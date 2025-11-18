Пограничники "Феникса" уничтожили китайскую РСЗО оккупантов возле Константиновки. ВИДЕО

Бойцы пограничники "Феникс" уничтожили ударными беспилотниками вражескую китайскую РСЗО "Тип-63" оккупантов на подступах к Константиновке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы беспилотников провели спецоперацию по ликвидации личного состава и техники оккупантов.

В частности, было уничтожено:

9 оккупантов;

3 автомобиля;

1 гранатомет.

Также на кадрах видно, как беспилотники догнали и ликвидировали одного из военных РФ, который прятался среди свалки мусора.

Видео бойцы обнародовали в своем телеграм-канале.

