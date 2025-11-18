РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12915 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Покровском направлении Ликвидация российских окукпантов Константиновское направление
4 900 7

Пограничники "Феникса" уничтожили китайскую РСЗО оккупантов возле Константиновки. ВИДЕО

Бойцы пограничники "Феникс" уничтожили ударными беспилотниками вражескую китайскую РСЗО "Тип-63" оккупантов на подступах к Константиновке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы беспилотников провели спецоперацию по ликвидации личного состава и техники оккупантов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В частности, было уничтожено:

  • 9 оккупантов;
  • 3 автомобиля;
  • 1 гранатомет.

Также на кадрах видно, как беспилотники догнали и ликвидировали одного из военных РФ, который прятался среди свалки мусора.

Видео бойцы обнародовали в своем телеграм-канале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисту оторвало часть туловища после попадания ударного дрона "Птахів Мадяра". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22938) Госпогранслужба (7145) пограничники (1708) уничтожение (9932) Донецкая область (12374) дроны (7239) Покровский район (1758) Константиновка (79)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в кацапів вже є китайські рсзв?????😯😯😯😯
показать весь комментарий
18.11.2025 17:47 Ответить
Блок стволів на колесах. Не самохідна, малого калібру. Тому і під Костянтинівкою. Інакше б спалили на підході.
показать весь комментарий
18.11.2025 17:54 Ответить
Ще з 2022 року!! Китайцям, це не заважає волати, міру- мір!
В ООН, можуть підтвердити!
показать весь комментарий
18.11.2025 18:12 Ответить
Северокорейская копия тип-75 есть и не мало.
показать весь комментарий
18.11.2025 21:22 Ответить
і всі мовчать
показать весь комментарий
19.11.2025 01:30 Ответить
Китайці ж нещодавно прямо зуб давали що не поставляють летальну зброю ні
кацапам ні нам. Але дісність трошки інакша.
показать весь комментарий
18.11.2025 19:06 Ответить
НАШ КОРДОН!!!!
показать весь комментарий
18.11.2025 20:13 Ответить
 
 