Сирський обговорив з США посилення ППО та співпрацю у сфері безпілотників

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустрічі з американською делегацією на чолі з міністром Сухопутних військ США Даніелом Дрісколлом розповів про ситуацію на фронті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українська сторона наголосила на потребі посилювати протиповітряну оборону, розвивати "Deep Strike", безпілотні системи та готувати українські сили, повідомив головком у Фейсбуці.

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Сирський попередив, що ворог нарощує угруповання, веде наступ і завдає ракетних ударів по житлових районах, що призводить до жертв серед цивільного населення. Також він підкреслив важливість збільшення дальніх ударів по ворожих військових об’єктах, щоб підірвати наступальні можливості противника.

За його словами, операції "Deep Strike" вже продемонстрували свою ефективність, порушуючи логістику російських військ і знижуючи їхній потенціал, а удари по нафтопереробним заводам мають на меті зробити війну невигідною для Москви.

Сирський також звернув увагу на співпрацю з США у сфері технологій. "Переконаний, що український бойовий досвід і швидке впровадження інновацій сприятимуть масштабній співпраці з американськими партнерами", — заявив він.

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Ситуація на фронті

Тим часом ситуація на лінії зіткнення змінюється не на користь України: якщо на початку року втрати російських військ перевищували їхнє поповнення, то нині РФ суттєво збільшила темпи доукомплектування. Таку думку висловив журналіст та народний депутат Сергій Рахманін в інтерв’ю українським ЗМІ.

Водночас, за його словами, у Збройних Силах України погіршується проблема нестачі особового складу, зокрема через значну кількість випадків самовільного залишення частини.

За словами Рахманіна, це створює додаткові виклики та потребує термінових рішень для стабілізації фронту.

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Росія нарощує активність на Запорізькому напрямку

Своєю чергою речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зазначив, що очікується збільшення активності росіян на Запорізькому напрямку.

Головною зоною загрози там є район Гуляйполя, де противник також може нарощувати активність. Крім того, на Вовчанському напрямку очікується певне збільшення дій ворога.

Братчук підкреслив, що окупанти намагаються підтягувати ресурси по всьому фронту, а це свідчить про плани масштабних операцій на кількох ділянках одночасно.

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