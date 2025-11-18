Пограничники "Феникса" уничтожили китайскую РСЗО оккупантов возле Константиновки. ВИДЕО
Бойцы пограничники "Феникс" уничтожили ударными беспилотниками вражескую китайскую РСЗО "Тип-63" оккупантов на подступах к Константиновке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы беспилотников провели спецоперацию по ликвидации личного состава и техники оккупантов.
В частности, было уничтожено:
- 9 оккупантов;
- 3 автомобиля;
- 1 гранатомет.
Также на кадрах видно, как беспилотники догнали и ликвидировали одного из военных РФ, который прятался среди свалки мусора.
Видео бойцы обнародовали в своем телеграм-канале.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В ООН, можуть підтвердити!
кацапам ні нам. Але дісність трошки інакша.