РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10653 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Боевые действия на Лиманском направлении
2 239 1

66-я ОМБр уничтожила шесть "дронов-жунов" на Лиманском направлении. ВИДЕО

Воины 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго уничтожили ряд российских "дронов-ждунов" на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытаются устраивать засады с беспилотников на дорогах, однако бойцы 2-го механизированного батальона "Внучки Адольфовны" последовательно обнаруживают и уничтожают все такие цели.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На обнародованных кадрах видно поражение шести вражеских БПЛА, которые больше не угрожают логистике Сил обороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 71-я бригада уничтожила 7 вражеских укрытий и операторов БПЛА российского подразделения "Рубикон". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (9932) Донецкая область (12374) дроны (7239) 66 отдельная механизированная бригада (68) Краматорский район (1233) Лиман (242)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Ждуни" не дочекаються:
ні на дорогах,
ні в ОПі,
ні в Парламенті...
Все буде Україна!!!
показать весь комментарий
16.11.2025 16:57 Ответить
 
 