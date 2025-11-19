Россия должна осознавать, что за войну не должно быть никакого вознаграждения, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в дипломатической сфере сейчас активизировались процессы, направленные на завершение войны. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава украинского государства заявил во время совместного заявления для прессы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Россия не может быть вознаграждена за агрессию

Зеленский подчеркнул, что Россия должна осознать: за разрушения и убийства не может быть никаких бонусов или уступок и что война должна завершиться на условиях справедливого мира и безопасности для Украины.

"Россия должна осознавать, что за войну, за убийства не должно быть никакого вознаграждения, и у России не должно остаться возможности развязать другую подобную войну", - сказал президент.

Он также отметил, что Украина и Турция имеют общее видение того, каким должен быть устойчивый и гарантированный мир.

Обмены пленными и роль Турции

Отдельно президент сообщил, что Украина рассчитывает возобновить процесс обмена военнопленными уже до конца этого года. По его словам, Турция активно поддерживает Киев в этом вопросе и участвует в переговорах.

Благодаря усилиям партнеров уже удалось вернуть около 2500 украинских военных, которые находились в российском плену.

В рамках визита Зеленский провел переговоры с турецким руководством. К встрече присоединились:

глава МИД Турции Хакан Фидан;

руководитель Нацразведки Ибрагим Калин;

главный советник президента по вопросам политики и безопасности Акиф Чагатай Килич.

Также сообщается, что в Турции Зеленский встретится со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом для обсуждения дальнейших шагов в переговорах.

