943 Андрій Смолій:
‼️ Вже завтра президент Зеленський вислухає умови мирної угоди, підготовленої США та росією, - Reuters зазначає, що це станеться під час зустрічі з міністром армії США Деном Дрісколлом та начальником штабу генералом Ренді Джорджем

Після зустрічі із Зеленським американські військові чиновники вирушать до москви.
показать весь комментарий
19.11.2025 19:08 Ответить
ЕРДОГАН -ОГЛУ проігнорував зеленого пісюніста
показать весь комментарий
19.11.2025 19:07 Ответить
Во зеля . Пердак подарили..
Концерт без перерыва которые сутки.
Самолёты оптом скупает..
С мордором ругается...
Патриот .. кауче чем те кого в 19 кого мудрый народ на выборах послал на...
Паржать хотелось...
Кошулинский он грустный такой...
Ярош. Не раздаёт гроши в расмеши комика.
Порошенко брата убил....
Ляшко ...его квартальные шлюхи убили...
Выбрали говно обосраное.
показать весь комментарий
19.11.2025 19:07 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2025 19:08 Ответить
А от рашки что требует США ?
показать весь комментарий
19.11.2025 19:15 Ответить
Що він верзе, що за "винагорода"? Ані слова про покарання російських військових злочинців та репарації.
показать весь комментарий
19.11.2025 19:09 Ответить
Україна повинна підписати мир на будь-яких умовах. Люди хочуть жити,а не помирати за донецькі посадки. Хто не згоден з цим,хто хоче кордонів 91року і поразки росії,то вперед! Все в ваших руках.Змініть клавіатуру на ак і вперед на штурм! А то сидячи вдома на дивані, дуже легко посилати інших на смерть чи засуджувати за сзч.
показать весь комментарий
19.11.2025 19:09 Ответить
Завтра все подпишем, не переживай, будешь жить и сидеть на диване и печатать, только не нервничай
показать весь комментарий
19.11.2025 19:18 Ответить
Гандон- Антон, я в армії майже 2 роки, так що посадками ти мене не налякаєш. Як тобі мир на умові відгатити привселюдно тебе і твою мамку в туза? Погодився б на такі умови? Ти ж хочеш жити? Ти ****** зареєструвалося сьогодні, щоб тут ***** ригати? Ухилянт ****.
показать весь комментарий
19.11.2025 19:33 Ответить
Довбень відповідь за Тернопіль буде?! Гнида оманська і ще й гундосить як нічого й не було
показать весь комментарий
19.11.2025 19:11 Ответить
Яка потужна думка...А тоді Міндичі повинні були безкоштовно "любити" Україну??????
показать весь комментарий
19.11.2025 19:37 Ответить
Міндіч так не вважає,тому відправляв бабло в парашу.
показать весь комментарий
19.11.2025 19:44 Ответить
може до завтра 🤡 передоз зловить ,дай Господи ...
показать весь комментарий
19.11.2025 19:45 Ответить
а рило як у чорта 100% ,**** розграбував ЗСУ ...Україну ...
показать весь комментарий
19.11.2025 19:46 Ответить
Чмо тупориле...
показать весь комментарий
19.11.2025 19:59 Ответить
 
 