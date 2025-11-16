66 ОМБр знищила шість "дронів-ждунів" на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Воїни 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго знищили низку російських "дронів-ждунів" на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагаються влаштовувати засідки з безпілотників на дорогах, однак бійці 2-го механізованого батальйону "Онуки Адольфівни" послідовно виявляють та знищують усі такі цілі.

На оприлюднених кадрах видно ураження шести ворожих БпЛА, які більше не загрожують логістиці Сил оборони.

