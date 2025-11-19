Россия наращивает активность на Запорожском направлении — спикер УДА "Юг" Братчук
Ожидается увеличение активности россиян на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Киев" сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.
По его словам, основные усилия врага остаются сосредоточенными на Донецкой области.
На Запорожском направлении главной зоной угрозы является район Гуляйполя, где противник также может наращивать активность. Кроме того, на Волчанском направлении ожидается определенное увеличение действий врага.
Братчук подчеркнул, что оккупанты пытаются подтягивать ресурсы по всему фронту, а это свидетельствует о планах масштабных операций на нескольких участках одновременно.
