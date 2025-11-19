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Новини Ситуація на фронті
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Сирський обговорив з США посилення ППО та співпрацю у сфері безпілотників

Сирський: Україна потребує сильнішої ППО, Deep Strike і безпілотників

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустрічі з американською делегацією на чолі з міністром Сухопутних військ США Даніелом Дрісколлом розповів про ситуацію на фронті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українська сторона наголосила на потребі посилювати протиповітряну оборону, розвивати "Deep Strike", безпілотні системи та готувати українські сили, повідомив головком у Фейсбуці.

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Сирський попередив, що ворог нарощує угруповання, веде наступ і завдає ракетних ударів по житлових районах, що призводить до жертв серед цивільного населення. Також він підкреслив важливість збільшення дальніх ударів по ворожих військових об’єктах, щоб підірвати наступальні можливості противника.

За його словами, операції "Deep Strike" вже продемонстрували свою ефективність, порушуючи логістику російських військ і знижуючи їхній потенціал, а удари по нафтопереробним заводам мають на меті зробити війну невигідною для Москви.

Сирський також звернув увагу на співпрацю з США у сфері технологій. "Переконаний, що український бойовий досвід і швидке впровадження інновацій сприятимуть масштабній співпраці з американськими партнерами", — заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відбили 50 атак ворога на Покровському напрямку, вісім боїв тривають, - Генштаб

Ситуація на фронті

Тим часом ситуація на лінії зіткнення змінюється не на користь України: якщо на початку року втрати російських військ перевищували їхнє поповнення, то нині РФ суттєво збільшила темпи доукомплектування. Таку думку висловив журналіст та народний депутат Сергій Рахманін в інтерв’ю українським ЗМІ.

Водночас, за його словами, у Збройних Силах України погіршується проблема нестачі особового складу, зокрема через значну кількість випадків самовільного залишення частини.

За словами Рахманіна, це створює додаткові виклики та потребує термінових рішень для стабілізації фронту.

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Росія нарощує активність на Запорізькому напрямку

Своєю чергою речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зазначив, що очікується збільшення активності росіян на Запорізькому напрямку.

Головною зоною загрози там є район Гуляйполя, де противник також може нарощувати активність. Крім того, на Вовчанському напрямку очікується певне збільшення дій ворога.

Братчук підкреслив, що окупанти намагаються підтягувати ресурси по всьому фронту, а це свідчить про плани масштабних операцій на кількох ділянках одночасно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відбили 50 атак ворога на Покровському напрямку, вісім боїв тривають, - Генштаб

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Сирський Олександр (941) наступ (290) війна в Україні (8451)
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Топ коментарі
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Тобто поговорили побалакати і на тому розійшлись
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19.11.2025 21:15 Відповісти
+2
І шо, пане Сирський, вони вам повірили? Чесно?
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19.11.2025 21:15 Відповісти
+2
Наоборот читал и готовится еще воевать )
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19.11.2025 21:20 Відповісти
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Добре, що США і інші країни посилюють наше ППО, але коли вже буде замовлення наших систем ППО? Чи не буде тоді що красти мінідічам, цукерманам, гундосам, шефірам і решті шушері, які тут на гастролях?
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19.11.2025 21:13 Відповісти
Обговорювач обристаний... Одне й теж.
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19.11.2025 21:13 Відповісти
Дураки, если бы не Сырский, те кто его хаят давно бы уже " Боже царя храни" в Киеве орали.и заметьте,ни один не на фронте.я кстати тоже.но не позволяю себе поливать грязью тех кто там
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19.11.2025 21:52 Відповісти
Два роки під час війни був Залужний головнокомандувачем ЗСУ і зараз два роки сирський.
Порівняємо результати їх діяльності.
Після вторгнення рашистів на початку війни, Залужний повернув половину окупованої рашистами території України.
Сирський не тільки не повернув а навпаки тільки здавав території пуйлу.
Це незаперечний факт.
Тому сирський не заслуговує поважного ставлення до себе, виходячи з результатів його діяльності на посту головнокомандувача ЗСУ.
Всі результати його негативні, які зараз призводять до примушення підписання капітуляції з боку України.
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19.11.2025 22:20 Відповісти
Ну под командованием залужного он успешную харьковскую операцию провел
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19.11.2025 22:23 Відповісти
Не він а Залужний.
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19.11.2025 22:24 Відповісти
І шо, пане Сирський, вони вам повірили? Чесно?
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19.11.2025 21:15 Відповісти
Тобто поговорили побалакати і на тому розійшлись
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19.11.2025 21:15 Відповісти
Та вони не для цього приїхали - невже важко Сирському прочитати Трампа в "Х"?
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19.11.2025 21:16 Відповісти
Наоборот читал и готовится еще воевать )
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19.11.2025 21:20 Відповісти
як, ****, від вас нудить
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19.11.2025 21:39 Відповісти
Ось,що значить з Стерненко сфотографуватися!! Навіть у США впізнають! Може Умерову теж треба??
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19.11.2025 21:56 Відповісти
Нам необхідно налаштувати виробництво ПЗРК, є проект ще з 16 року. МВГ з кулеметами неефективні, якби у них було ПЗРК то кількість крилатих ракет та шахедів що досягли цілі, впало б в рази.

Також на аеростатах РЕБ піднімати, або інші засоби впливу на навігацію орківського озброєння.
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19.11.2025 22:47 Відповісти
Делегація США в Україні,а що робить Умєров у США? Злодійкуватий татарин "в доміку"?
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20.11.2025 09:09 Відповісти
 
 