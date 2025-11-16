66-я ОМБр уничтожила шесть "дронов-жунов" на Лиманском направлении. ВИДЕО
Воины 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго уничтожили ряд российских "дронов-ждунов" на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытаются устраивать засады с беспилотников на дорогах, однако бойцы 2-го механизированного батальона "Внучки Адольфовны" последовательно обнаруживают и уничтожают все такие цели.
На обнародованных кадрах видно поражение шести вражеских БПЛА, которые больше не угрожают логистике Сил обороны.
