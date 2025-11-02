Санкції працюють: Туреччина почала купувати більше неросійської нафти

Найбільші нафтопереробні заводи Туреччини почали купувати більше неросійської нафти у відповідь на останні санкції Заходу проти Росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, безпосередньо обізнані з цим питанням, та кілька галузевих джерел.

Туреччина є основним покупцем російської сирої нафти разом із Китаєм та Індією.

Турецькі нафтопереробні заводи зараз вживають аналогічних заходів, як і індійські, що свідчить про вплив зусиль США, Європейського Союзу та Великої Британії щодо обмеження продажів російської нафти, яка використовується для фінансування повномасштабної війни Росії проти України.

Так, один з найбільших турецьких нафтопереробних заводів, SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), що належить азербайджанській компанії SOCAR, нещодавно придбав чотири партії сирої нафти в Іраку, Казахстані та інших неросійських виробників із надходженням у грудні.

Це становить від 77 тис. до 129 тис. барелів на день неросійських поставок залежно від розміру вантажу, згідно з розрахунками Reuters, і означає, що SOCAR використовуватиме менше російської сирої нафти.

Згідно з даними Kpler, російська сира нафта становила практично весь обсяг споживання сирої нафти нафтопереробним заводом STAR у жовтні та вересні, близько 210 тис. барелів на добу.

Один із чотирьох вантажів – це партія казахстанської KEBCO, така сама за якістю, як російська нафта Urals, але походить із Казахстану. Нафтопереробний завод STAR компанії SOCAR імпортував лише один інший вантаж казахстанської марки цього року, а у 2024 році – жодного.

Інший великий турецький нафтопереробний завод – Tupras – збільшує закупівлі неросійських марок, подібних за якістю до російської нафти Urals, наприклад, іракських марок, повідомили два джерела.

Tupras, яка володіє двома великими нафтопереробними заводами в Туреччині, також, ймовірно, незабаром повністю відмовиться від імпорту російської сирої нафти на одному з цих заводів, щоб мати змогу підтримувати експорт палива до Європи, не порушуючи майбутні санкції ЄС. За словами джерел, при цьому компанія продовжить переробляти російську сиру нафту на іншому нафтопереробному заводі.

Tupras вже диверсифікувала свої постачання сирої нафти цього року, купивши свій перший в історії вантаж з Бразилії, і наразі очікує на отримання свого другого в історії вантажу ангольської сирої нафти – вантажу Mostarda, який має прибути на початку листопада.

За даними Kpler, Туреччина отримає 141 тис. барелів на добу іракської сирої нафти в листопаді, що більше порівняно з 99 тис. барелів на добу в жовтні та порівняно з приблизно 80 тс. барелів на добу в середньому цього року.

Як повідомляється, Туреччина імпортувала близько 669 тис. барелів сирої нафти на добу за січень-жовтень, із яких 317 тис. барелів на добу, або 47%, припадало на російську нафту. Для порівняння, за аналогічний період минулого року імпорт сирої нафти становив 580 тис. барелів на добу, з яких 333 тис. барелів на добу було з Росії.

Раніше стало відомо, що Литва припинить перевозити нафту російського "Лукойлу", хоча торік на неї припадало 93% транзиту.

Нагадаємо, раніше адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.

Міністерство фінансів США прогнозує, що нові санкції можуть позбавити Кремль до 30% доходів від нафти і газу.

На початку вересня єврокомісар із питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що після ухвалення Європейським Союзом рішення про повну відмову від російських енергоресурсів це має означати, що навіть після встановлення миру в Україні ЄС не повернеться до закупівель у Росії.

У середині червня Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.