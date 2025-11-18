"Охота" операторов дронов 66-й ОМБр: 20 сбросов по рашистам в лесу на Лиманщине. ВИДЕО

На Лиманском направлении украинские защитники 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Михаила Хороброго уничтожили во время своей боевой "охоты" оккупантов, которые прятались в лесистой местности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, враг пытается проводить штурмовые действия по полосе ответственности бригады и каждую ночь накапливает силы, готовясь к новым натискам.

Бойцы нанесли удары по местам скопления рашистов, осуществив не менее 20 сбросов с ударных беспилотников.

Видео боевой работы Силы обороны обнародовали в телеграм-канале.

Предварительно сообщалось, что дронари 66-й ОМБр уничтожили шесть "дронов-ждунов" на Лиманском направлении.

армия РФ (22938) уничтожение (9932) Донецкая область (12374) Лиман (331) дроны (7239) 66 отдельная механизированная бригада (68) Покровский район (1758)
Що це було?
показать весь комментарий
18.11.2025 21:59 Ответить
дабли_)
показать весь комментарий
19.11.2025 04:54 Ответить
Хай у тому "чорному лісу" прийде до кожного руцькаго собаковидний єнот. І жодна місочька порожнью не буде!
показать весь комментарий
19.11.2025 00:40 Ответить
 
 