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Новини Ситуація на фронті
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Росія нарощує активність на Запорізькому напрямку — речник УДА "Південь" Братчук

Братчук повідомив про очікуване зростання активності російських військ

Очікується збільшення активності росіян на Запорізькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Київ" повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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За його словами, основні зусилля ворога залишаються зосередженими на Донецькій області.

На Запорізькому напрямку головною зоною загрози є район Гуляйполя, де противник також може нарощувати активність. Крім того, на Вовчанському напрямку очікується певне збільшення дій ворога.

Братчук підкреслив, що окупанти намагаються підтягувати ресурси по всьому фронту, а це свідчить про плани масштабних операцій на кількох ділянках одночасно.

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Автор: 

армія рф (21181) Запорізька область (4935) Донецька область (11267) Братчук Сергій (145)
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А Верховному головнокомандувачу ніколи займатися такими дрібʼязковими справами - воно в турне намагається врятувати свій нікчемний імідж та свого патрона від ФСБ єрмака!
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19.11.2025 16:51 Відповісти
"...речник Української добровольчої армії..." - можна бути спокійним за південь держави? Там ціла армія?
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19.11.2025 17:06 Відповісти
Хочеш перевірити? Чи не для того мама бубочку ростила?
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19.11.2025 18:33 Відповісти
Хочу!
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19.11.2025 18:34 Відповісти
Виходить ціла
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19.11.2025 17:08 Відповісти
 
 