Новости Ситуация на фронте
794 5

Россия наращивает активность на Запорожском направлении — спикер УДА "Юг" Братчук

Братчук сообщил об ожидаемом росте активности российских войск

Ожидается увеличение активности россиян на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Киев" сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

По его словам, основные усилия врага остаются сосредоточенными на Донецкой области.

На Запорожском направлении главной зоной угрозы является район Гуляйполя, где противник также может наращивать активность. Кроме того, на Волчанском направлении ожидается определенное увеличение действий врага.

Братчук подчеркнул, что оккупанты пытаются подтягивать ресурсы по всему фронту, а это свидетельствует о планах масштабных операций на нескольких участках одновременно.

Автор: 

армия РФ (21344) Запорожская область (3796) Донецкая область (11370) Братчук Сергей (110)
А Верховному головнокомандувачу ніколи займатися такими дрібʼязковими справами - воно в турне намагається врятувати свій нікчемний імідж та свого патрона від ФСБ єрмака!
показать весь комментарий
19.11.2025 16:51 Ответить
"...речник Української добровольчої армії..." - можна бути спокійним за південь держави? Там ціла армія?
показать весь комментарий
19.11.2025 17:06 Ответить
Хочеш перевірити? Чи не для того мама бубочку ростила?
показать весь комментарий
19.11.2025 18:33 Ответить
Хочу!
показать весь комментарий
19.11.2025 18:34 Ответить
Виходить ціла
показать весь комментарий
19.11.2025 17:08 Ответить
 
 