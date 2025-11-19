Росія нарощує активність на Запорізькому напрямку — речник УДА "Південь" Братчук

Очікується збільшення активності росіян на Запорізькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Київ" повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За його словами, основні зусилля ворога залишаються зосередженими на Донецькій області.

На Запорізькому напрямку головною зоною загрози є район Гуляйполя, де противник також може нарощувати активність. Крім того, на Вовчанському напрямку очікується певне збільшення дій ворога.

Братчук підкреслив, що окупанти намагаються підтягувати ресурси по всьому фронту, а це свідчить про плани масштабних операцій на кількох ділянках одночасно.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 161 230 осіб (+850 за добу), 11 356 танків, 34 511 артсистем, 23 595 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА