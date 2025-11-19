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Росія нарощує активність на Запорізькому напрямку — речник УДА "Південь" Братчук
Очікується збільшення активності росіян на Запорізькому напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Київ" повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
За його словами, основні зусилля ворога залишаються зосередженими на Донецькій області.
На Запорізькому напрямку головною зоною загрози є район Гуляйполя, де противник також може нарощувати активність. Крім того, на Вовчанському напрямку очікується певне збільшення дій ворога.
Братчук підкреслив, що окупанти намагаються підтягувати ресурси по всьому фронту, а це свідчить про плани масштабних операцій на кількох ділянках одночасно.
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Погрібний Олександр
показати весь коментар19.11.2025 16:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Luk Viktor
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Bur Bur #510507
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