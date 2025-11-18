"Охота" операторов дронов 66-й ОМБр: 20 сбросов по рашистам в лесу на Лиманщине. ВИДЕО

На Лиманском направлении украинские защитники 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Михаила Хороброго уничтожили во время своей боевой "охоты" оккупантов, которые прятались в лесистой местности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, враг пытается проводить штурмовые действия по полосе ответственности бригады и каждую ночь накапливает силы, готовясь к новым натискам.

Бойцы нанесли удары по местам скопления рашистов, осуществив не менее 20 сбросов с ударных беспилотников.

Видео боевой работы Силы обороны обнародовали в телеграм-канале.

Предварительно сообщалось, что дронари 66-й ОМБр уничтожили шесть "дронов-ждунов" на Лиманском направлении.

