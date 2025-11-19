Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 161 230 человек (+850 за сутки), 11 356 танков, 34 511 артсистем, 23 595 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 161 230 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 18.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 161 230 (+850) человек

танков - 11 356 (+1) ед.

боевых бронированных машин - 23 595 (+1) ед.

артиллерийских систем - 34 511 (+12) ед.

РСЗО - 1 546 (+1) ед.

средства ПВО - 1 247 (+0) ед.

самолетов - 428 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 82 086 (+293) ед.

крылатые ракеты - 3 940 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 67 635 (+56) ед.

специальная техника - 4 001 (+1) ед.

Смотрите: Дрон "Птахів Мадяра" попал оккупанту в голову: вывалились глаза и открылся рот. ВИДЕО

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Что предшествовало?

По данным Генштаба, нанесен удар ракетами ATACMS по военным объектам на территории России.

Смотрите также: "Охота" операторов дронов 66-й ОМБр: 20 сбросов по рашистам в лесу на Лиманщине. ВИДЕО