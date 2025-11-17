Рашисту відірвало частину тулуба після влучання ударного дрона "Птахів Мадяра". ВIДЕО

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили групу окупантів, що рухалися степовою місцевістю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрон підлетів до ворожої піхоти впритул та влучив одному із загарбників у спину.

В результаті бойової роботи одному окупанту відірвало частину тулуба, а поплічники покинули тіло мертвого побратима та втекли.

Відео бригада оприлюднила у своєму телеграм-каналі.

Також повідомлялося, що оператори 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра" зняли момент ураження російського окупанта дроном-камікадзе на Покровському напрямку Донецької області.

травми мозку несумісні з життям
18.11.2025 00:22 Відповісти
добре..
18.11.2025 00:33 Відповісти
Хітінавая скорлупа нє памагла... Де ратнег, херасімаф???
Двіж потвор ніяк не спиняється...
19.11.2025 02:37 Відповісти
 
 