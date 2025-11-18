Операторы дронов 54-й ОМБр уничтожили 2 укрытия и 3 оккупантов вблизи Северска. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения SkyFury 3-го механизированного батальона 54-й отдельной механизированной бригады нанесли удар по оккупантам вблизи Северска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы точно поразили места дислокации захватчиков, уничтожив два вражеских укрытия.

Также Силы обороны ликвидировали трех оккупантов, которые прятались в укромных местах зданий, пытаясь избежать удара украинских БПЛА.

Видео боевой работы обнародовано в соцсетях.

