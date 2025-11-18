1 682 3
"Охота" операторов дронов 66-й ОМБр: 20 сбросов по рашистам в лесу на Лиманщине. ВИДЕО
На Лиманском направлении украинские защитники 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Михаила Хороброго уничтожили во время своей боевой "охоты" оккупантов, которые прятались в лесистой местности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, враг пытается проводить штурмовые действия по полосе ответственности бригады и каждую ночь накапливает силы, готовясь к новым натискам.
Бойцы нанесли удары по местам скопления рашистов, осуществив не менее 20 сбросов с ударных беспилотников.
Видео боевой работы Силы обороны обнародовали в телеграм-канале.
Предварительно сообщалось, что дронари 66-й ОМБр уничтожили шесть "дронов-ждунов" на Лиманском направлении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Николай Водяной #461390
показать весь комментарий18.11.2025 21:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
stranger stranger
показать весь комментарий19.11.2025 04:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий19.11.2025 00:40 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль