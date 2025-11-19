Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 161 230 человек (+850 за сутки), 11 356 танков, 34 511 артсистем, 23 595 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 161 230 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 18.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 161 230 (+850) человек
- танков - 11 356 (+1) ед.
- боевых бронированных машин - 23 595 (+1) ед.
- артиллерийских систем - 34 511 (+12) ед.
- РСЗО - 1 546 (+1) ед.
- средства ПВО - 1 247 (+0) ед.
- самолетов - 428 (+0) ед.
- вертолетов - 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 82 086 (+293) ед.
- крылатые ракеты - 3 940 (+0) ед.
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 67 635 (+56) ед.
- специальная техника - 4 001 (+1) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Что предшествовало?
По данным Генштаба, нанесен удар ракетами ATACMS по военным объектам на территории России.
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Броня по мінімуму, арта та логістика теж мало, спецтехніка добре.
БПЛА перевалили за 82000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 161 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Чувашська Республіка.
54 тисячі наземки з початку року з них 34 960 логістика, 34 951 сумісна броня з початку війни
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