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Новости Фото Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 161 230 человек (+850 за сутки), 11 356 танков, 34 511 артсистем, 23 595 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 161 230 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

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Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 18.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 161 230 (+850) человек
  • танков - 11 356 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 595 (+1) ед.
  • артиллерийских систем - 34 511 (+12) ед.
  • РСЗО - 1 546 (+1) ед.
  • средства ПВО - 1 247 (+0) ед.
  • самолетов - 428 (+0) ед.
  • вертолетов - 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 82 086 (+293) ед.
  • крылатые ракеты - 3 940 (+0) ед.
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 67 635 (+56) ед.
  • специальная техника - 4 001 (+1) ед.

Смотрите: Дрон "Птахів Мадяра" попал оккупанту в голову: вывалились глаза и открылся рот. ВИДЕО

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Что предшествовало?

По данным Генштаба, нанесен удар ракетами ATACMS по военным объектам на территории России.

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Автор: 

армия РФ (22965) Генштаб ВС (8127) ликвидация (4389)
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Не зовсім врожайна доба, але дуже дякуємо і за це. Здоров'я хлопцям.
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19.11.2025 07:18 Ответить
Дощі
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19.11.2025 08:17 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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19.11.2025 08:18 Ответить
Минув 4291 день москальсько-української війни.
72 одиниці знищеної техніки та 850 чумардосів за день.
Броня по мінімуму, арта та логістика теж мало, спецтехніка добре.
БПЛА перевалили за 82000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 161 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Чувашська Республіка.
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19.11.2025 08:42 Ответить
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19.11.2025 08:44 Ответить
Чуваська ))
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19.11.2025 15:06 Ответить
370 тисяч чумардосів з початку року (вчорашні чергові 10 тисяч проскочили непоміченими)
54 тисячі наземки з початку року з них 34 960 логістика, 34 951 сумісна броня з початку війни
Чергова тисяча безпілотників
Спецтехніка вирішила не відставать і "рвонула" до п'ятитисячного ювілею
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19.11.2025 08:53 Ответить
Ювілей по ескаваторам та бульдозерам
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19.11.2025 09:19 Ответить
Аналізуючи незначні втрати кацапської бронетехніки та артилерії, можна сміливо казати, що методи ведення війни змінилися кардинально! Наступні війни будуть вестися переважно тільки дронами та роботозиваною наземною технікою, ну і авіацією, якщо не винайдуть супер дрони камікадзу з лазерною зброєю, що будуть знищувати літаки ворога за сотні кілометрів, або супутники вбивці літаків та крилатих ракет. Ну ще звісно ішаки, лами, верблюди із зоовійськ стратегічного призначення "другої" армії світу, якщо московія на той час ще буде існувати! 😁
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19.11.2025 17:14 Ответить
 
 