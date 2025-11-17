Рашисту оторвало часть туловища после попадания ударного дрона "Птахів Мадяра". ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" поразили группу оккупантов, которые двигались по степной местности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дрон подлетел к вражеской пехоте вплотную и попал одному из захватчиков в спину.

Вследствие боевой работы одному оккупанту оторвало часть туловища, а соратники бросили тело мертвого побратима и скрылись.

Видео бригада обнародовала в своем телеграм-канале.

Также сообщалось, что операторы 414-й бригады БПЛА "Птахи Мадяра" сняли момент поражения российского оккупанта дроном-камикадзе на Покровском направлении Донецкой области.

